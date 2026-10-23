https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/arakci-cumhurbaskani-pezeskiyan-gelecek-hafta-rusyayi-ziyaret-edecek-1109812980.html

Arakçi: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gelecek hafta Rusya’yı ziyaret edecek

Arakçi: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gelecek hafta Rusya’yı ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın gelecek hafta Rusya’ya ziyarette bulunacağını açıkladı. 23.10.2026, Sputnik Türkiye

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2026-10-23T21:29+0300

dünya

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vladimir putin

sergey lavrov

moskova

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki ülke arasındaki diyalog ve istişarelerin gelecek hafta Moskova’da devlet başkanlarının katılımıyla devam edeceğini belirtti.Arakçi, “Gelecek hafta diyalog ve istişareler, iki ülkenin devlet başkanının katılımıyla Moskova’da sürecek” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü Tahran’a yaptığı ziyarette Pezeşkiyan’a, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini ekim sonunda Moskova’da düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi’ne beklediğini ve kendisiyle görüşmeyi umduğunu iletmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/trump-iranla-muzakere-yapmiyoruz-yakinda-bir-seyler-olacak-1109757921.html

i̇ran

rusya

moskova

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abbas arakçi, i̇ran, rusya, mesud pezeşkiyan, vladimir putin, sergey lavrov, moskova