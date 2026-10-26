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Genel kurul sonrası İstanbul Barosu Başkan Adayı Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Genel kurul sonrası İstanbul Barosu Başkan Adayı Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkan Adayı Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu'nun Olağan Genel Kurulu'nda sarf ettiği sözler nedeniyle Avukat Hakları Grubu'nun adayı Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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i̇stanbul barosu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul barosu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

Genel kurul sonrası İstanbul Barosu Başkan Adayı Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

21:05 26.10.2026
© AAİstanbul Barosu
İstanbul Barosu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkan Adayı Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu'nun Olağan Genel Kurulu'nda sarf ettiği sözler nedeniyle Avukat Hakları Grubu'nun adayı Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurulu sırasında, Avukat Hakları Grubu'nun İstanbul Barosu Başkan Adayı Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu tarafından sarf edilen sözler nedeniyle, söz konusu ifadelerin içeriği ve bağlamı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

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