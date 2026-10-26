https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/riyadda-tehlike-alarmi-halka-pencerelerden-uzak-durun-cagrisi-yapildi-1109846162.html

Riyad’da tehlike alarmı: Halka pencerelerden uzak durun çağrısı yapıldı

Riyad’da tehlike alarmı: Halka pencerelerden uzak durun çağrısı yapıldı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da balistik füze tehdidi üzerine erken uyarı sistemi devreye alındı. Arap Koalisyonu, Husilerin fırlattığı füzenin... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T07:25+0300

2026-10-26T07:25+0300

2026-10-26T07:25+0300

savunma

arap koalisyonu

suudi arabistan

yemen

riyad

husiler

sözcü

ortadoğu

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini açıkladı. Halktan güvenli alanlara geçmesi istenirken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen’deki Husilerin Riyad’a fırlattığı balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi.Sivil Savunma Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamanın ardından yayımladığı ikinci duyuruda tehlikenin geçtiğini belirtti.Riyad’da halka güvenli odalara geçme çağrısıAlarm sırasında uyarı mesajı alan kişilerden sakin kalmaları ve resmî makamların talimatlarına uymaları istendi. Tehlike ortadan kalkana kadar pencerelerden uzak, güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı yapıldı.Dışarıda bulunanların ise en yakın binaya girmeleri veya korunaklı bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği belirtildi.Arap Koalisyonu: Balistik füze saldırısı engellendiArap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Husilerin Riyad’a yönelik balistik füze saldırısının engellendiğini duyurdu. Maliki, füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktardı.Koalisyon Sözcüsü, Yemen’in başkenti Sana’da Husilere ait iki balistik füze fırlatma rampasının da imha edildiğini açıkladı. Maliki’ye göre rampalardan biri, Riyad’a yönelik saldırıda kullanıldı. Sözcü, Husilerin balistik füze ağını ortadan kaldırmaya yönelik operasyonların süreceğini belirtti.Yemen’deki çatışmalar Suudi Arabistan’a uzanıyorYemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014’te Sana’yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015’ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.Hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların arttığı süreçte Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan’ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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arap koalisyonu, suudi arabistan, yemen, riyad, husiler, sözcü, ortadoğu