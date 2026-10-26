https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/libyadan-trumpa-tepki-abd-maslahatguzari-bakanliga-cagrildi-1109856785.html

Libya'dan Trump'a tepki: ABD maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

Libya'dan Trump'a tepki: ABD maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

Sputnik Türkiye

Libya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitinginde Libya'ya yönelik kullandığı ifadeleri protesto etmek amacıyla ABD maslahatgüzarını... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T17:52+0300

2026-10-26T17:52+0300

2026-10-26T17:52+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia eyaletindeki seçim mitinginde Libya hakkında kullandığı ifadeler, Libya Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik protestosuna neden oldu. Libya Dışişleri Bakanlığı, açıklamaları 'hakaret içerikli' olarak nitelendirerek ABD maslahatgüzarını pazar günü bakanlığa çağırdı.Bakanlık, Libya halkının onurunu zedeleyen veya saygınlığını küçümseyen her türlü açıklamayı reddettiğini bildirdi.Trump, cumartesi günü Georgia eyaletinin Perry kentinde düzenlenen mitingde, Demokrat Senatör Jon Ossoff'u göçmen politikaları üzerinden eleştirdi.Ossoff'un Libya, Yemen, Haiti ve Somali gibi ülkelerden ABD'ye göçü kolaylaştıracak bir yasa tasarısına destek verdiğini öne süren Trump, söz konusu ülkeleri 'terörün kol gezdiği ülkeler' olarak tanımladı.Trump, konuşmasında ilk başkanlık dönemindeki ifadelerine de atıfta bulunarak şu sözleri kullandı:Tepkilerin ardından Trump, pazar gecesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin Libya ile ilişkilerini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.Libya halkını 'gururlu, dirençli ve misafirperver' olarak nitelendiren Trump, Libyalıların barış ve refah içinde yaşamayı hak ettiğini ifade etti.Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/mekke-ittifaki-uyeleri-turkiye-suudi-arabistan-ve-pakistandan-iran-ziyaretik-mit-baskani-kalin-da-1109853713.html

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