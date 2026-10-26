https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/fsb-kieve-calisan-ajanlarin-moskovanin-fuze-savunma-sistemine-yonelik-iha-saldirisi-onlendi-1109849356.html
FSB: Kiev'e çalışan ajanların Moskova'nın füze savunma sistemine yönelik İHA saldırısı önlendi
FSB: Kiev'e çalışan ajanların Moskova'nın füze savunma sistemine yönelik İHA saldırısı önlendi
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarında kaos yaratmak için sabotaj girişimlerine devam eden Ukraynalı ajanlar, Rus istihbaratını aşmakta başarılı olamadı. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T09:59+0300
2026-10-26T09:59+0300
2026-10-26T09:59+0300
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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fsb
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Moskova’nın füze savunma sisteminin kilit unsurlarından birine İHA'larla düzenlemeyi planladığı saldırıyı engellediğini duyurdu.📢FSB'nin açıklamasında öne çıkan detaylar:🔴Kafkasya kökenli iki SBU ajanı, Smolensk ve Kaluga bölgelerindeki gizli depolardan İHA'lar ile bomba yapımında kullanılan malzemeleri teslim aldı🔴Ajanlar İHA'ları Moskova Bölgesi’nden havalandırmayı, ardından uçuşu Ukrayna topraklarından yönetmeyi planlıyordu🔴SBU ajanları eylemi gerçekleştiremeden hazırlık safhasında yakalanarak gözaltına alındı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/kremlinden-avrupaya-gaz-mesaji-talep-olursa-muzakere-etmeye-haziriz-1109848240.html
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moskova, kiev, kafkasya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, fsb, rusya, ukrayna
moskova, kiev, kafkasya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, fsb, rusya, ukrayna
FSB: Kiev'e çalışan ajanların Moskova'nın füze savunma sistemine yönelik İHA saldırısı önlendi
Rusya topraklarında kaos yaratmak için sabotaj girişimlerine devam eden Ukraynalı ajanlar, Rus istihbaratını aşmakta başarılı olamadı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Moskova’nın füze savunma sisteminin kilit unsurlarından birine İHA'larla düzenlemeyi planladığı saldırıyı engellediğini duyurdu.
📢FSB'nin açıklamasında öne çıkan detaylar:
🔴Kafkasya kökenli iki SBU ajanı, Smolensk ve Kaluga bölgelerindeki gizli depolardan İHA'lar ile bomba yapımında kullanılan malzemeleri teslim aldı
🔴Ajanlar İHA'ları Moskova Bölgesi’nden havalandırmayı, ardından uçuşu Ukrayna topraklarından yönetmeyi planlıyordu
🔴SBU ajanları eylemi gerçekleştiremeden hazırlık safhasında yakalanarak gözaltına alındı