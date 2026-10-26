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Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi
Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 10 milyon lira olan nitelikli yatırımcı için gerekli toplam finansal varlık tutarını 50 milyon liraya yükseltti. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T12:15+0300
2026-10-26T12:15+0300
ekonomi̇
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
finans
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), nitelikli yatırımcılar için belirlenen finansal varlık toplamını 10 milyon liradan 50 milyon liraya, 5 milyon lira olan işlem hacmi tutarının 25 milyon liraya yükseltilmesine karar verdi.SPK'nın nitelikli yatırımcıların finansal varlıklar toplam tutarının güncellenmesine dair basın duyurusu ile 26 Ekim 2026 tarihli duyuru, ilke ve kararları kurulun internet sitesinde yayımlandı.Duyuruda, Kurul Karar Organı’nın bugünkü toplantısında yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan ve 10 milyon lira olan finansal varlıklar toplamı tutarının 50 milyon lira, 5 milyon lira olan işlem hacmi tutarının 25 milyon lira olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.Bu değişiklikler çerçevesinde, SPK'nın çeşitli tebliğlerinde yer alan ve profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla düzenlenen nitelikli yatırımcı şartlarının da güncellendiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:Duyuruda, nitelikli yatırımcı sıfatını kazanmış olan müşterilerin, bu sıfatı kazandıktan sonraki süreçte mevzuatta öngörülen finansal tutarların altına düşmeleri durumunda, Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 30 ile III-5.2 sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddelerindeki prosedüre uygun hareket edileceği bildirildi.
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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), finans
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), finans

Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi

12:15 26.10.2026
© AASermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 10 milyon lira olan nitelikli yatırımcı için gerekli toplam finansal varlık tutarını 50 milyon liraya yükseltti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), nitelikli yatırımcılar için belirlenen finansal varlık toplamını 10 milyon liradan 50 milyon liraya, 5 milyon lira olan işlem hacmi tutarının 25 milyon liraya yükseltilmesine karar verdi.
SPK'nın nitelikli yatırımcıların finansal varlıklar toplam tutarının güncellenmesine dair basın duyurusu ile 26 Ekim 2026 tarihli duyuru, ilke ve kararları kurulun internet sitesinde yayımlandı.
Duyuruda, Kurul Karar Organı’nın bugünkü toplantısında yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan ve 10 milyon lira olan finansal varlıklar toplamı tutarının 50 milyon lira, 5 milyon lira olan işlem hacmi tutarının 25 milyon lira olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.
Bu değişiklikler çerçevesinde, SPK'nın çeşitli tebliğlerinde yer alan ve profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla düzenlenen nitelikli yatırımcı şartlarının da güncellendiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar bakımından i-SPK.37.7 (18/12/2025 tarih ve 65/2354 s.k.) sayılı İlke Kararı ile getirilmiş olan istisna kaldırılmıştır. Bu yatırımcılar da mevcut mevzuatta nitelikli yatırımcıların geneli için öngörülen tutarlara tabi olacaktır. Bu kapsamda gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapanlar da dahil olmak üzere Kurul karar tarihinden önce mevzuatta yer alan finansal tutarlar nedeniyle profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı sıfatını kazanmış olan müşterilerin öncelikli olarak mevzuatta aranan şartları sağladıklarını yazılı veya elektronik ortamda çalıştıkları yatırım kuruluşuna tevsik etmeleri gerekmekte olup, aksi durumda nitelikli yatırımcıların işlem yapabildikleri sermaye piyasası araçlarına sahip olan müşteriler, söz konusu sermaye piyasası araçlarında yalnızca satış yönünde emir verebileceklerdir."
Duyuruda, nitelikli yatırımcı sıfatını kazanmış olan müşterilerin, bu sıfatı kazandıktan sonraki süreçte mevzuatta öngörülen finansal tutarların altına düşmeleri durumunda, Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 30 ile III-5.2 sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddelerindeki prosedüre uygun hareket edileceği bildirildi.
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