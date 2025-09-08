https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/aile-yemegi-faciaya-donustu-eski-esinin-uc-akrabasini-olum-melegi-mantariyla-zehirledi-1099184115.html
Aile yemeği faciaya dönüştü: Eski eşinin üç akrabasını 'ölüm meleği' mantarıyla zehirledi
Aile yemeği faciaya dönüştü: Eski eşinin üç akrabasını 'ölüm meleği' mantarıyla zehirledi
Sputnik Türkiye
Avustralya'da eski eşinin üç akrabasını zehirli mantarla zehirleyerek öldüren 50 yaşındaki kadın, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ülke gündemine damga... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T10:38+0300
2025-09-08T10:38+0300
2025-09-08T10:38+0300
yaşam
avustralya
zehirlenme
mahkeme
mantar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099183825_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d0ed6cea6f5d9729a886e750b9d99039.jpg
Avustralya'da bir süredir ülke gündemine damga vuran 'mantar cinayetleri' davasında karar çıktı. Victoria Yüksek Mahkemesi, üç akrabasını halk arasında 'ölüm meleği' olarak da bilinen köygöçüren mantarıyla (Amanita phalloides) hazırladığı yemekle zehirleyerek öldüren ve bir kişiyi de ağır yaralayan Erin Patterson'u ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme 50 yaşındaki Patterson'ın 33 yıl boyunca şartlı tahliye talebinde bulunamayacağını, yani en erken 2056'da özgürlüğe kavuşma ihtimali olabileceğini açıkladı.Ne olmuştu?Patterson, 2023 yılında eski eşi Simon Patterson'ın ailesini evine davet ederek 'beef Wellington' yemeği hazırlamış, içerisine topladığı zehirli mantarları gizlemişti. Yemekte bulunan eski eşinin ebeveynleri ve teyzesi hayatını kaybetmiş, teyzenin eşi Ian Wilkinson ise aylarca hastanede tedavi görmüştü.Mahkeme yargıcı, Patterson'ın aslında eski eşini de öldürmeyi planladığını, fakat Simon Patterson'ın davete katılmadığını söyledi. Kadının çocuklarını eski eşinin ailesine göstermediğini belirten yargıç, Erin Patterson'ı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/dugun-yemeginden-38-kisi-zehirlendi-1098955724.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099183825_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3e3a89499eb7ce29f7999afbf3f20846.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avustralya, zehirlenme, mahkeme, mantar
avustralya, zehirlenme, mahkeme, mantar
Aile yemeği faciaya dönüştü: Eski eşinin üç akrabasını 'ölüm meleği' mantarıyla zehirledi
Avustralya'da eski eşinin üç akrabasını zehirli mantarla zehirleyerek öldüren 50 yaşındaki kadın, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ülke gündemine damga vuran olayda mahkeme, kadının 2056'ya şartlı tahliye başvurusu yapamayacağını açıkladı.
Avustralya'da bir süredir ülke gündemine damga vuran 'mantar cinayetleri' davasında karar çıktı. Victoria Yüksek Mahkemesi, üç akrabasını halk arasında 'ölüm meleği' olarak da bilinen köygöçüren mantarıyla (Amanita phalloides) hazırladığı yemekle zehirleyerek öldüren ve bir kişiyi de ağır yaralayan Erin Patterson'u ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme 50 yaşındaki Patterson'ın 33 yıl boyunca şartlı tahliye talebinde bulunamayacağını, yani en erken 2056'da özgürlüğe kavuşma ihtimali olabileceğini açıkladı.
Patterson, 2023 yılında eski eşi Simon Patterson'ın ailesini evine davet ederek 'beef Wellington' yemeği hazırlamış, içerisine topladığı zehirli mantarları gizlemişti. Yemekte bulunan eski eşinin ebeveynleri ve teyzesi hayatını kaybetmiş, teyzenin eşi Ian Wilkinson ise aylarca hastanede tedavi görmüştü.
Mahkeme yargıcı, Patterson'ın aslında eski eşini de öldürmeyi planladığını, fakat Simon Patterson'ın davete katılmadığını söyledi. Kadının çocuklarını eski eşinin ailesine göstermediğini belirten yargıç, Erin Patterson'ı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.