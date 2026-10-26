https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/misirli-uzman-rusya-afrika-zirvesi-kaynak-ihracatindan-ortak-uretime-gecis-icin-bir-firsattir-1109859993.html

Mısırlı uzman: Rusya-Afrika Zirvesi, kaynak ihracatından ortak üretime geçiş için bir fırsattır

Mısırlı uzman: Rusya-Afrika Zirvesi, kaynak ihracatından ortak üretime geçiş için bir fırsattır

Sputnik Türkiye

Mısırlı ekonomi danışmanı el-Şami, yaklaşan Rusya-Afrika Zirvesi'nin diplomatik ilişkilerin ve geleneksel işbirliği anlaşmalarının ötesine geçerek ortak... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T16:58+0300

2026-10-26T16:58+0300

2026-10-26T16:58+0300

dünya

rusya

afrika

rusya-afrika zirvesi

süveyş kanalı

babülmendep boğazı

mısır

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Mısırlı ekonomi danışmanı Ahmed el-Şami, Sputnik’e demecinde yaklaşmakta olan Rusya-Afrika Zirvesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu."Yaklaşan zirve, geleneksel işbirliği anlaşmalarının ötesine geçerek ortak üretime, bilgi alışverişine ve teknoloji yerelleştirmeye dayalı bir ortaklığa yönelmek için bir fırsattır" diye konuşan el-Şami, Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin doğal kaynak ihracatı ile teknoloji ve nihai ürün ithalatına dayalı kalmaması gerektiğini dile getirdi:Mısırlı uzman, zirve içeriğinin üretim sahaları, finansmanı, pazarları ve ekonomik getirileri olacak somut projelere dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi.Rusya'nın nükleer enerji ve ağır sanayi alanlarında güçlü bir bilimsel ve mühendislik temelinin yanı sıra madencilik, hammadde işleme ve gübre üretimi, enerji santralleri, demiryolları ve endüstriyel ekipman inşası, ayrıca mühendislik eğitimi ve teknik öğretim konularında da deneyim sahibi olduğunu belirten el-Şami, şöyle devam etti:Rus mühendislik teknolojisi ile Afrika'nın doğal kaynaklarının birleştirilmesinin yerel üretimin gelişmesine, sanayi için istikrarlı enerji sağlanmasına, katma değerin artmasına, gıda güvenliğinin güçlenmesine, bölgesel üretim ve dağıtım merkezlerinin oluşturulmasına yol açabileceğine dikkat çeken el-Şami, "Mısır, Süveyş Kanalı'ndan ve buradaki ekonomik bölgeden yararlanarak Afrika kaynaklarını ve Rus endüstriyel teknolojilerini Afrika ve Avrupa'daki pazarlarla buluşturan, üretim, montaj ve deniz ticareti alanında kuzeyde bir merkez haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/lavrov-rusya-ve-afrika-ulkeleri-guvenlik-alaninda-isbirligini-guclendirecek-1102014239.html

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rusya, afrika, rusya-afrika zirvesi, süveyş kanalı, babülmendep boğazı, mısır