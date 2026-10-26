https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/misirli-uzman-rusya-afrika-zirvesi-kaynak-ihracatindan-ortak-uretime-gecis-icin-bir-firsattir-1109859993.html
Mısırlı uzman: Rusya-Afrika Zirvesi, kaynak ihracatından ortak üretime geçiş için bir fırsattır
Mısırlı uzman: Rusya-Afrika Zirvesi, kaynak ihracatından ortak üretime geçiş için bir fırsattır
Sputnik Türkiye
Mısırlı ekonomi danışmanı el-Şami, yaklaşan Rusya-Afrika Zirvesi'nin diplomatik ilişkilerin ve geleneksel işbirliği anlaşmalarının ötesine geçerek ortak... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T16:58+0300
2026-10-26T16:58+0300
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süveyş kanalı
babülmendep boğazı
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Mısırlı ekonomi danışmanı Ahmed el-Şami, Sputnik’e demecinde yaklaşmakta olan Rusya-Afrika Zirvesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu."Yaklaşan zirve, geleneksel işbirliği anlaşmalarının ötesine geçerek ortak üretime, bilgi alışverişine ve teknoloji yerelleştirmeye dayalı bir ortaklığa yönelmek için bir fırsattır" diye konuşan el-Şami, Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin doğal kaynak ihracatı ile teknoloji ve nihai ürün ithalatına dayalı kalmaması gerektiğini dile getirdi:Mısırlı uzman, zirve içeriğinin üretim sahaları, finansmanı, pazarları ve ekonomik getirileri olacak somut projelere dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi.Rusya'nın nükleer enerji ve ağır sanayi alanlarında güçlü bir bilimsel ve mühendislik temelinin yanı sıra madencilik, hammadde işleme ve gübre üretimi, enerji santralleri, demiryolları ve endüstriyel ekipman inşası, ayrıca mühendislik eğitimi ve teknik öğretim konularında da deneyim sahibi olduğunu belirten el-Şami, şöyle devam etti:Rus mühendislik teknolojisi ile Afrika'nın doğal kaynaklarının birleştirilmesinin yerel üretimin gelişmesine, sanayi için istikrarlı enerji sağlanmasına, katma değerin artmasına, gıda güvenliğinin güçlenmesine, bölgesel üretim ve dağıtım merkezlerinin oluşturulmasına yol açabileceğine dikkat çeken el-Şami, "Mısır, Süveyş Kanalı'ndan ve buradaki ekonomik bölgeden yararlanarak Afrika kaynaklarını ve Rus endüstriyel teknolojilerini Afrika ve Avrupa'daki pazarlarla buluşturan, üretim, montaj ve deniz ticareti alanında kuzeyde bir merkez haline gelebilir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/lavrov-rusya-ve-afrika-ulkeleri-guvenlik-alaninda-isbirligini-guclendirecek-1102014239.html
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rusya, afrika, rusya-afrika zirvesi, süveyş kanalı, babülmendep boğazı, mısır
rusya, afrika, rusya-afrika zirvesi, süveyş kanalı, babülmendep boğazı, mısır
Mısırlı uzman: Rusya-Afrika Zirvesi, kaynak ihracatından ortak üretime geçiş için bir fırsattır
Mısırlı ekonomi danışmanı el-Şami, yaklaşan Rusya-Afrika Zirvesi'nin diplomatik ilişkilerin ve geleneksel işbirliği anlaşmalarının ötesine geçerek ortak üretim, bilgi değişimi ve teknolojilerin yerelleştirilmesine dayalı bir ortaklığa yönelmek için fırsat olduğunu belirtti.
Mısırlı ekonomi danışmanı Ahmed el-Şami, Sputnik’e demecinde yaklaşmakta olan Rusya-Afrika Zirvesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Yaklaşan zirve, geleneksel işbirliği anlaşmalarının ötesine geçerek ortak üretime, bilgi alışverişine ve teknoloji yerelleştirmeye dayalı bir ortaklığa yönelmek için bir fırsattır" diye konuşan el-Şami, Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin doğal kaynak ihracatı ile teknoloji ve nihai ürün ithalatına dayalı kalmaması gerektiğini dile getirdi:
Afrika, kaynaklarını katma değerli ürünlere dönüştürmesine, bir sanayi altyapı oluşturmasına, bilimsel ve teknolojik potansiyelini geliştirmesine yardımcı olacak, getirileri hem karşılıklı hem de ölçülebilir olan bir ortağa ihtiyaç duyuyor.
Mısırlı uzman, zirve içeriğinin üretim sahaları, finansmanı, pazarları ve ekonomik getirileri olacak somut projelere dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Rusya'nın nükleer enerji ve ağır sanayi alanlarında güçlü bir bilimsel ve mühendislik temelinin yanı sıra madencilik, hammadde işleme ve gübre üretimi, enerji santralleri, demiryolları ve endüstriyel ekipman inşası, ayrıca mühendislik eğitimi ve teknik öğretim konularında da deneyim sahibi olduğunu belirten el-Şami, şöyle devam etti:
Afrika mineral, petrol ve doğalgaz kaynaklarına, güneş, rüzgâr ve hidroelektrik enerji alanında önemli bir potansiyele, geniş ve büyüyen bir pazara, Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarını birbirine bağlayan coğrafi konuma ve Süveyş Kanalı, Babülmendep Boğazı ile Ümit Burnu gibi stratejik deniz koridorlarına sahiptir.
Rus mühendislik teknolojisi ile Afrika'nın doğal kaynaklarının birleştirilmesinin yerel üretimin gelişmesine, sanayi için istikrarlı enerji sağlanmasına, katma değerin artmasına, gıda güvenliğinin güçlenmesine, bölgesel üretim ve dağıtım merkezlerinin oluşturulmasına yol açabileceğine dikkat çeken el-Şami, "Mısır, Süveyş Kanalı'ndan ve buradaki ekonomik bölgeden yararlanarak Afrika kaynaklarını ve Rus endüstriyel teknolojilerini Afrika ve Avrupa'daki pazarlarla buluşturan, üretim, montaj ve deniz ticareti alanında kuzeyde bir merkez haline gelebilir" ifadelerini kullandı.