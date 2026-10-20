https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/milas-belediyesine-operasyon-girisler-durduruldu-1109686929.html

Milas Belediyesi'ne operasyon: Girişler durduruldu

Milas Belediyesi'ne operasyon: Girişler durduruldu

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Milas ilçesinde belediye binasına polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Binada arama çalışmaları başlatılırken, belediyeye girişler geçici olarak... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T08:40+0300

2026-10-20T08:40+0300

2026-10-20T08:40+0300

poli̇ti̇ka

milas belediyesi

çevik kuvvet

türkiye

haberler

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Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas Belediyesi'ne yönelik polis operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi. Belediye binasına gelen polis ekipleri, içeride arama çalışması başlatırken binaya girişler geçici olarak durduruldu. Operasyonun hangi soruşturma kapsamında düzenlendiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Belediye binasında polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, çevik kuvvet ekiplerinin de bina çevresinde güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Operasyon sırasında belediyenin bazı birimlerinde arama yapıldığı aktarıldı.Milas Belediyesi'nde polis araması başlatıldıMilas Belediyesi binasında gerçekleştirilen operasyonda, polis ekiplerinin bazı belediye birimlerinde arama yaptığı bildirildi.Arama çalışmaları nedeniyle belediye binasına girişlerin durdurulduğu belirtilirken, bina çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.Operasyonun başlamasının ardından çevik kuvvet ekipleri belediye çevresinde görev aldı. Polis ekiplerinin bina içerisindeki incelemelerinin devam ettiği aktarıldı.

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milas belediyesi, çevik kuvvet, türkiye, haberler