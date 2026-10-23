Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/arakci-cumhurbaskani-pezeskiyan-gelecek-hafta-rusyayi-ziyaret-edecek-1109812980.html
Arakçi: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gelecek hafta Rusya’yı ziyaret edecek
Arakçi: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gelecek hafta Rusya’yı ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın gelecek hafta Rusya’ya ziyarette bulunacağını açıkladı. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T21:29+0300
2026-10-23T21:29+0300
dünya
abbas arakçi
i̇ran
rusya
mesud pezeşkiyan
vladimir putin
sergey lavrov
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105754261_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_d03ceadef4a247053ffe3c5cdc1a7552.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki ülke arasındaki diyalog ve istişarelerin gelecek hafta Moskova’da devlet başkanlarının katılımıyla devam edeceğini belirtti.Arakçi, “Gelecek hafta diyalog ve istişareler, iki ülkenin devlet başkanının katılımıyla Moskova’da sürecek” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü Tahran’a yaptığı ziyarette Pezeşkiyan’a, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini ekim sonunda Moskova’da düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi’ne beklediğini ve kendisiyle görüşmeyi umduğunu iletmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/trump-iranla-muzakere-yapmiyoruz-yakinda-bir-seyler-olacak-1109757921.html
i̇ran
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105754261_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_fdc2be4536fc828a3622277e8e72fb20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abbas arakçi, i̇ran, rusya, mesud pezeşkiyan, vladimir putin, sergey lavrov, moskova
abbas arakçi, i̇ran, rusya, mesud pezeşkiyan, vladimir putin, sergey lavrov, moskova

Arakçi: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gelecek hafta Rusya’yı ziyaret edecek

21:29 23.10.2026
© Sputnik / Gavriil Grigorovİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© Sputnik / Gavriil Grigorov
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın gelecek hafta Rusya’ya ziyarette bulunacağını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki ülke arasındaki diyalog ve istişarelerin gelecek hafta Moskova’da devlet başkanlarının katılımıyla devam edeceğini belirtti.
Arakçi, “Gelecek hafta diyalog ve istişareler, iki ülkenin devlet başkanının katılımıyla Moskova’da sürecek” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü Tahran’a yaptığı ziyarette Pezeşkiyan’a, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini ekim sonunda Moskova’da düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi’ne beklediğini ve kendisiyle görüşmeyi umduğunu iletmişti.
Trump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve yakında 'bir şeyler olacağını' söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump: İran'la müzakere yapmıyoruz, yakında bir şeyler olacak
Dün, 10:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала