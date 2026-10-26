https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/meteorolojiden-siddetli-yagis-uyarisi-firtina-ve-saganak-geliyor-1109844528.html
Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor
Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölge için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Muğla ve Aydın’ın batısında şiddetli sağanak, Marmara ve... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T07:16+0300
2026-10-26T07:16+0300
2026-10-26T07:16+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların Muğla ve Aydın’ın batısında çok kuvvetli ve şiddetli, Antalya’nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.Balıkesir, İzmir, Denizli ve Çanakkale’nin doğusu da kuvvetli yağış beklenen yerler arasında bulunuyor. MGM, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar ve kıyılarda hortum riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.Kuvvetli yağış uyarısı: Ege ve Batı Akdeniz öne çıkıyorYağışların İzmir’in güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde, Aydın ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Aydın’ın batısı ve Muğla çevrelerinde ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye ulaşması bekleniyor. Uyarıda, yerel olarak metrekareye 30-75 kilogram yağış beklentisine de yer veriliyor.Antalya’nın batı ilçelerinde öğle saatlerinden sonra, Balıkesir çevreleri ve Çanakkale’nin doğusunda gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve görüş mesafesinde azalma da yaşanabilecek.İstanbul’da sağanak akşam saatlerinden sonra başlayacakMarmara Bölgesi’nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İstanbul ve Bursa’da akşam saatlerinden sonra sağanak, Kırklareli’nde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çanakkale’de yağışın öğle saatlerinden sonra başlaması öngörülüyor.Rüzgârın Marmara’da kuzeyli, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hızının saatte 50-70 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen rüzgâr nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.Ankara’nın batısı, Eskişehir ve Konya’da gece yağış varYağışlı hava Ege’nin tamamı, Batı Akdeniz ve Adana çevreleri ile Eskişehir, Konya ve Ankara’nın batı ilçelerini de etkileyecek. Afyonkarahisar, Adana, Eskişehir, Konya ve Ankara’nın batısında yağışların gece saatlerinden itibaren, Burdur’da ise akşam saatlerinden sonra görülmesi bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’de pus ve yer yer sis tahmin ediliyor. İç Anadolu’da da yer yer sis ve pus görülebilecek.Hava sıcaklıkları nasıl değişecek?Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kuzey ve batıda parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olurken, diğer kesimler genel olarak az bulutlu ve açık geçecek.Rüzgârın, kuvvetli esmesi beklenen bölgeler dışında, genellikle kuzeyli; güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İl il hava durumu ve beklenen en yüksek sıcaklıklarMarmara’da yağmur ve sis birlikte etkili olacakBölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Balıkesir çevreleri ve Çanakkale’nin doğusunda yağış gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetlenecek.Ege’de şiddetli sağanak uyarısıEge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Akdeniz’de Antalya’nın batısına dikkatBatı Akdeniz ve Adana çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Göller Yöresi’nde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.İç Anadolu’da yağış gece başlayacakBölge parçalı bulutlu olacak. Eskişehir, Konya ve Ankara’nın batı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.Karadeniz’de sis ve pus bekleniyorBatı Karadeniz parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve az bulutlu geçecek. Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da parçalı bulutlu havaHer iki bölgede de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İl merkezleri için verilen tahminlerde yağış öngörülmüyor.Denizlerde hava: Kuzey Ege’de fırtına bekleniyorDenizlerde Kuzey Ege için fırtına, Marmara, Batı Karadeniz ve Güney Ege için fırtınamsı rüzgâr tahmini yapıldı. Kuzey Ege’de rüzgârın gece saatlerinden itibaren yer yer 8 kuvvetine, Ege’de dalga yüksekliğinin yer yer 3-3,5 metreye ulaşması bekleniyor.Batı Karadeniz’de rüzgâr gece 5-7 kuvvetine çıkacak; dalgalar yer yer 3 metreyi bulacak. Marmara’da gece saatlerinden itibaren 5-7 kuvvetinde rüzgâr, Akdeniz’de ise 3-5 kuvvetinde rüzgâr ve 1-2 metre dalga tahmin ediliyor. Yağış sırasında görüş mesafesi azalabilecek.Van Gölü’nde parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı hava bekleniyor. Batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek rüzgârla birlikte dalga yüksekliğinin 0,25-0,50 metre olması öngörülüyor.
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Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor
Meteoroloji, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölge için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Muğla ve Aydın’ın batısında şiddetli sağanak, Marmara ve Güney Ege kıyılarında saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgâr bekleniyor. İstanbul’da yağış akşam saatlerinden sonra başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların Muğla ve Aydın’ın batısında çok kuvvetli ve şiddetli, Antalya’nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
Balıkesir, İzmir, Denizli ve Çanakkale’nin doğusu da kuvvetli yağış beklenen yerler arasında bulunuyor. MGM, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar ve kıyılarda hortum riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Kuvvetli yağış uyarısı: Ege ve Batı Akdeniz öne çıkıyor
Yağışların İzmir’in güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde, Aydın ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Aydın’ın batısı ve Muğla çevrelerinde ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye ulaşması bekleniyor. Uyarıda, yerel olarak metrekareye 30-75 kilogram yağış beklentisine de yer veriliyor.
