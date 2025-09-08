Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/aile-yemegi-faciaya-donustu-eski-esinin-uc-akrabasini-olum-melegi-mantariyla-zehirledi-1099184115.html
Aile yemeği faciaya dönüştü: Eski eşinin üç akrabasını 'ölüm meleği' mantarıyla zehirledi
Aile yemeği faciaya dönüştü: Eski eşinin üç akrabasını 'ölüm meleği' mantarıyla zehirledi
Sputnik Türkiye
Avustralya'da eski eşinin üç akrabasını zehirli mantarla zehirleyerek öldüren 50 yaşındaki kadın, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ülke gündemine damga... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T10:38+0300
2025-09-08T10:38+0300
yaşam
avustralya
zehirlenme
mahkeme
mantar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099183825_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d0ed6cea6f5d9729a886e750b9d99039.jpg
Avustralya'da bir süredir ülke gündemine damga vuran 'mantar cinayetleri' davasında karar çıktı. Victoria Yüksek Mahkemesi, üç akrabasını halk arasında 'ölüm meleği' olarak da bilinen köygöçüren mantarıyla (Amanita phalloides) hazırladığı yemekle zehirleyerek öldüren ve bir kişiyi de ağır yaralayan Erin Patterson'u ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme 50 yaşındaki Patterson'ın 33 yıl boyunca şartlı tahliye talebinde bulunamayacağını, yani en erken 2056'da özgürlüğe kavuşma ihtimali olabileceğini açıkladı.Ne olmuştu?Patterson, 2023 yılında eski eşi Simon Patterson'ın ailesini evine davet ederek 'beef Wellington' yemeği hazırlamış, içerisine topladığı zehirli mantarları gizlemişti. Yemekte bulunan eski eşinin ebeveynleri ve teyzesi hayatını kaybetmiş, teyzenin eşi Ian Wilkinson ise aylarca hastanede tedavi görmüştü.Mahkeme yargıcı, Patterson'ın aslında eski eşini de öldürmeyi planladığını, fakat Simon Patterson'ın davete katılmadığını söyledi. Kadının çocuklarını eski eşinin ailesine göstermediğini belirten yargıç, Erin Patterson'ı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/dugun-yemeginden-38-kisi-zehirlendi-1098955724.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099183825_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3e3a89499eb7ce29f7999afbf3f20846.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avustralya, zehirlenme, mahkeme, mantar
avustralya, zehirlenme, mahkeme, mantar

Aile yemeği faciaya dönüştü: Eski eşinin üç akrabasını 'ölüm meleği' mantarıyla zehirledi

10:38 08.09.2025
© Fotoğraf / PixabayEski eşinin üç akrabasını 'ölüm meleği' mantarıyla zehirledi
Eski eşinin üç akrabasını 'ölüm meleği' mantarıyla zehirledi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
© Fotoğraf / Pixabay
Abone ol
Avustralya'da eski eşinin üç akrabasını zehirli mantarla zehirleyerek öldüren 50 yaşındaki kadın, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ülke gündemine damga vuran olayda mahkeme, kadının 2056'ya şartlı tahliye başvurusu yapamayacağını açıkladı.
Avustralya'da bir süredir ülke gündemine damga vuran 'mantar cinayetleri' davasında karar çıktı. Victoria Yüksek Mahkemesi, üç akrabasını halk arasında 'ölüm meleği' olarak da bilinen köygöçüren mantarıyla (Amanita phalloides) hazırladığı yemekle zehirleyerek öldüren ve bir kişiyi de ağır yaralayan Erin Patterson'u ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme 50 yaşındaki Patterson'ın 33 yıl boyunca şartlı tahliye talebinde bulunamayacağını, yani en erken 2056'da özgürlüğe kavuşma ihtimali olabileceğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Patterson, 2023 yılında eski eşi Simon Patterson'ın ailesini evine davet ederek 'beef Wellington' yemeği hazırlamış, içerisine topladığı zehirli mantarları gizlemişti. Yemekte bulunan eski eşinin ebeveynleri ve teyzesi hayatını kaybetmiş, teyzenin eşi Ian Wilkinson ise aylarca hastanede tedavi görmüştü.
Mahkeme yargıcı, Patterson'ın aslında eski eşini de öldürmeyi planladığını, fakat Simon Patterson'ın davete katılmadığını söyledi. Kadının çocuklarını eski eşinin ailesine göstermediğini belirten yargıç, Erin Patterson'ı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
Arolat’ın ölümüyle gündem olan ‘atom serumu’ nedir? Michael Jackson’ın ilaç kokteyli ile benzerlik var mı? - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
TÜRKİYE
Düğün yemeğinden 38 kişi zehirlendi
31 Ağustos, 14:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала