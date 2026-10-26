https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/libyadan-trumpa-tepki-abd-maslahatguzari-bakanliga-cagrildi-1109856785.html
Libya'dan Trump'a tepki: ABD maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı
Libya'dan Trump'a tepki: ABD maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı
Sputnik Türkiye
Libya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitinginde Libya'ya yönelik kullandığı ifadeleri protesto etmek amacıyla ABD maslahatgüzarını... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T17:52+0300
2026-10-26T17:52+0300
2026-10-26T17:52+0300
dünya
abd
donald trump
jon ossoff
libya
mülteci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108702761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7323888a3f07a3af965c142f8968696c.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia eyaletindeki seçim mitinginde Libya hakkında kullandığı ifadeler, Libya Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik protestosuna neden oldu. Libya Dışişleri Bakanlığı, açıklamaları 'hakaret içerikli' olarak nitelendirerek ABD maslahatgüzarını pazar günü bakanlığa çağırdı.Bakanlık, Libya halkının onurunu zedeleyen veya saygınlığını küçümseyen her türlü açıklamayı reddettiğini bildirdi.Trump, cumartesi günü Georgia eyaletinin Perry kentinde düzenlenen mitingde, Demokrat Senatör Jon Ossoff'u göçmen politikaları üzerinden eleştirdi.Ossoff'un Libya, Yemen, Haiti ve Somali gibi ülkelerden ABD'ye göçü kolaylaştıracak bir yasa tasarısına destek verdiğini öne süren Trump, söz konusu ülkeleri 'terörün kol gezdiği ülkeler' olarak tanımladı.Trump, konuşmasında ilk başkanlık dönemindeki ifadelerine de atıfta bulunarak şu sözleri kullandı:Tepkilerin ardından Trump, pazar gecesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin Libya ile ilişkilerini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.Libya halkını 'gururlu, dirençli ve misafirperver' olarak nitelendiren Trump, Libyalıların barış ve refah içinde yaşamayı hak ettiğini ifade etti.Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/mekke-ittifaki-uyeleri-turkiye-suudi-arabistan-ve-pakistandan-iran-ziyaretik-mit-baskani-kalin-da-1109853713.html
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108702761_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_b8fe1070db847b0e66b0b3c5131bb9be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, jon ossoff, libya, mülteci
abd, donald trump, jon ossoff, libya, mülteci
Libya'dan Trump'a tepki: ABD maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı
Libya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitinginde Libya'ya yönelik kullandığı ifadeleri protesto etmek amacıyla ABD maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı. Bakanlık, Libya halkının onurunu ve saygınlığını zedeleyen açıklamaları reddettiğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia eyaletindeki seçim mitinginde Libya hakkında kullandığı ifadeler, Libya Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik protestosuna neden oldu. Libya Dışişleri Bakanlığı, açıklamaları 'hakaret içerikli' olarak nitelendirerek ABD maslahatgüzarını pazar günü bakanlığa çağırdı.
Bakanlık, Libya halkının onurunu zedeleyen veya saygınlığını küçümseyen her türlü açıklamayı reddettiğini bildirdi.
Trump, cumartesi günü Georgia eyaletinin Perry kentinde düzenlenen mitingde, Demokrat Senatör Jon Ossoff'u göçmen politikaları üzerinden eleştirdi.
Ossoff'un Libya, Yemen, Haiti ve Somali gibi ülkelerden ABD'ye göçü kolaylaştıracak bir yasa tasarısına destek verdiğini öne süren Trump, söz konusu ülkeleri 'terörün kol gezdiği ülkeler' olarak tanımladı.
Trump, konuşmasında ilk başkanlık dönemindeki ifadelerine de atıfta bulunarak şu sözleri kullandı:
Jon Ossoff, Libya, Yemen, Haiti ve Somali gibi terörün kol gezdiği ülkelerden göçmen ordularını getirmek için hazırlanan bir yasa tasarısına bizzat destek verdi. Onlara ne dediğimi hatırlıyor musunuz? Bok çukuru ülkeler.
Tepkilerin ardından Trump, pazar gecesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin Libya ile ilişkilerini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.
Libya halkını 'gururlu, dirençli ve misafirperver' olarak nitelendiren Trump, Libyalıların barış ve refah içinde yaşamayı hak ettiğini ifade etti.
Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Libya halkına ve cesur Libyalıların her iki halkımızın ortak düşmanı olan IŞİD'e karşı mücadelede yaptığı fedakarlıklara saygı duyuyoruz. Ancak Libya, yasa dışı göç için bir geçiş güzergahı olmaya devam edemez ve buna artık son verilmelidir.