https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rosatom-zaporojye-ngs-basmuhendisi-ukrayna-iha-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1107283175.html

Rosatom: Zaporojye NGS Başmühendisi, Ukrayna İHA saldırısında hayatını kaybetti

Rosatom: Zaporojye NGS Başmühendisi, Ukrayna İHA saldırısında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Zaporojye Nükleer Güç Santrali Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in, Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T20:58+0300

2026-07-15T20:58+0300

2026-07-15T21:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

aleksandr yakovlev

zaporojye nükleer güç santrali

aleksey lihaçev

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Direktörü Aleksey Lihaçev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.Saldırıyı "hedefli bir terör eylemi" olarak nitelendiren Lihaçev, olayın santrale ait resmi bir aracı hedef aldığını belirtti.Lihaçev, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:‘Yakovlev’in öldürülmesi, Batı’nın Ukrayna’ya verdiği destek sayesinde mümkün oldu’Lihaçev, Zaporijya NGS Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in Ukrayna ordusuna ait bir İHA ile hedef alınarak öldürülmesinin, Batı'nın Ukrayna’ya verdiği destekle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.‘Son iki buçuk ayda 13 kişi öldü’Bölgede son dönemde artan saldırıların bilançosuna da dikkat çeken Rosatom Genel Direktörü, "Bu müsamahanın bedeli insan hayatıdır. Son iki buçuk ayda 13 kişi öldürüldü, 48 kişi yaralandı. Üstelik Rusya, Ukrayna ve Avrupa’nın devasa bölgelerini etkileyebilecek kitlesel bir nükleer felaket tehdidi tamamen gerçektir" ifadelerini kullandı.Dünya kamuoyunun bu tehlikenin farkında olması gerektiğinin altını çizen Lihaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) yaşanan bu son trajediye ilişkin "hızlı, somut ve net" bir tepki beklediklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rosatom-baskani-lihacevden-zaporojye-ngs-aciklamasi-saldirilar-kabul-edilemez-1107170461.html

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