https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/fsb-kieve-calisan-ajanlarin-moskovanin-fuze-savunma-sistemine-yonelik-iha-saldirisi-onlendi-1109849356.html

FSB: Kiev'e çalışan ajanların Moskova'nın füze savunma sistemine yönelik İHA saldırısı önlendi

FSB: Kiev'e çalışan ajanların Moskova'nın füze savunma sistemine yönelik İHA saldırısı önlendi

Sputnik Türkiye

Rusya topraklarında kaos yaratmak için sabotaj girişimlerine devam eden Ukraynalı ajanlar, Rus istihbaratını aşmakta başarılı olamadı. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T09:59+0300

2026-10-26T09:59+0300

2026-10-26T09:59+0300

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rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna güvenlik servisi

fsb

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Moskova’nın füze savunma sisteminin kilit unsurlarından birine İHA'larla düzenlemeyi planladığı saldırıyı engellediğini duyurdu.📢FSB'nin açıklamasında öne çıkan detaylar:🔴Kafkasya kökenli iki SBU ajanı, Smolensk ve Kaluga bölgelerindeki gizli depolardan İHA'lar ile bomba yapımında kullanılan malzemeleri teslim aldı🔴Ajanlar İHA'ları Moskova Bölgesi’nden havalandırmayı, ardından uçuşu Ukrayna topraklarından yönetmeyi planlıyordu🔴SBU ajanları eylemi gerçekleştiremeden hazırlık safhasında yakalanarak gözaltına alındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/kremlinden-avrupaya-gaz-mesaji-talep-olursa-muzakere-etmeye-haziriz-1109848240.html

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moskova, kiev, kafkasya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, fsb, rusya, ukrayna