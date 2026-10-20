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Mekke İttifakı Anlaşması Meclis'e sunuldu
Mekke İttifakı Anlaşması Meclis'e sunuldu
Sputnik Türkiye
Mekke İttifakı Anlaşması'na dair kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mekke Ortak... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ağustos ayında imzalanan Mekke Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Anlaşmaya dair teklif ilk olarak TBMM Dışişleri Komisyonu'na gönderilecek.İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması, üç kardeş ülke arasındaki stratejik iş birliğinin kurumsallaşması yolunda önemli bir aşamadır" dedi.'Güvenliği ve dayanışmayı önceleyen ortak bir iradenin tezahürü'"Ülkelerimiz arasında geliştirilen bu stratejik ortaklık; kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini, savunma alanındaki ortak kabiliyetlerin artırılmasını ve bölgemizde güvenlik ve istikrarın korunmasını hedeflemektedir" ifadelerini kullanan Duran, şunları kaydetti:"Bölgenin meselelerinde bölge ülkelerinin sorumluluk üstlenmesini esas alan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, güvenliği ve dayanışmayı önceleyen ortak bir iradenin tezahürüdür. TBMM’deki onay sürecinin ülkemiz ve kardeş ülkelerimiz Suudi Arabistan ile Pakistan için hayırlı olmasını temenni ediyor, şimdiden emeği geçen tüm partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyorum."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/erdogan-prens-selman-ile-gorustu-turkiye-suudi-arabistanin-yaninda-olacak-1109504295.html
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tbmm, mekke, mekke ortak savunma anlaşması
tbmm, mekke, mekke ortak savunma anlaşması

Mekke İttifakı Anlaşması Meclis'e sunuldu

14:50 20.10.2026
© Doğukan KeskinkılıçTBMM genel
TBMM genel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© Doğukan Keskinkılıç
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Mekke İttifakı Anlaşması'na dair kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulması, 3 kardeş ülke arasındaki stratejik iş birliğinin kurumsallaşması yolunda önemli bir aşamadır" ifadelerini kullandı.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ağustos ayında imzalanan Mekke Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Anlaşmaya dair teklif ilk olarak TBMM Dışişleri Komisyonu'na gönderilecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması, üç kardeş ülke arasındaki stratejik iş birliğinin kurumsallaşması yolunda önemli bir aşamadır" dedi.

'Güvenliği ve dayanışmayı önceleyen ortak bir iradenin tezahürü'

"Ülkelerimiz arasında geliştirilen bu stratejik ortaklık; kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini, savunma alanındaki ortak kabiliyetlerin artırılmasını ve bölgemizde güvenlik ve istikrarın korunmasını hedeflemektedir" ifadelerini kullanan Duran, şunları kaydetti:
"Bölgenin meselelerinde bölge ülkelerinin sorumluluk üstlenmesini esas alan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, güvenliği ve dayanışmayı önceleyen ortak bir iradenin tezahürüdür. TBMM’deki onay sürecinin ülkemiz ve kardeş ülkelerimiz Suudi Arabistan ile Pakistan için hayırlı olmasını temenni ediyor, şimdiden emeği geçen tüm partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyorum."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
DÜNYA
Erdoğan, Prens Selman ile görüştü: Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanında olacak
13 Ekim, 15:35
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