https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/arakci-cumhurbaskani-pezeskiyan-gelecek-hafta-rusyayi-ziyaret-edecek-1109812980.html
Arakçi: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gelecek hafta Rusya’yı ziyaret edecek
Arakçi: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gelecek hafta Rusya’yı ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın gelecek hafta Rusya’ya ziyarette bulunacağını açıkladı. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T21:29+0300
2026-10-23T21:29+0300
2026-10-23T21:29+0300
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rusya
mesud pezeşkiyan
vladimir putin
sergey lavrov
moskova
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki ülke arasındaki diyalog ve istişarelerin gelecek hafta Moskova’da devlet başkanlarının katılımıyla devam edeceğini belirtti.Arakçi, “Gelecek hafta diyalog ve istişareler, iki ülkenin devlet başkanının katılımıyla Moskova’da sürecek” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü Tahran’a yaptığı ziyarette Pezeşkiyan’a, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini ekim sonunda Moskova’da düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi’ne beklediğini ve kendisiyle görüşmeyi umduğunu iletmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/trump-iranla-muzakere-yapmiyoruz-yakinda-bir-seyler-olacak-1109757921.html
i̇ran
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abbas arakçi, i̇ran, rusya, mesud pezeşkiyan, vladimir putin, sergey lavrov, moskova
abbas arakçi, i̇ran, rusya, mesud pezeşkiyan, vladimir putin, sergey lavrov, moskova
Arakçi: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gelecek hafta Rusya’yı ziyaret edecek
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın gelecek hafta Rusya’ya ziyarette bulunacağını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki ülke arasındaki diyalog ve istişarelerin gelecek hafta Moskova’da devlet başkanlarının katılımıyla devam edeceğini belirtti.
Arakçi, “Gelecek hafta diyalog ve istişareler, iki ülkenin devlet başkanının katılımıyla Moskova’da sürecek” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü Tahran’a yaptığı ziyarette Pezeşkiyan’a, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini ekim sonunda Moskova’da düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi’ne beklediğini ve kendisiyle görüşmeyi umduğunu iletmişti.