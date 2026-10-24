https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/fon-sorusturmasinda-taha-cakmak-tutuklandi-firari-altinbas-holdingin-sahibi-nusret-altinbas-1109824583.html

Fon soruşturmasında Taha Çakmak tutuklandı: Firari Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş gözaltında

Fon soruşturmasında Taha Çakmak tutuklandı: Firari Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş gözaltında

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki fon soruşturmasında 22 şüpheliden 15'i tutuklandı, 7 kişiye adli kontrol uygulandı. Tutuklananlar arasında Taha Çakmak da var. Firari Nusret... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T14:59+0300

2026-10-24T14:59+0300

2026-10-24T14:59+0300

türki̇ye

taha çakmak

fon

ertan aydın

hakan eryılmaz

sermaye piyasası kurulu (spk)

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları verildi. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden, aralarında Taha Çakmak ve Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş'ın da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Diğer 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, firari olarak aranan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş gözaltına alındı.Soruşturmanın önceki aşamasında 11 kişinin tutuklanmasıyla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.Fon soruşturmasında tutuklanan 15 isim belli olduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden şu 15 kişinin tutuklanmasına karar verildi:İnan Altınbaş, Taha Çakmak, Rüstem Karakaya, Burak Poyraz, Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Cesur, Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Fatih Uğur, Ömer Ejder ve Hakan Eryılmaz.Tutuklanan şüpheliler arasında Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş ile sermaye piyasası ve portföy yönetimi alanında görev yapan isimler bulunuyor.7 şüpheli hakkında adli kontrol kararıSulh ceza hakimliği, aynı dosyada adliyeye sevk edilen Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım Kocabalkan, Feyza Gözde Özdemir ve Erhan Tunç hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Böylece son adli işlemlerde 15 kişi tutuklanırken 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş oldu.Firari Nusret Altınbaş gözaltına alındıSoruşturmada dikkat çeken bir diğer gelişme, firari olarak aranan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın gözaltına alınması oldu.Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Ertan Aydın'ın da bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.SPK raporları doğrultusunda dört şirketin payları incelendiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda başlatılan incelemelere dayanıyor.Başsavcılığın açıklamasına göre şu dört şirketin paylarına ilişkin işlemler incelemeye alındı:Şirket paylarına ilişkin iddiaların ve SPK tarafından iletilen raporların değerlendirilmesi sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklanmıştı.Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğünü bildirmişti.İlk operasyonlarda 11 kişi tutuklanmıştıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen önceki operasyonlarda finans, portföy yönetimi ve farklı şirketlerde görev yapan çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi ve Ümit Yılmaz tutuklanmıştı.Aynı süreçte Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu ve Yasemin Yılmaz hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.Soruşturmada portföy şirketlerinin yöneticileri de yer alıyorÖnceki operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında Alnus Yatırım, Atlas Portföy, Pardus Portföy, A1 Capital Portföy Yönetimi ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı bünyesinde görev yapan yönetici ve çalışanlar da bulunuyordu.Soruşturma kapsamında ayrıca Tera Portföy yöneticisi Ayşegül Kaya, Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş ve çeşitli bankalarda portföy alanında çalışan kişiler hakkında da işlem yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/mal-varligi-aklama-sorusturmasinda-3-tutuklama-daha-mustafa-sarigulun-korumasina-adli-kontrol-1109821765.html

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taha çakmak, fon, ertan aydın, hakan eryılmaz, sermaye piyasası kurulu (spk)