Antalya’nın batı ilçelerinde öğle saatlerinden sonra, Balıkesir çevreleri ve Çanakkale’nin doğusunda gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve görüş mesafesinde azalma da yaşanabilecek.
İstanbul’da sağanak akşam saatlerinden sonra başlayacak
Marmara Bölgesi’nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İstanbul ve Bursa’da akşam saatlerinden sonra sağanak, Kırklareli’nde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çanakkale’de yağışın öğle saatlerinden sonra başlaması öngörülüyor.
Rüzgârın Marmara’da kuzeyli, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hızının saatte 50-70 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen rüzgâr nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.
Ankara’nın batısı, Eskişehir ve Konya’da gece yağış var
Yağışlı hava Ege’nin tamamı, Batı Akdeniz ve Adana çevreleri ile Eskişehir, Konya ve Ankara’nın batı ilçelerini de etkileyecek. Afyonkarahisar, Adana, Eskişehir, Konya ve Ankara’nın batısında yağışların gece saatlerinden itibaren, Burdur’da ise akşam saatlerinden sonra görülmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’de pus ve yer yer sis tahmin ediliyor. İç Anadolu’da da yer yer sis ve pus görülebilecek.
Hava sıcaklıkları nasıl değişecek?
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kuzey ve batıda parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olurken, diğer kesimler genel olarak az bulutlu ve açık geçecek.
Rüzgârın, kuvvetli esmesi beklenen bölgeler dışında, genellikle kuzeyli; güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İl il hava durumu ve beklenen en yüksek sıcaklıklar
Marmara’da yağmur ve sis birlikte etkili olacak
Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Balıkesir çevreleri ve Çanakkale’nin doğusunda yağış gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetlenecek.
İl
En yüksek sıcaklık
Hava durumu
İstanbul
21°C
Akşam saatlerinden sonra sağanak
Bursa
22°C
Akşam saatlerinden sonra sağanak
Çanakkale
22°C
Öğleden sonra gök gürültülü sağanak; gece doğusunda yerel kuvvetli yağış
Kırklareli
20°C
Akşam saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak
Ege’de şiddetli sağanak uyarısı
Ege genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
İl
En yüksek sıcaklık
Hava durumu
Afyonkarahisar
19°C
Gece saatlerinden itibaren sağanak
Denizli
23°C
Gök gürültülü sağanak; öğleden sonra yerel kuvvetli
İzmir
22°C
Güney ve batısı başta olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak
Muğla
18°C
Çok kuvvetli ve şiddetli gök gürültülü sağanak
Akdeniz’de Antalya’nın batısına dikkat
Batı Akdeniz ve Adana çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Göller Yöresi’nde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.
İl
En yüksek sıcaklık
Hava durumu
Adana
30°C
Gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak
Antalya
24°C
İç ve batı kesimleri yağışlı; öğleden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli
Burdur
20°C
Akşam saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak
Hatay
27°C
Az bulutlu
İç Anadolu’da yağış gece başlayacak
Bölge parçalı bulutlu olacak. Eskişehir, Konya ve Ankara’nın batı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.
İl
En yüksek sıcaklık
Hava durumu
Ankara
22°C
Gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı
Eskişehir
21°C
Gece saatlerinden itibaren sağanak
Konya
21°C
Gece saatlerinden itibaren sağanak
Nevşehir
22°C
Az bulutlu
Karadeniz’de sis ve pus bekleniyor
Batı Karadeniz parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve az bulutlu geçecek. Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
İl
En yüksek sıcaklık
Hava durumu
Bolu
23°C
Parçalı bulutlu
Kastamonu
22°C
Parçalı bulutlu
Sinop
21°C
Parçalı bulutlu
Zonguldak
19°C
Parçalı bulutlu
Amasya
25°C
Parçalı ve az bulutlu
Rize
23°C
Parçalı ve az bulutlu
Samsun
23°C
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon
22°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da parçalı bulutlu hava
Her iki bölgede de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İl merkezleri için verilen tahminlerde yağış öngörülmüyor.
İl
En yüksek sıcaklık
Hava durumu
Erzurum
16°C
Parçalı ve az bulutlu
Kars
17°C
Parçalı ve az bulutlu
Malatya
21°C
Parçalı ve az bulutlu
Van
18°C
Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır
25°C
Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep
25°C
Parçalı ve az bulutlu
Mardin
24°C
Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa
26°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizlerde hava: Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor
Denizlerde Kuzey Ege için fırtına, Marmara, Batı Karadeniz ve Güney Ege için fırtınamsı rüzgâr tahmini yapıldı. Kuzey Ege’de rüzgârın gece saatlerinden itibaren yer yer 8 kuvvetine, Ege’de dalga yüksekliğinin yer yer 3-3,5 metreye ulaşması bekleniyor.
Batı Karadeniz’de rüzgâr gece 5-7 kuvvetine çıkacak; dalgalar yer yer 3 metreyi bulacak. Marmara’da gece saatlerinden itibaren 5-7 kuvvetinde rüzgâr, Akdeniz’de ise 3-5 kuvvetinde rüzgâr ve 1-2 metre dalga tahmin ediliyor. Yağış sırasında görüş mesafesi azalabilecek.
Van Gölü’nde parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı hava bekleniyor. Batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek rüzgârla birlikte dalga yüksekliğinin 0,25-0,50 metre olması öngörülüyor.