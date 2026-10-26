https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/oktay-saral-cumhurbaskani-basdanismanligindan-istifa-ettigini-duyurdu-1109853314.html

Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu

Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevinden istifa ettiğini açıkladı. Saral açıklamasında, "Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T12:14+0300

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oktay saral

recep tayyip erdoğan

istifa

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Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Saral açıklamasında, "Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum" dedi."Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur" ifadelerini kullanan Saral, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir. Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim. Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/milyonlarca-aboneyi-ilgilendiriyor-elektrik-sayaclari-degisiyor-1109853486.html

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oktay saral, recep tayyip erdoğan, istifa