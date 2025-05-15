https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/dunyaca-unlu-sarkici-chris-brown-ingilterede-tutuklandi-sarkiciya-16-milyon-dolarlik-tazminat-1096263143.html
Dünyaca ünlü şarkıcı Chris Brown, İngiltere'de tutuklandı: Şarkıcıya 16 milyon dolarlık tazminat davası açıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Chris Brown, İngiltere'de tutuklandı: Şarkıcıya 16 milyon dolarlık tazminat davası açıldı
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü Rap şarkıcısı Chris Brown, Londra’da bir gece kulübünde yaşanan şişe saldırısıyla bağlantılı olarak İngiltere’nin Manchester kentindeki beş... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T23:03+0300
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2025-05-15T23:03+0300
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R&B yıldızı Chris Brown, Abe Diaw’a şişeyle saldırdığı iddiasıyla Manchester’daki otelde tutuklandı.36 yaşındaki Amerikalı sanatçının 19 Şubat 2023’te Mayfair bölgesindeki Tape adlı popüler bir kulüpte müzik yapımcısı Abe Diaw’a aniden saldırarak başına şişeyle vurduğu, ardından da yerde yatarken yumruk ve tekmelerle dövdüğü iddia edildi.Brown’ın, Haziran ayında başlayacak olan 'Breezy Bowl XX' adlı 20. yıl turnesi kapsamında İngiltere’de Manchester, Cardiff, Londra, Birmingham ve Glasgow’da sahneye çıkması planlanıyordu. Ancak devam eden polis soruşturması nedeniyle konserlerin akıbeti belirsizliğini korurken mağdur Diaw, Brown’a 16 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20191107/chris-brown-kisisel-esyalarini-bahcesinde-satti-1040580765.html
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Dünyaca ünlü şarkıcı Chris Brown, İngiltere'de tutuklandı: Şarkıcıya 16 milyon dolarlık tazminat davası açıldı
Dünyaca ünlü Rap şarkıcısı Chris Brown, Londra’da bir gece kulübünde yaşanan şişe saldırısıyla bağlantılı olarak İngiltere’nin Manchester kentindeki beş yıldızlı otelde sabaha karşı 02.00’de polis ekipleri tarafından tutuklandı.
R&B yıldızı Chris Brown, Abe Diaw’a şişeyle saldırdığı iddiasıyla Manchester’daki otelde tutuklandı.
36 yaşındaki Amerikalı sanatçının 19 Şubat 2023’te Mayfair bölgesindeki Tape adlı popüler bir kulüpte müzik yapımcısı Abe Diaw’a aniden saldırarak başına şişeyle vurduğu, ardından da yerde yatarken yumruk ve tekmelerle dövdüğü iddia edildi.
Brown’ın, Haziran ayında başlayacak olan 'Breezy Bowl XX' adlı 20. yıl turnesi kapsamında İngiltere’de Manchester, Cardiff, Londra, Birmingham ve Glasgow’da sahneye çıkması planlanıyordu. Ancak devam eden polis soruşturması nedeniyle konserlerin akıbeti belirsizliğini korurken mağdur Diaw, Brown’a 16 milyon dolarlık tazminat davası açtı.