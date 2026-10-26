https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/koyunlara-seslenisiyle-fenomen-olmustu-18-yil-sonra-yeniden-denedi-gelmiyor-ya-bu-da-benim-degil-1109852649.html

Koyunlara seslenişiyle fenomen olmuştu, 18 yıl sonra yeniden denedi: 'Gelmiyor ya bu da benim değil'

Koyunlara seslenişiyle fenomen olmuştu, 18 yıl sonra yeniden denedi: 'Gelmiyor ya bu da benim değil'

Sputnik Türkiye

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2008'de çekilen görüntülerindeki koyunlara seslenişiyle tanınan 72 yaşındaki İlhan Orak, 18 yıl sonra yeniden kamera karşısına... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T11:52+0300

2026-10-26T11:52+0300

2026-10-26T11:52+0300

türki̇ye

çoban

koyun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1a/1109852706_0:7:1513:858_1920x0_80_0_0_2520eedfc65539b0482d32e3afedbc71.jpg

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde, 2008 yılında koyunlarına seslenirken çekilen görüntüleriyle tanınan İlhan Orak, 18 yıl sonra yeniden gündeme geldi. "Bunlar beni tanımıyor, benimki beni tanıyor" sözleriyle hafızalara kazınan 72 yaşındaki Orak, yıllar sonra yeniden koyunların yanına giderek eski çobanlık günlerini hatırladı.'Bunlar beni tanımıyor' sözleriyle fenomen olmuştuİlhan Orak, 2008 yılında TRT ekibinin Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde gerçekleştirdiği çekim sırasında sergilediği doğal tavırlarla tanındı.Hayvanları çağırırken çıkardığı ses ve koyunların kendisine verdiği tepki üzerine söylediği "Bunlar beni tanımıyor, benimki beni tanıyor." sözleri, görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla geniş kitlelere ulaştı.Orak'ın koyunlara seslenişi tiyatro sahnelerinde de taklit edildi. Aradan geçen 18 yıla rağmen görüntüler izlenmeye devam ediyor.18 yıl sonra koyunların yanına gittiYedi yıl önce kendisiyle röportaj yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibiyle yeniden buluşan İlhan Orak, komşusunun koyunlarının bulunduğu alana gitti.Eski çobanlık günlerini hatırlayan Orak, hayvanlara seslendi ancak koyunlar yanına gelmedi.Orak, bu kez "Gelmiyor ya bu da benim değil" diyerek yıllar önceki görüntülerini hatırlatan bir an yaşadı.'Eski günleri çok özlüyorum ama yaşlandım'İlerleyen yaşı nedeniyle artık hayvancılık yapmayan 72 yaşındaki İlhan Orak, geçmişteki çobanlık günlerini özlediğini anlattı.2008 yılında TRT ekibinin köylerine geldiğini duyduğunda yanlarına koştuğunu belirten Orak, koyunların sahiplerinin ve çobanlarının seslerini tanıdığını söyledi.Orak, "Başka hayvanların yanına doğru gidiyorum, benden kaçıyorlar." dedi.Hayvancılığı bırakma nedenini de açıklayan Orak, şu ifadeleri kullandı:"Eski günleri çok özlüyorum ama yaşlandım. Yoksa yine sürü sahibi olurdum. Her şey vaktinde güzel. Şimdi rahat yürüyemiyorum."'Herkes beni seviyor'İlhan Orak, yıllar önce çekilen videosunun hâlâ izlenmesinden ve insanların kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirtti.Güler yüzü, siyah takkesi ve takım elbisesiyle misafirlerini karşılamaya devam eden Orak, şunları söyledi:"O zaman verdiğim röportajda yanlış bir şey söylemedik çok şükür. Nereye gidersem gideyim kapım açıktır. Herkes beni seviyor. Halen videomun gösterilmesinden çok memnun kalıyorum. Bana gösterilen ilgiden çok memnunum. Ziyaretime gelen giden çok."Kışları İstanbul'da, yazları Bingöl'deki köyünde yaşıyorBeş çocuk babası İlhan Orak, kış aylarını İstanbul'da yaşayan kızının evinde, yaz aylarını ise doğup büyüdüğü Hazarşah köyünde geçiriyor.Hayvancılığı bırakmasının ardından günlük yaşamında bahçe işleriyle ilgilenen Orak, köyüne ve toprağına bağlılığını sürdürüyor.Orak, yaşamını şu sözlerle anlattı:"Yaşlandığım için artık başka bir şeyle uğraşamıyorum. Köyümü seviyorum. Çocuklarım İstanbul'da olduğu için sadece kışın buradan gidiyorum. Toprağımı seviyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/istanbula-kis-geliyor-akom-saat-verdi-sicakliklar-7-derece-birden-dusecek-saganak-etkili-olacak-1109852170.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çoban, koyun