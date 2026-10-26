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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/fsb-kieve-calisan-ajanlarin-moskovanin-fuze-savunma-sistemine-yonelik-iha-saldirisi-onlendi-1109849356.html
FSB: Kiev'e çalışan ajanların Moskova'nın füze savunma sistemine yönelik İHA saldırısı önlendi
FSB: Kiev'e çalışan ajanların Moskova'nın füze savunma sistemine yönelik İHA saldırısı önlendi
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarında kaos yaratmak için sabotaj girişimlerine devam eden Ukraynalı ajanlar, Rus istihbaratını aşmakta başarılı olamadı. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
moskova
kiev
kafkasya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna güvenlik servisi
fsb
rusya
ukrayna
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Moskova’nın füze savunma sisteminin kilit unsurlarından birine İHA'larla düzenlemeyi planladığı saldırıyı engellediğini duyurdu.📢FSB'nin açıklamasında öne çıkan detaylar:🔴Kafkasya kökenli iki SBU ajanı, Smolensk ve Kaluga bölgelerindeki gizli depolardan İHA'lar ile bomba yapımında kullanılan malzemeleri teslim aldı🔴Ajanlar İHA'ları Moskova Bölgesi’nden havalandırmayı, ardından uçuşu Ukrayna topraklarından yönetmeyi planlıyordu🔴SBU ajanları eylemi gerçekleştiremeden hazırlık safhasında yakalanarak gözaltına alındı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/kremlinden-avrupaya-gaz-mesaji-talep-olursa-muzakere-etmeye-haziriz-1109848240.html
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kiev
kafkasya
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moskova, kiev, kafkasya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, fsb, rusya, ukrayna
moskova, kiev, kafkasya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, fsb, rusya, ukrayna

FSB: Kiev'e çalışan ajanların Moskova'nın füze savunma sistemine yönelik İHA saldırısı önlendi

09:59 26.10.2026
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)Kırım'da 3D yazıcılar kullanarak dron üretiyordu
Kırım'da 3D yazıcılar kullanarak dron üretiyordu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
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Rusya topraklarında kaos yaratmak için sabotaj girişimlerine devam eden Ukraynalı ajanlar, Rus istihbaratını aşmakta başarılı olamadı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Moskova’nın füze savunma sisteminin kilit unsurlarından birine İHA'larla düzenlemeyi planladığı saldırıyı engellediğini duyurdu.

📢FSB'nin açıklamasında öne çıkan detaylar:

🔴Kafkasya kökenli iki SBU ajanı, Smolensk ve Kaluga bölgelerindeki gizli depolardan İHA'lar ile bomba yapımında kullanılan malzemeleri teslim aldı

🔴Ajanlar İHA'ları Moskova Bölgesi’nden havalandırmayı, ardından uçuşu Ukrayna topraklarından yönetmeyi planlıyordu

🔴SBU ajanları eylemi gerçekleştiremeden hazırlık safhasında yakalanarak gözaltına alındı
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