https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/chris-browna-londradaki-gece-kulubu-saldirisi-nedeniyle-ertelenmis-hapis-cezasi-1109858575.html

Chris Brown'a, Londra'daki gece kulübü saldırısı nedeniyle ertelenmiş hapis cezası

Chris Brown'a, Londra'daki gece kulübü saldırısı nedeniyle ertelenmiş hapis cezası

Sputnik Türkiye

ABD'li şarkıcı Chris Brown, 2023'te Londra'da bir müzik yapımcısına şişeyle saldırdığı olay nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezanın 12 ay süreyle ertelenmesine karar verirken Brown cezaevine girmekten kurtuldu.

2026-10-26T15:22+0300

2026-10-26T15:22+0300

2026-10-26T15:22+0300

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chris brown

londra

abd

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ABD'li şarkıcı Chris Brown, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir gece kulübünde müzik yapımcısı Abraham Diaw'a saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Southwark Kraliyet Mahkemesi, cezanın 12 ay süreyle ertelenmesine karar verdi.Brown, Şubat 2023'te Mayfair bölgesindeki Tape adlı gece kulübünde yaşanan olay nedeniyle "kamu düzenini bozma" suçlamasını kabul etmişti. Savcılık, Brown'ın suçunu kabul etmesi karşılığında saldırı, ağır bedensel zarar verme ve saldırı amacıyla silah bulundurma dahil diğer suçlamaları düşürmüştü.İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'nin (CPS) aktardığına göre Brown ve vokal koçu Omololu Akinlolu, dans pistinden geçerek Diaw'a yaklaştı ve kalabalığın arasından ilerledikten sonra kurbanın başına cam şişeyle iki kez vurdu.Savcılığa göre ikili, Diaw gece kulübünden kaçmaya çalışırken saldırıyı sürdürdü. Yerde savunmasız halde oturan Diaw'ın tekmelendiği de belirtildi.Başından ve dizinden yaralanan Diaw, St Mary's Hastanesi'ne kaldırıldı.Hakim: 'Şöhretiniz size ayrıcalıklı muamele hakkı vermez'Davaya bakan hakim Tony Baumgartner, saldırının gerçekleştiği gece kulübünün kalabalık ve dar bir alan olduğunu belirterek başa cam şişeyle tekrar tekrar vurulmasının "açıkça tehlikeli" olduğunu söyledi.Olayın yaklaşık 20 saniye sürdüğünü belirten hakim, bu kısa süre içinde yaşanan şiddetin yoğun olduğuna dikkat çekti.Brown'ın saldırıda başrol oynadığını ifade eden Baumgartner, şarkıcının geçmişteki bazı şiddet suçlarına ilişkin mahkumiyetlerini de değerlendirdi. Bununla birlikte hakim, Brown'ın aradan geçen yıllar boyunca sürekli suç işleyen biri olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.Şarkıcının mesleki kariyeri ve kamuoyundaki konumuna da değinen hakim, "Şöhretiniz, ticari başarınız ve mesleki itibarınız size ayrıcalıklı muamele hakkı vermez. Hukuk herkes için eşit şekilde uygulanır" dedi.Chris Brown, özür dilediBrown'ın avukatı Sallie Bennett-Jenkins, müvekkilinin olaydan "derin bir pişmanlık" duyduğunu belirterek mahkemeye içten bir özür sunduğunu söyledi.Avukat, Brown'ın geçmişteki mahkumiyetlerinin uzun yıllar öncesine dayandığını ve şarkıcının çocuklarına karşı sorumlu, ilgili ve sevgi dolu bir baba olduğunu ifade etti.Brown'ın vokal koçu Akinlolu'nun avukatı ise müvekkilinin, olay sırasında şarkıcının saldırıya uğradığına gerçekten inandığını savundu. Akinlolu'nun Brown'ı bir kardeş gibi gördüğü ve olayın başlangıcında bu düşünceyle harekete geçtiği belirtildi.Hakim, Akinlolu'nun olayda daha sınırlı bir rol üstlenmesini ve herhangi bir silah kullanmamasını dikkate alarak ona Brown'dan belirgin biçimde daha düşük bir ceza verileceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/dunyaca-unlu-sarkici-chris-brown-ingilterede-tutuklandi-sarkiciya-16-milyon-dolarlik-tazminat-1096263143.html

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