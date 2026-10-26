Kremlin: Sırbistan'da yeni yönetimin Rusya ile yapıcı ilişkiler kurmayı hedefleyeceğini umuyoruz
© Sputnik / Natalia SeliverstovaĐiện Kremlin ở Moskva
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Basın mensuplarına günlük brifingini veren Peskov, Sırbistan ve Brezilya'daki seçimlerin yanı sıra özel askeri harekattaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Sırbistan'da göreve gelecek yeni yönetimin Rusya ile yapıcı ilişkileri sürdürme yönünde çaba sarf edeceğini umduğunu belirtti.
🗣Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan açıklamaları:
🔴Kremlin, eski Cumhurbaşkanı Vucic'in Rusya-Sırbistan ilişkilerine sağladığı katkıyı takdirle karşılıyor
🔴Rusya, Lula da Silva'nın Brezilya seçimlerini kazanmasını memnuniyetle karşılıyor
🔴Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması kararı, çatışma bölgesindeki askeri eylemlere herhangi bir kısıtlama getirilmesini öngörmüyor
🔴Ukrayna'nın, Herson Bölgesi'ndeki Alyoşki'de yürütülen insani operasyon kapsamındaki anlaşmalara uymasını umuyor
🔴Alyoşki'deki ateşkes mekanizması, özel askeri harekat bölgesindeki diğer hatlarda da benzer anlaşmalara varılması için bir model oluşturabilir
🔴Putin, çok sayıda ikili görüşmenin gerçekleşeceği Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) ve 3. Rusya-Afrika zirveleri için hazırlıklarını sürdürüyor
🗣Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan açıklamaları:
🔴Kremlin, eski Cumhurbaşkanı Vucic'in Rusya-Sırbistan ilişkilerine sağladığı katkıyı takdirle karşılıyor
🔴Rusya, Lula da Silva'nın Brezilya seçimlerini kazanmasını memnuniyetle karşılıyor
🔴Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması kararı, çatışma bölgesindeki askeri eylemlere herhangi bir kısıtlama getirilmesini öngörmüyor
🔴Ukrayna'nın, Herson Bölgesi'ndeki Alyoşki'de yürütülen insani operasyon kapsamındaki anlaşmalara uymasını umuyor
🔴Alyoşki'deki ateşkes mekanizması, özel askeri harekat bölgesindeki diğer hatlarda da benzer anlaşmalara varılması için bir model oluşturabilir
🔴Putin, çok sayıda ikili görüşmenin gerçekleşeceği Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) ve 3. Rusya-Afrika zirveleri için hazırlıklarını sürdürüyor