https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/iskocyada-misir-mumyalari-2rizasi-alinmadiklari-gerekcesiyle-artik-sergilenmeyecek-1109847000.html

İskoçya'da Mısır mumyaları, 'ölülerin rızasının alınmaması' gerekçesiyle artık sergilenmeyecek

İskoçya'da Mısır mumyaları, 'ölülerin rızasının alınmaması' gerekçesiyle artık sergilenmeyecek

Sputnik Türkiye

İskoçya'nın Glasgow kentindeki iki müze, insan kalıntılarının sergilenmesine ilişkin etik kaygılar nedeniyle Mısır mumyalarını ziyaretçilerin görüşünden... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T08:06+0300

2026-10-26T08:06+0300

2026-10-26T08:07+0300

yaşam

glasgow

icom

mısır

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/16/1042892445_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_50c34c18273372eee7f88214086d2320.jpg

İskoçya'nın Glasgow kentindeki Kelvingrove ve Hunterian müzeleri, binlerce yıllık Mısır mumyalarının sergilenmesine ilişkin dikkat çekici kararlar aldı. Ölen kişilerin bedenlerinin kamuya açık biçimde sergilenmesine rıza gösterdiğinin bilinmemesi ve değişen müzecilik ilkeleri nedeniyle bazı mumyalar tamamen kaldırılırken bazıları ziyaretçilerin göremeyeceği şekilde örtüldü.Kararlar, müzelerde korunan insan kalıntılarının tarihî eser olarak sergilenmesi ile yaşamını yitirmiş kişilerin onuruna saygı gösterilmesi arasındaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. İki müzenin farklı yöntemler benimsemesi ise etik ilkelerin uygulamada nasıl yorumlandığını ortaya koydu.Kelvingrove Müzesi'nde Mısır mumyası sergiden kaldırıldıKelvingrove Müzesi, eski Mısır rahibi Nekht'in mumyasını tamamen sergiden kaldırdı. Nekht'in kalıntılarının 1923 yılında Glasgow'a bağışlandığı belirtildi.Müze yönetimi ayrıca Mısır'daki Krallar Vadisi'nden çıkarılan ve mumyalanmış bir erkeğe ait olduğu belirtilen baş, sağ ayak ve sağ eli de ziyaretçilerin erişimine kapattı.Böylece müzede yalnızca bütün hâlde korunmuş bir mumya değil, ayrı ayrı sergilenen insan kalıntıları da yeni etik yaklaşım kapsamında değerlendirildi.Hunterian Müzesi'nden farklı karar: Mumya örtüldüGlasgow'daki Hunterian Müzesi ise mumyayı tamamen sergiden kaldırmak yerine farklı bir yöntem benimsedi.Müzede bulunan Lady Shep-En-Hor'un mumyalanmış bedeni, özel olarak tasarlanan bir kumaşla örtülerek ziyaretçilerin doğrudan görmesi engellendi. Buna karşılık mumyanın süslemeli lahdi sergilenmeye devam edecek.Bu uygulamayla müze, eski Mısır'ın cenaze geleneklerini ve tarihî eserlerini ziyaretçilere sunmayı sürdürürken mumyalanmış insan bedeninin doğrudan teşhir edilmesini sınırlandırmış oldu.Uluslararası etik kuralları değişti: Mumyalar yasaklanmadıKararların arka planında, Uluslararası Müzeler Konseyi'nin (ICOM) haziran ayında güncellediği etik ilkeler bulunuyor.Yeni yaklaşım, müzelerde tutulan insan kalıntılarının insan onuruna saygı gözetilerek korunmasını ve bu kalıntıların geldiği topluluklarla işbirliği yapılmasını öne çıkarıyor.Ancak söz konusu ilkeler, bütün mumyaların müzelerden kaldırılmasını zorunlu tutmuyor. Müzeler, koleksiyonlarının niteliğine ve etik değerlendirmelerine göre farklı sergileme yöntemleri benimseyebiliyor.Glasgow'daki iki kurumun birinin mumyaları tamamen kaldırması, diğerinin ise bedeni örterek lahdi sergilemeyi sürdürmesi, bu farklı uygulamaların örneklerini oluşturuyor.Binlerce yıl önce ölenlerin rızası nasıl alınacak?Tartışmanın merkezinde, ölen kişilerin bedenlerinin sergilenmesine rıza gösterip göstermediği sorusu bulunuyor.Binlerce yıl önce yaşamış Mısırlıların günümüzde bir müzede sergilenmeye izin verip vermeyeceklerinin belirlenmesi mümkün değil. Bu nedenle müzeler, insan kalıntılarının sergilenmesinde yalnızca tarihî ve bilimsel değerleri değil, etik sorumlulukları da dikkate alıyor.Ölen kişilerin doğrudan rızasının bulunmadığı durumlarda, uygun koşullarda soyundan gelen kişilerin görüşleri de değerlendirmeye alınabiliyor. Bununla birlikte eski Mısır mumyalarında yaşayan soy bağlarının tespit edilmesi her zaman mümkün olmayabiliyor.Mısır mumyaları ülkelerine iade edilebilir mi?Kelvingrove ve Hunterian müzeleri, ilgili ülkelerden veya yetkili kurumlardan talep gelmesi hâlinde insan kalıntılarının iadesini değerlendirebileceklerini de açıkladı.Bu açıklama, müzelerdeki insan kalıntılarının yalnızca nasıl sergileneceği değil, hangi ülkede ve hangi kurumun sorumluluğunda korunması gerektiği sorusunu da gündeme getiriyor.Glasgow'daki kararlar, mumyaların tümüyle sergilenmesinin yasaklandığı anlamına gelmese de müzelerin insan bedenlerini tarihî koleksiyonlarının bir parçası olarak sunma biçimlerinin değişebileceğine işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/meteorolojiden-siddetli-yagis-uyarisi-firtina-ve-saganak-geliyor-1109844528.html

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

glasgow, icom, mısır