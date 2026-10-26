https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/fon-sorusturmasi-altinbas-holdingin-sahibi-nusret-altinbas-hakkinda-tutuklama-talebi-1109863345.html

Fon soruşturması: Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş hakkında tutuklama talebi

Fon soruşturması: Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T18:05+0300

2026-10-26T18:05+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir firari olarak aranan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altınbaş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Nusret Altınbaş, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/kabine-bugun-toplaniyor-fon-piyasalarinin-oncelikli-oldugu-gundemde-neler-konusulacak-1109846347.html

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