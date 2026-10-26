https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/milyonlarca-aboneyi-ilgilendiriyor-elektrik-sayaclari-degisiyor-1109853486.html

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor: Elektrik sayaçları değişiyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor: Elektrik sayaçları değişiyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde 2027 yılı sonuna kadar yaklaşık 7 milyon elektrik abonesinin sayaçlarının akıllı sistemle değiştirileceği duyuruldu. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T12:17+0300

2026-10-26T12:17+0300

2026-10-26T12:17+0300

türki̇ye

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

mustafa yılmaz

elektrik

sayaç

milli akıllı sayaç sistemi (mass)

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 2027 yılı sonuna kadar Türkiye'de yaklaşık 7 milyon abonenin sayaçlarının, 'Milli Akıllı Sayaç Sistemi' (MASS) kapsamında uzaktan okuma kapsamına alınmasının hedeflendiğini kaydetti. Yeni sistemde tüketim bilgileri, elektrik kesintileri ve tazminat detayları cep telefonundan takip edilebilecek.Yerli Yazılım Ekosistem Çağrısı'nı yinelediElektrik Dağıtım Sektöründe 1. İnovasyon Yaygınlaştırma ve Girişimcilik Günleri'nde yaptığı konuşmasında enerji sektöründeki son gelişmeleri anlatan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik dağıtımında dijitalleşmenin şebeke yönetimi, arıza tespiti ve bakım süreçlerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Ocak 2023 AR-GE proje döneminden itibaren başvuruları alınmaya başlanan "Yerli Yazılım Ekosistemi Çağrısı" kapsamında 72 yazılım projesi başvurusu yapıldığını, bunlardan 26'sının kabul edildiğini aktaran Yılmaz, "Ayrıca 2026–2030 döneminde yerli yazılım kullanan dağıtım şirketlerine yönelik ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranındaki yüzde 5'lik artış da mevcut düzenleyici teşvikler arasında yer almaktadır." ifadesini kullandı.Milli Akıllı Sayaç Sistemi yaygınlaştırılacakMilli Akıllı Sayaç Sistemi'nin bir AR-GE projesi kapsamında geliştirildiğine vurgu yapan Yılmaz, MASS'ın uzaktan haberleşme ve şebekeden veri elde etme imkanlarını geliştirerek arıza tahmini, risk bazlı bakım, kayıp-kaçakla mücadele ve afetlere karşı şebeke dayanıklılığı açısından yeni fırsatlar sunduğunun altını çizerek şunları dile getirdi: "MASS kapsamında geliştirilen sayaçlar ile akıllı sayaç dönüşümü 1 Mart 2026 tarihi itibarıyla başlamıştır ve Eylül ayına kadar 4 milyon Akıllı Sayaç EKO ile 70 bin adet Akıllı Sayaç PRO’nun tesisi tamamlanmıştır. Akıllı sayaçların yaygınlaştırılmasında, mümkün olan en düşük maliyetle en fazla sayacın dönüşümünün sağlanması temel prensiptir."7 milyon abonenin sayacı uzaktan okunabilecekYılmaz, 2027 yılı sonuna kadar yaklaşık 2,7 milyon Akıllı Sayaç PRO modelinin kurulmasının planlandığını belirterek, şunları kaydetti:"Bu kapsamda, 2027 sonuna kadar, yaklaşık 2,7 milyon adet Akıllı Sayaç PRO modelinin tesis edilmesi planlanmaktadır. Böylelikle iki yıllık süreçte yaklaşık 7 milyon abonenin sayacının uzaktan okuma kapsamına alınması, ayrıca şebeke izleme kapsamında da 15 milyon abonenin bağlantı noktasındaki kesinti ve teknik kalite verilerinin izlenmesi sağlanacaktır."Mobil uygulamada hizmet verecekAkıllı sayaç dönüşümüyle eş zamanlı olarak Türkiye'deki tüm elektrik abonelerinin tüketim ve üretim verileri, kesinti kayıtları, tazminat bilgileri ve planlı kesinti bildirimlerini alabileceği MASS kullanıcı mobil uygulamasının test sürümünün hizmete sunulduğunu söyleyen Yılmaz, dönüşüm sürecinin farklı haberleşme yöntemlerinin de devreye alınmasıyla sürdürüleceğini ifade etti.Sayaç değişimlerinin EPDK tarafından yakından takip edileceğini belirten Yılmaz, "Akıllı sayaç dönüşümünde planlamanın gerisinde kalan şirketler ile ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını da özellikle vurgulamak isterim." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/ingilterede-acil-durum-hazirligi-kurmali-radyolar-tukendi-1109847292.html

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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), mustafa yılmaz, elektrik, sayaç, milli akıllı sayaç sistemi (mass)