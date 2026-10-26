https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/istanbula-kis-geliyor-akom-saat-verdi-sicakliklar-7-derece-birden-dusecek-saganak-etkili-olacak-1109852170.html
İstanbul'a kış geliyor, AKOM saat verdi: Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek, sağanak etkili olacak
İstanbul'a kış geliyor, AKOM saat verdi: Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek, sağanak etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, hafta boyunca yurdun geniş kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. İstanbul'da salı, perşembe ve cuma günleri yağış tahmin ediliyor... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T11:11+0300
2026-10-26T11:11+0300
2026-10-26T11:11+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
akom
yağmur
sağanak
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108885059_0:107:3072:1835_1920x0_80_0_0_47918bd6bfd345743e06ee39d4116eef.jpg
İstanbul hava durumu için Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan tahminler, kentte sıcaklıkların sert şekilde düşeceğini ve sağanak yağışların etkili olacağını ortaya koydu. 27 Ekim Salı günü saat 06.00'dan itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenmesi, sıcaklıkların 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. İstanbul'da hafta boyunca üç gün yağış tahmin ediliyor.AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Saat 06.00'da başlayacakİBB AKOM, İstanbul'da salı sabahından itibaren hava koşullarının değişeceğini duyurdu.Yapılan açıklamada, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların kış değerlerine yaklaşacağı ve kent genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.AKOM'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Salı (Yarın) sabah erken saatlerden (06.00) itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 5-7°C birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı beraberinde aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/memur-emeklilerinin-bekledigi-duzenleme-tbmmde-seyyanen-zam-verilecek-mi-1109851747.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108885059_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_03401f218850706d6c5d6f50a00ad81b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, akom, yağmur, sağanak, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, akom, yağmur, sağanak, sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a kış geliyor, AKOM saat verdi: Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek, sağanak etkili olacak
Meteoroloji, hafta boyunca yurdun geniş kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. İstanbul'da salı, perşembe ve cuma günleri yağış tahmin ediliyor. İBB AKOM'a göre salı günü saat 06.00'dan itibaren kuzeyli rüzgarlar 40-60 km/sa hıza ulaşacak, sıcaklıklar 5-7 derece düşecek. Kentte aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.
İstanbul hava durumu için Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan tahminler, kentte sıcaklıkların sert şekilde düşeceğini ve sağanak yağışların etkili olacağını ortaya koydu.
27 Ekim Salı günü saat 06.00'dan itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenmesi, sıcaklıkların 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. İstanbul'da hafta boyunca üç gün yağış tahmin ediliyor.
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Saat 06.00'da başlayacak
İBB AKOM, İstanbul'da salı sabahından itibaren hava koşullarının değişeceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların kış değerlerine yaklaşacağı ve kent genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.
AKOM'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Salı (Yarın) sabah erken saatlerden (06.00) itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 5-7°C birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı beraberinde aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."