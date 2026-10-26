https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/nitelikli-yatirimci-limiti-50-milyon-liraya-yukseldi-1109853235.html

Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi

Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 10 milyon lira olan nitelikli yatırımcı için gerekli toplam finansal varlık tutarını 50 milyon liraya yükseltti. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T12:15+0300

2026-10-26T12:15+0300

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ekonomi̇

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

finans

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), nitelikli yatırımcılar için belirlenen finansal varlık toplamını 10 milyon liradan 50 milyon liraya, 5 milyon lira olan işlem hacmi tutarının 25 milyon liraya yükseltilmesine karar verdi.SPK'nın nitelikli yatırımcıların finansal varlıklar toplam tutarının güncellenmesine dair basın duyurusu ile 26 Ekim 2026 tarihli duyuru, ilke ve kararları kurulun internet sitesinde yayımlandı.Duyuruda, Kurul Karar Organı’nın bugünkü toplantısında yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan ve 10 milyon lira olan finansal varlıklar toplamı tutarının 50 milyon lira, 5 milyon lira olan işlem hacmi tutarının 25 milyon lira olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.Bu değişiklikler çerçevesinde, SPK'nın çeşitli tebliğlerinde yer alan ve profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla düzenlenen nitelikli yatırımcı şartlarının da güncellendiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:Duyuruda, nitelikli yatırımcı sıfatını kazanmış olan müşterilerin, bu sıfatı kazandıktan sonraki süreçte mevzuatta öngörülen finansal tutarların altına düşmeleri durumunda, Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 30 ile III-5.2 sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddelerindeki prosedüre uygun hareket edileceği bildirildi.

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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), finans