https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/kremlinden-avrupaya-gaz-mesaji-talep-olursa-muzakere-etmeye-haziriz-1109848240.html

Kremlin'den Avrupa'ya gaz mesajı: 'Talep olursa müzakere etmeye hazırız'

Kremlin'den Avrupa'ya gaz mesajı: 'Talep olursa müzakere etmeye hazırız'

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın doğalgaz ihracatında kendisi için karlı olan tüm pazarlarla ilgilendiğini belirterek, Avrupa ülkelerinin talepte bulunması ve... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T09:20+0300

2026-10-26T09:20+0300

2026-10-26T09:20+0300

dünya

vladimir putin

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sputnik

doğalgaz

avrupa

ab

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'ya Rus doğalgazı sevkiyatındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sputnik'e verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konudaki tutumunu daha önce defalarca dile getirdiğini hatırlatan Peskov, "Bizim için kazançlı olan tüm pazarlarla ilgileniyoruz" ifadesini kullandı.Peskov, Avrupalı ülkelerin ilgi göstermesi ve Rusya'nın elinde fazla kapasite bulunması halinde Moskova'nın Avrupa'ya gaz tedarikini müzakere etmeye açık olduğunu vurguladı.Zarar gören Avrupa olduDaha önce yaptığı açıklamalarda Moskova'nın hiçbir zaman enerji kaynakları tedarikini reddetmediğini belirten Putin, Avrupalıların bu kaynaklardan kendi istekleriyle vazgeçtiğine dikkat çekmişti.Ortadoğu'daki gerilimin de etkisiyle Avrupa'da gaz fiyatları tırmanışa geçerken, Rus enerjisine sırt çevirmenin Avrupa ekonomisine ağır darbe vurduğu, enerji maliyetlerini artırdığı ve sanayide rekabet gücünü zayıflattığı bizzat Avrupalı siyasetçilerin açıklamalarıyla doğrulandı.

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vladimir putin, rusya, sputnik, doğalgaz, avrupa, ab, dmitriy peskov