https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/dunyaca-unlu-sarkici-chris-brown-ingilterede-tutuklandi-sarkiciya-16-milyon-dolarlik-tazminat-1096263143.html

Dünyaca ünlü şarkıcı Chris Brown, İngiltere'de tutuklandı: Şarkıcıya 16 milyon dolarlık tazminat davası açıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Chris Brown, İngiltere'de tutuklandı: Şarkıcıya 16 milyon dolarlık tazminat davası açıldı

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü Rap şarkıcısı Chris Brown, Londra’da bir gece kulübünde yaşanan şişe saldırısıyla bağlantılı olarak İngiltere’nin Manchester kentindeki beş... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T23:03+0300

2025-05-15T23:03+0300

2025-05-15T23:03+0300

dünya

chris brown

londra

manchester

i̇ngiltere

saldırı

saldırı girişimi

şişe

alkol

alkol testi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0f/1096262748_0:26:599:364_1920x0_80_0_0_3c28dbc3954bf34d429fb84396b66e2c.jpg

R&B yıldızı Chris Brown, Abe Diaw’a şişeyle saldırdığı iddiasıyla Manchester’daki otelde tutuklandı.36 yaşındaki Amerikalı sanatçının 19 Şubat 2023’te Mayfair bölgesindeki Tape adlı popüler bir kulüpte müzik yapımcısı Abe Diaw’a aniden saldırarak başına şişeyle vurduğu, ardından da yerde yatarken yumruk ve tekmelerle dövdüğü iddia edildi.Brown’ın, Haziran ayında başlayacak olan 'Breezy Bowl XX' adlı 20. yıl turnesi kapsamında İngiltere’de Manchester, Cardiff, Londra, Birmingham ve Glasgow’da sahneye çıkması planlanıyordu. Ancak devam eden polis soruşturması nedeniyle konserlerin akıbeti belirsizliğini korurken mağdur Diaw, Brown’a 16 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20191107/chris-brown-kisisel-esyalarini-bahcesinde-satti-1040580765.html

londra

manchester

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chris brown, londra, manchester, i̇ngiltere, saldırı, saldırı girişimi, şişe, alkol, alkol testi, alkol satışı, alkol yasağı, alkol tüketimi, bar, tazminat davası