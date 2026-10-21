https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/ingilterede-kovid-19-sorusturmasi-hukumetin-ihmalleri-bakim-evlerinde-43-binden-fazla-kisinin-1109725505.html

İngiltere'de Kovid-19 soruşturması: 'Hükümetin ihmalleri bakım evlerinde 43 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı'

İngiltere'de Kovid-19 soruşturması: 'Hükümetin ihmalleri bakım evlerinde 43 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı'

Sputnik Türkiye

İngiltere'de bakım evlerinde nükseden Kovid-19 salgınına ilişkin başlatılan kamu soruşturmasında, hükümetin bu konuda başarısız olduğunu ortaya koydu... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T09:36+0300

2026-10-21T09:36+0300

2026-10-21T09:36+0300

sağlik

i̇ngiltere

kovid-19

salgın

bakımevi

rapor

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İngiltere'de Kovid-19 salgınına ilişkin yürütülen kamu soruşturmasının altıncı raporunda, hükümetin salgının ilk döneminde bakım evlerinde yaşayan yaşlı ve savunmasız kişileri korumakta başarısız olduğu belirtildi. Soruşturmayı yürüten Heather Hallett, eski Sağlık Bakanı Matt Hancock'un bakım evleri çevresinde bir “koruyucu halka” oluşturulduğu yönündeki açıklamasını reddederek, gerçekte bunun tam tersinin yaşandığını ifade etti.Hallett, yetişkinlere yönelik sosyal bakım sektörünün salgın sürecinde geri planda bırakıldığını belirtti. Hükümetin hastaneleri koruma hedefinin zaman zaman bakım hizmetlerinden yararlanan kişilerin ve bu hizmetleri sunan kuruluşların ihtiyaçlarının önüne geçtiğini kaydetti.Hastanelerden taburcu edilen hastalar için izolasyon uyarısı yapılmadıRaporda, hastanelerden taburcu edilerek bakım evlerine gönderilen hastaların izole edilmesi gerektiği konusunda yeterli yönlendirme yapılmaması, önemli bir eksiklik olarak nitelendirildi. Hallett, bu durumun virüsün bakım evlerinde yaşayan kişiler ve çalışanlar arasında hızla yayılmasına zemin hazırladığını belirtti.Hallett, bakım evlerinin en fazla korunmaya ihtiyaç duydukları dönemde yeterli korumadan yoksun kaldığını vurgulayarak, alınmayan önlemlerin virüsün bu kurumlarda hızla yayılabileceği bir ortam oluşturduğunu söyledi.Soruşturma kapsamında bakım evlerine ziyaretlerin yasaklanmasının da sakinler üzerinde ciddi duygusal zarara yol açtığı belirtildi. Hallett, ziyaret kısıtlamalarının bakım evlerinde yaşayan kişilerin derin bir yalnızlık ve terk edilmişlik hissi yaşamasına neden olduğunu ifade etti.Hallett, bazı kişilerin hayatlarının son döneminde sevdiklerinin yanında bulunmasına izin verilmediğini belirterek, yakınlarını kaybeden birçok kişinin haksız yere suçluluk duygusu taşımaya devam ettiğini kaydetti.İngiltere'deki bakım evlerinde 43 binden fazla kişi öldüRapora göre, Mart 2020 ile Temmuz 2022 arasında İngiltere'deki bakım evlerinde Kovid-19 nedeniyle 43 binden fazla kişi hayatını kaybetti.Salı günü yayımlanan rapor, yetişkinlere yönelik sosyal bakım hizmetleri ile yatılı bakım evlerine odaklanan soruşturmanın 10 raporundan altıncısı oldu.Yakınlarını kaybeden aileler raporu yetersiz bulduKovid-19 nedeniyle yakınlarını kaybeden aileleri temsil eden bir grup, Hancock'un bakım evlerinde koruyucu bir halka oluşturulduğu yönündeki açıklamasını “acımasız bir yalan” olarak nitelendirdi. Bakım evlerinde Kovid-19'a yakalandıktan sonra hayatlarını kaybedenlerin yakınları, raporun ülke tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ilişkin yıkıcı bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.Hayatını kaybedenlerin yakınları, hükümetin bakım sektörünün salgına karşı son derece savunmasız olduğunu bildiğini ancak harekete geçmekte geç kaldığını savundu. En fazla risk altındaki yaşlı ve hasta kişilerin hükümet tarafından korumasız bırakıldığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/arastirma-dehb-olan-kisilerde-olum-riski-yuzde-71-daha-yuksek-1109701084.html

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