https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/genel-kurul-sonrasi-istanbul-barosu-baskan-adayi-kanadoglu-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1109866408.html

Genel kurul sonrası İstanbul Barosu Başkan Adayı Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Genel kurul sonrası İstanbul Barosu Başkan Adayı Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkan Adayı Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T21:05+0300

2026-10-26T21:05+0300

2026-10-26T21:05+0300

türki̇ye

i̇stanbul barosu

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu'nun Olağan Genel Kurulu'nda sarf ettiği sözler nedeniyle Avukat Hakları Grubu'nun adayı Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/milas-belediye-baskani-topuz-gorevden-uzaklastirildi-1109866176.html

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i̇stanbul barosu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı