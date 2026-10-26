https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/mason-derneginde-genel-kurul-talebi-davalik-oldu-42-yillik-uyenin-lokale-girmesi-yasaklandi-1109852023.html

Mason Derneği'nde 'genel kurul' talebi davalık oldu: 42 yıllık üyenin lokale girmesi yasaklandı

Mason Derneği'nde 'genel kurul' talebi davalık oldu: 42 yıllık üyenin lokale girmesi yasaklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nde yaşanan kriz davalık oldu. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T11:01+0300

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türki̇ye

mason

dava

türkiye hür ve kabul edilmiş masonlar derneği

remzi sanver

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Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nde son dönemde yaşananlar yargıya taşındı. 42 yıllık kıdemli üye Ali Rıza Aral, dernek başkanı Remzi Sanver'in tutuklanmasının ardından genel kurul istediği için loca faaliyetlerinden men edilmesi ve lokale sokulmaması yönündeki kararın iptali için dava açtı. Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver tutuklanmıştıSabah'ın haberine göre, Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Can Holding hesaplarındaki 88 milyar liralık şüpheli mali hareketliliğe ilişkin soruşturma kapsamında Ekim 2025'te tutuklandı. Suçlamaları reddeden Sanver, üniversiteyi yönetme yetkisi olmadığını ve holdingle ticari bağı bulunmadığını savundu.42 yıllık üye genel kurul istediAncak Sanver'in tutukluluğu sırasında dernek yönetiminin boş kalması üzerine 42 yıllık kıdemli üye Ali Rıza Aral, yetki boşluğunun giderilmesi için genel kurula gidilmesi talebiyle İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru süreci sürerken Remzi Sanver Haziran 2026'da tahliye edildi.İstanbul Vadisi Haysiyet Kurulu'na sevk edildiYüksek Haysiyet Kurulu üyeliğine kadar çeşitli görevlerde bulunan Ali Rıza Aral, Büyük Görevliler Kurulu'nun 18 Temmuz 2026 tarihli kararıyla İstanbul Vadisi Haysiyet Kurulu'na sevk edildi. Dernek Büyük Sekreteri Umur Çolgar imzalı yazıyla Aral'ın; soruşturma sonuçlanıncaya kadar loca çalışmalarına katılması ve lokallere girmesi yasaklandı. Aral, kararın haksız olduğunu belirterek İstanbul 47. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dilekçede, olağanüstü genel kurul çağrısı yapılması yönündeki hukuki talepleri sebebiyle kendisine husumeten tavır alındığı, savunma hakkı tanınmadan ceza verildiği savunuldu. Mahkeme, tensip tutanağıyla taraflardan tüzük, yazışmalar ve soruşturma dosyası örneklerinin ivedilikle sunulmasını istedi. İhtiyati tedbir talebinin değerlendirilmesi için 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilirken, davanın ilk duruşma günü 6 Ocak 2027 olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/can-holding-sorusturmasi-masonlar-dernegi-baskani-remzi-sanver-hakkinda-tahliye-karari-1106556240.html

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mason, dava, türkiye hür ve kabul edilmiş masonlar derneği, remzi sanver