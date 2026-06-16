https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/can-holding-sorusturmasi-masonlar-dernegi-baskani-remzi-sanver-hakkinda-tahliye-karari-1106556240.html
Can Holding soruşturması: Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı
Can Holding soruşturması: Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı
Sputnik Türkiye
Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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2025 yılında tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında yeni bir gelişme yaşandı.Mahkeme, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Remzi Sanver'in tahliyesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260402/can-holding-yonetim-kurulu-baskani-kemal-can-hakkinda-karar-1104728135.html
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can holding, can yayın holding, mason, yahudi, i̇srail
Can Holding soruşturması: Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı
Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi.
2025 yılında tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Mahkeme, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Remzi Sanver'in tahliyesine karar verdi.