https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/kremlin-sirbistanda-yeni-yonetimin-rusya-ile-yapici-iliskiler-kurmayi-hedefleyecegini-umuyoruz-1109857012.html

Kremlin: Sırbistan'da yeni yönetimin Rusya ile yapıcı ilişkiler kurmayı hedefleyeceğini umuyoruz

Kremlin: Sırbistan'da yeni yönetimin Rusya ile yapıcı ilişkiler kurmayı hedefleyeceğini umuyoruz

Sputnik Türkiye

Basın mensuplarına günlük brifingini veren Peskov, Sırbistan ve Brezilya'daki seçimlerin yanı sıra özel askeri harekattaki son gelişmelere ilişkin... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T13:46+0300

2026-10-26T13:46+0300

2026-10-26T13:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

kremlin

gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf)

dmitriy peskov

sırbistan

brezilya

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Sırbistan'da göreve gelecek yeni yönetimin Rusya ile yapıcı ilişkileri sürdürme yönünde çaba sarf edeceğini umduğunu belirtti.🗣Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Kremlin, eski Cumhurbaşkanı Vucic'in Rusya-Sırbistan ilişkilerine sağladığı katkıyı takdirle karşılıyor🔴Rusya, Lula da Silva'nın Brezilya seçimlerini kazanmasını memnuniyetle karşılıyor🔴Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması kararı, çatışma bölgesindeki askeri eylemlere herhangi bir kısıtlama getirilmesini öngörmüyor🔴Ukrayna'nın, Herson Bölgesi'ndeki Alyoşki'de yürütülen insani operasyon kapsamındaki anlaşmalara uymasını umuyor🔴Alyoşki'deki ateşkes mekanizması, özel askeri harekat bölgesindeki diğer hatlarda da benzer anlaşmalara varılması için bir model oluşturabilir🔴Putin, çok sayıda ikili görüşmenin gerçekleşeceği Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) ve 3. Rusya-Afrika zirveleri için hazırlıklarını sürdürüyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/ukraynadan-rusyanin-voronej-kentine-iha-saldirisi-en-az-2-olu-17-yarali-1109852490.html

rusya

ukrayna

sırbistan

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rusya, ukrayna, kremlin, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf), dmitriy peskov, sırbistan, brezilya