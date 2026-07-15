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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rosatom-zaporojye-ngs-basmuhendisi-ukrayna-iha-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1107283175.html
Rosatom: Zaporojye NGS Başmühendisi, Ukrayna İHA saldırısında hayatını kaybetti
Rosatom: Zaporojye NGS Başmühendisi, Ukrayna İHA saldırısında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Zaporojye Nükleer Güç Santrali Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in, Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T20:58+0300
2026-07-15T21:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksandr yakovlev
zaporojye nükleer güç santrali
aleksey lihaçev
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
energodar
ukrayna
kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇ha
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Direktörü Aleksey Lihaçev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.Saldırıyı "hedefli bir terör eylemi" olarak nitelendiren Lihaçev, olayın santrale ait resmi bir aracı hedef aldığını belirtti.Lihaçev, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:‘Yakovlev’in öldürülmesi, Batı’nın Ukrayna’ya verdiği destek sayesinde mümkün oldu’Lihaçev, Zaporijya NGS Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in Ukrayna ordusuna ait bir İHA ile hedef alınarak öldürülmesinin, Batı'nın Ukrayna’ya verdiği destekle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.‘Son iki buçuk ayda 13 kişi öldü’Bölgede son dönemde artan saldırıların bilançosuna da dikkat çeken Rosatom Genel Direktörü, "Bu müsamahanın bedeli insan hayatıdır. Son iki buçuk ayda 13 kişi öldürüldü, 48 kişi yaralandı. Üstelik Rusya, Ukrayna ve Avrupa’nın devasa bölgelerini etkileyebilecek kitlesel bir nükleer felaket tehdidi tamamen gerçektir" ifadelerini kullandı.Dünya kamuoyunun bu tehlikenin farkında olması gerektiğinin altını çizen Lihaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) yaşanan bu son trajediye ilişkin "hızlı, somut ve net" bir tepki beklediklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rosatom-baskani-lihacevden-zaporojye-ngs-aciklamasi-saldirilar-kabul-edilemez-1107170461.html
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ukrayna
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aleksandr yakovlev, zaporojye nükleer güç santrali, aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), energodar, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha
aleksandr yakovlev, zaporojye nükleer güç santrali, aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), energodar, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha

Rosatom: Zaporojye NGS Başmühendisi, Ukrayna İHA saldırısında hayatını kaybetti

20:58 15.07.2026 (güncellendi: 21:25 15.07.2026)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da ambulans aracı
Rusya'da ambulans aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Zaporojye Nükleer Güç Santrali Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in, Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Direktörü Aleksey Lihaçev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.
Saldırıyı "hedefli bir terör eylemi" olarak nitelendiren Lihaçev, olayın santrale ait resmi bir aracı hedef aldığını belirtti.
Lihaçev, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir dron, santralin endüstriyel sahası ile Energodar kenti sınırında Zaporojye NGS’ye ait hizmet aracına saldırı düzenledi. Kiev rejiminin gerçekleştirdiği bu terör saldırısı sonucunda Başmühendis Aleksandr Yakovlev ile birlikte araç sürücüsü Dmitriy Filippov da hayatını kaybetti.

‘Yakovlev’in öldürülmesi, Batı’nın Ukrayna’ya verdiği destek sayesinde mümkün oldu’

Lihaçev, Zaporijya NGS Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in Ukrayna ordusuna ait bir İHA ile hedef alınarak öldürülmesinin, Batı'nın Ukrayna’ya verdiği destekle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.
Bu trajedi, Batılı devletlerin yaşananlara yalnızca göz yummasıyla değil, suçlu Kiev rejimini terör eylemlerini artırması yönünde doğrudan teşvik etmesi sayesinde mümkün olmuştur.

‘Son iki buçuk ayda 13 kişi öldü’

Bölgede son dönemde artan saldırıların bilançosuna da dikkat çeken Rosatom Genel Direktörü, "Bu müsamahanın bedeli insan hayatıdır. Son iki buçuk ayda 13 kişi öldürüldü, 48 kişi yaralandı. Üstelik Rusya, Ukrayna ve Avrupa’nın devasa bölgelerini etkileyebilecek kitlesel bir nükleer felaket tehdidi tamamen gerçektir" ifadelerini kullandı.
Dünya kamuoyunun bu tehlikenin farkında olması gerektiğinin altını çizen Lihaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) yaşanan bu son trajediye ilişkin "hızlı, somut ve net" bir tepki beklediklerini kaydetti.
Stele at the entrance to Energodar. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rosatom Başkanı Lihaçev'den Zaporojye NGS açıklaması: Saldırılar kabul edilemez
10 Temmuz, 16:57
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