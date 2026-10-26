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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/kremlin-sirbistanda-yeni-yonetimin-rusya-ile-yapici-iliskiler-kurmayi-hedefleyecegini-umuyoruz-1109857012.html
Kremlin: Sırbistan'da yeni yönetimin Rusya ile yapıcı ilişkiler kurmayı hedefleyeceğini umuyoruz
Kremlin: Sırbistan'da yeni yönetimin Rusya ile yapıcı ilişkiler kurmayı hedefleyeceğini umuyoruz
Sputnik Türkiye
Basın mensuplarına günlük brifingini veren Peskov, Sırbistan ve Brezilya'daki seçimlerin yanı sıra özel askeri harekattaki son gelişmelere ilişkin... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T13:46+0300
2026-10-26T13:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
kremlin
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dmitriy peskov
sırbistan
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Sırbistan'da göreve gelecek yeni yönetimin Rusya ile yapıcı ilişkileri sürdürme yönünde çaba sarf edeceğini umduğunu belirtti.🗣Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Kremlin, eski Cumhurbaşkanı Vucic'in Rusya-Sırbistan ilişkilerine sağladığı katkıyı takdirle karşılıyor🔴Rusya, Lula da Silva'nın Brezilya seçimlerini kazanmasını memnuniyetle karşılıyor🔴Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması kararı, çatışma bölgesindeki askeri eylemlere herhangi bir kısıtlama getirilmesini öngörmüyor🔴Ukrayna'nın, Herson Bölgesi'ndeki Alyoşki'de yürütülen insani operasyon kapsamındaki anlaşmalara uymasını umuyor🔴Alyoşki'deki ateşkes mekanizması, özel askeri harekat bölgesindeki diğer hatlarda da benzer anlaşmalara varılması için bir model oluşturabilir🔴Putin, çok sayıda ikili görüşmenin gerçekleşeceği Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) ve 3. Rusya-Afrika zirveleri için hazırlıklarını sürdürüyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/ukraynadan-rusyanin-voronej-kentine-iha-saldirisi-en-az-2-olu-17-yarali-1109852490.html
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rusya, ukrayna, kremlin, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf), dmitriy peskov, sırbistan, brezilya
rusya, ukrayna, kremlin, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf), dmitriy peskov, sırbistan, brezilya

Kremlin: Sırbistan'da yeni yönetimin Rusya ile yapıcı ilişkiler kurmayı hedefleyeceğini umuyoruz

13:46 26.10.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaĐiện Kremlin ở Moskva
Điện Kremlin ở Moskva - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Basın mensuplarına günlük brifingini veren Peskov, Sırbistan ve Brezilya'daki seçimlerin yanı sıra özel askeri harekattaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Sırbistan'da göreve gelecek yeni yönetimin Rusya ile yapıcı ilişkileri sürdürme yönünde çaba sarf edeceğini umduğunu belirtti.

🗣Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

🔴Kremlin, eski Cumhurbaşkanı Vucic'in Rusya-Sırbistan ilişkilerine sağladığı katkıyı takdirle karşılıyor

🔴Rusya, Lula da Silva'nın Brezilya seçimlerini kazanmasını memnuniyetle karşılıyor

🔴Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması kararı, çatışma bölgesindeki askeri eylemlere herhangi bir kısıtlama getirilmesini öngörmüyor

🔴Ukrayna'nın, Herson Bölgesi'ndeki Alyoşki'de yürütülen insani operasyon kapsamındaki anlaşmalara uymasını umuyor

🔴Alyoşki'deki ateşkes mekanizması, özel askeri harekat bölgesindeki diğer hatlarda da benzer anlaşmalara varılması için bir model oluşturabilir

🔴Putin, çok sayıda ikili görüşmenin gerçekleşeceği Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) ve 3. Rusya-Afrika zirveleri için hazırlıklarını sürdürüyor
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