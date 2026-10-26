https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/fon-sorusturmasi-altinbas-holdingin-sahibi-nusret-altinbas-hakkinda-tutuklama-talebi-1109863345.html
Fon soruşturması: Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş hakkında tutuklama talebi
Fon soruşturması: Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-26T18:05+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir firari olarak aranan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altınbaş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Nusret Altınbaş, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/kabine-bugun-toplaniyor-fon-piyasalarinin-oncelikli-oldugu-gundemde-neler-konusulacak-1109846347.html
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Fon soruşturması: Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş hakkında tutuklama talebi
18:05 26.10.2026 (güncellendi: 18:11 26.10.2026)
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir firari olarak aranan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altınbaş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Nusret Altınbaş, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.