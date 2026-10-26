https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/kirklarelinde-ormanda-bulundu-dev-mantar-gorenleri-sasirtti-1109862220.html

Kırklareli'nde ormanda bulundu: Dev mantar görenleri şaşırttı

Kırklareli'nde ormanda bulundu: Dev mantar görenleri şaşırttı

Sputnik Türkiye

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden Necati Baycan, yaklaşık 40 santimetreye ulaşan dev şemsiye mantarı buldu. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T17:31+0300

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Kurudere köyünde yaşayan 69 yaşındaki Necati Baycan, köy yakınlarındaki lavanta tarlası çevresinde mantar ararken ormanlık alanda büyük bir şemsiye mantarına rastladı. Mantarın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşayan Baycan, hayatında ilk kez bu boyutta bir mantar gördüğünü belirtti.Baycan, "40 santimetreye yaklaşan boyutuyla mantarı ilk gördüğümde ismi gibi şemsiyeye benzettim. Mantarın bu kadar büyümesi orman içindeki su yolunda yetişmesinden kaynaklanıyor. Çayır mantarı toplamak için yanıma sepetimi alarak gezintiye çıkmıştım ancak bulduğum şemsiye mantarı sepetime sığmadı" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/aile-yemegi-faciaya-donustu-eski-esinin-uc-akrabasini-olum-melegi-mantariyla-zehirledi-1099184115.html

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