https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/meteorolojiden-siddetli-yagis-uyarisi-firtina-ve-saganak-geliyor-1109844528.html

Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor

Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölge için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Muğla ve Aydın’ın batısında şiddetli sağanak, Marmara ve... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T07:16+0300

2026-10-26T07:16+0300

2026-10-26T07:16+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların Muğla ve Aydın’ın batısında çok kuvvetli ve şiddetli, Antalya’nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.Balıkesir, İzmir, Denizli ve Çanakkale’nin doğusu da kuvvetli yağış beklenen yerler arasında bulunuyor. MGM, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar ve kıyılarda hortum riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.Kuvvetli yağış uyarısı: Ege ve Batı Akdeniz öne çıkıyorYağışların İzmir’in güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde, Aydın ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Aydın’ın batısı ve Muğla çevrelerinde ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye ulaşması bekleniyor. Uyarıda, yerel olarak metrekareye 30-75 kilogram yağış beklentisine de yer veriliyor.Antalya’nın batı ilçelerinde öğle saatlerinden sonra, Balıkesir çevreleri ve Çanakkale’nin doğusunda gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve görüş mesafesinde azalma da yaşanabilecek.İstanbul’da sağanak akşam saatlerinden sonra başlayacakMarmara Bölgesi’nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İstanbul ve Bursa’da akşam saatlerinden sonra sağanak, Kırklareli’nde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çanakkale’de yağışın öğle saatlerinden sonra başlaması öngörülüyor.Rüzgârın Marmara’da kuzeyli, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hızının saatte 50-70 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen rüzgâr nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.Ankara’nın batısı, Eskişehir ve Konya’da gece yağış varYağışlı hava Ege’nin tamamı, Batı Akdeniz ve Adana çevreleri ile Eskişehir, Konya ve Ankara’nın batı ilçelerini de etkileyecek. Afyonkarahisar, Adana, Eskişehir, Konya ve Ankara’nın batısında yağışların gece saatlerinden itibaren, Burdur’da ise akşam saatlerinden sonra görülmesi bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’de pus ve yer yer sis tahmin ediliyor. İç Anadolu’da da yer yer sis ve pus görülebilecek.Hava sıcaklıkları nasıl değişecek?Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kuzey ve batıda parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olurken, diğer kesimler genel olarak az bulutlu ve açık geçecek.Rüzgârın, kuvvetli esmesi beklenen bölgeler dışında, genellikle kuzeyli; güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İl il hava durumu ve beklenen en yüksek sıcaklıklarMarmara’da yağmur ve sis birlikte etkili olacakBölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Balıkesir çevreleri ve Çanakkale’nin doğusunda yağış gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetlenecek.Ege’de şiddetli sağanak uyarısıEge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Akdeniz’de Antalya’nın batısına dikkatBatı Akdeniz ve Adana çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Göller Yöresi’nde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.İç Anadolu’da yağış gece başlayacakBölge parçalı bulutlu olacak. Eskişehir, Konya ve Ankara’nın batı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.Karadeniz’de sis ve pus bekleniyorBatı Karadeniz parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve az bulutlu geçecek. Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da parçalı bulutlu havaHer iki bölgede de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İl merkezleri için verilen tahminlerde yağış öngörülmüyor.Denizlerde hava: Kuzey Ege’de fırtına bekleniyorDenizlerde Kuzey Ege için fırtına, Marmara, Batı Karadeniz ve Güney Ege için fırtınamsı rüzgâr tahmini yapıldı. Kuzey Ege’de rüzgârın gece saatlerinden itibaren yer yer 8 kuvvetine, Ege’de dalga yüksekliğinin yer yer 3-3,5 metreye ulaşması bekleniyor.Batı Karadeniz’de rüzgâr gece 5-7 kuvvetine çıkacak; dalgalar yer yer 3 metreyi bulacak. Marmara’da gece saatlerinden itibaren 5-7 kuvvetinde rüzgâr, Akdeniz’de ise 3-5 kuvvetinde rüzgâr ve 1-2 metre dalga tahmin ediliyor. Yağış sırasında görüş mesafesi azalabilecek.Van Gölü’nde parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı hava bekleniyor. Batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek rüzgârla birlikte dalga yüksekliğinin 0,25-0,50 metre olması öngörülüyor.

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