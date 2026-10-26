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Kırklareli'nde ormanda bulundu: Dev mantar görenleri şaşırttı
Kırklareli'nde ormanda bulundu: Dev mantar görenleri şaşırttı
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Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden Necati Baycan, yaklaşık 40 santimetreye ulaşan dev şemsiye mantarı buldu. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kurudere köyünde yaşayan 69 yaşındaki Necati Baycan, köy yakınlarındaki lavanta tarlası çevresinde mantar ararken ormanlık alanda büyük bir şemsiye mantarına rastladı. Mantarın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşayan Baycan, hayatında ilk kez bu boyutta bir mantar gördüğünü belirtti.Baycan, "40 santimetreye yaklaşan boyutuyla mantarı ilk gördüğümde ismi gibi şemsiyeye benzettim. Mantarın bu kadar büyümesi orman içindeki su yolunda yetişmesinden kaynaklanıyor. Çayır mantarı toplamak için yanıma sepetimi alarak gezintiye çıkmıştım ancak bulduğum şemsiye mantarı sepetime sığmadı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/aile-yemegi-faciaya-donustu-eski-esinin-uc-akrabasini-olum-melegi-mantariyla-zehirledi-1099184115.html
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Kırklareli'nde ormanda bulundu: Dev mantar görenleri şaşırttı

17:31 26.10.2026
© AA / Erhan BaycanKırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplayan 69 yaşındaki Necati Baycan ormanlık alanda dev şemsiye mantarı buldu
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplayan 69 yaşındaki Necati Baycan ormanlık alanda dev şemsiye mantarı buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© AA / Erhan Baycan
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Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden Necati Baycan, yaklaşık 40 santimetreye ulaşan dev şemsiye mantarı buldu.
Kurudere köyünde yaşayan 69 yaşındaki Necati Baycan, köy yakınlarındaki lavanta tarlası çevresinde mantar ararken ormanlık alanda büyük bir şemsiye mantarına rastladı.
Mantarın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşayan Baycan, hayatında ilk kez bu boyutta bir mantar gördüğünü belirtti.
Baycan, "40 santimetreye yaklaşan boyutuyla mantarı ilk gördüğümde ismi gibi şemsiyeye benzettim. Mantarın bu kadar büyümesi orman içindeki su yolunda yetişmesinden kaynaklanıyor. Çayır mantarı toplamak için yanıma sepetimi alarak gezintiye çıkmıştım ancak bulduğum şemsiye mantarı sepetime sığmadı" dedi.
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