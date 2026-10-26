https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/istanbula-kis-geliyor-akom-saat-verdi-sicakliklar-7-derece-birden-dusecek-saganak-etkili-olacak-1109852170.html

İstanbul'a kış geliyor, AKOM saat verdi: Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek, sağanak etkili olacak

İstanbul'a kış geliyor, AKOM saat verdi: Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek, sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, hafta boyunca yurdun geniş kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. İstanbul'da salı, perşembe ve cuma günleri yağış tahmin ediliyor... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

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meteoroloji genel müdürlüğü

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sağanak

sağanak yağış uyarısı

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan tahminler, kentte sıcaklıkların sert şekilde düşeceğini ve sağanak yağışların etkili olacağını ortaya koydu. 27 Ekim Salı günü saat 06.00'dan itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenmesi, sıcaklıkların 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. İstanbul'da hafta boyunca üç gün yağış tahmin ediliyor.AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Saat 06.00'da başlayacakİBB AKOM, İstanbul'da salı sabahından itibaren hava koşullarının değişeceğini duyurdu.Yapılan açıklamada, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların kış değerlerine yaklaşacağı ve kent genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.AKOM'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Salı (Yarın) sabah erken saatlerden (06.00) itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 5-7°C birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı beraberinde aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, akom, yağmur, sağanak, sağanak yağış uyarısı