https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/milas-belediyesine-operasyon-girisler-durduruldu-1109686929.html
Milas Belediyesi'ne operasyon: Girişler durduruldu
Milas Belediyesi'ne operasyon: Girişler durduruldu
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Milas ilçesinde belediye binasına polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Binada arama çalışmaları başlatılırken, belediyeye girişler geçici olarak... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T08:40+0300
2026-10-20T08:40+0300
2026-10-20T08:40+0300
poli̇ti̇ka
milas belediyesi
çevik kuvvet
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096382759_0:136:1213:818_1920x0_80_0_0_3db562c0263688b14cf223e0b3f1fb2f.png
Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas Belediyesi'ne yönelik polis operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi. Belediye binasına gelen polis ekipleri, içeride arama çalışması başlatırken binaya girişler geçici olarak durduruldu. Operasyonun hangi soruşturma kapsamında düzenlendiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Belediye binasında polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, çevik kuvvet ekiplerinin de bina çevresinde güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Operasyon sırasında belediyenin bazı birimlerinde arama yapıldığı aktarıldı.Milas Belediyesi'nde polis araması başlatıldıMilas Belediyesi binasında gerçekleştirilen operasyonda, polis ekiplerinin bazı belediye birimlerinde arama yaptığı bildirildi.Arama çalışmaları nedeniyle belediye binasına girişlerin durdurulduğu belirtilirken, bina çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.Operasyonun başlamasının ardından çevik kuvvet ekipleri belediye çevresinde görev aldı. Polis ekiplerinin bina içerisindeki incelemelerinin devam ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/benzine-430-tl-indirim-geldi-akaryakit-fiyatlari-degisti-1109685554.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096382759_0:22:1213:932_1920x0_80_0_0_b43635490c6b1c20b0f65c9980d199b0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milas belediyesi, çevik kuvvet, türkiye, haberler
milas belediyesi, çevik kuvvet, türkiye, haberler
Milas Belediyesi'ne operasyon: Girişler durduruldu
Muğla'nın Milas ilçesinde belediye binasına polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Binada arama çalışmaları başlatılırken, belediyeye girişler geçici olarak durduruldu. Çevik kuvvet ekiplerinin bina çevresinde güvenlik önlemleri aldığı bildirildi. Operasyonun gerekçesine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas Belediyesi'ne yönelik polis operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi. Belediye binasına gelen polis ekipleri, içeride arama çalışması başlatırken binaya girişler geçici olarak durduruldu. Operasyonun hangi soruşturma kapsamında düzenlendiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Belediye binasında polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, çevik kuvvet ekiplerinin de bina çevresinde güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Operasyon sırasında belediyenin bazı birimlerinde arama yapıldığı aktarıldı.
Milas Belediyesi'nde polis araması başlatıldı
Milas Belediyesi binasında gerçekleştirilen operasyonda, polis ekiplerinin bazı belediye birimlerinde arama yaptığı bildirildi.
Arama çalışmaları nedeniyle belediye binasına girişlerin durdurulduğu belirtilirken, bina çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.
Operasyonun başlamasının ardından çevik kuvvet ekipleri belediye çevresinde görev aldı. Polis ekiplerinin bina içerisindeki incelemelerinin devam ettiği aktarıldı.