https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bulgaristanda-cumhurbaskanligi-secimi-ikinci-tura-kaldi-1109843995.html

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Sputnik Türkiye

Bulgaristan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılımın yüzde 23 seviyelerinde kalması ve adayların yüzde 50 barajını aşamaması nedeniyle süreç uzadı... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T02:58+0300

2026-10-26T02:58+0300

2026-10-26T02:58+0300

dünya

bulgaristan

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Bulgaristan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, seçmen katılımının yüzde 50 barajının altında kalması ve adayların hiçbirinin ilk turda salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle süreç ikinci tura uzadı.Bulgaristan Ulusal Televizyonu’nun (BNT) aktardığı Alpha Research şirketinin kesinleşmemiş verilerine göre; mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile yardımcısı adayı Kiril Valchev yüzde 34.6 oy alırken, eski Başbakan Andrey Gyurov ile yardımcısı adayı Georgi Kandev yüzde 32.7'de kaldı. Bu araştırmada sandığa gitme oranı yüzde 22.5 olarak kaydedildi. Bir diğer kamuoyu araştırma firması Myara’nın paylaştığı sandık sonuçlarına göre ise Yotova yüzde 35, Gyurov yüzde 31.9 oy oranına ulaştı. Myara, seçime katılımı yüzde 22.2 olarak açıkladı.Bu tabloda en yüksek oyu alan Yotova ve Gyurov, 1 Kasım’da düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için karşı karşıya gelecek.Düşük katılım endişesi ve tartışma davetiSandıkların kapanmasının ardından kameraların karşısına geçen İliyana Yotova, sandığa giderek oy veren vatandaşlara teşekkür ederken, katılım oranının düşüklüğünden duyduğu rahatsızlığı paylaştı. Oy kullanmadan ülkede bir şeylerin değişmesini beklemenin bir yanılgı olduğunu vurgulayan Yotova, yeni dönemde halkla daha güçlü bir bağ kuracaklarını belirtti. Yotova ayrıca, Bulgaristan’ın siyasi parti ittifaklarıyla değil, kalıcı ve istikrarlı bir hükümet yapısıyla yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.İkinci turdaki rakibi Andrey Gyurov ise seçimin ardından Yotova’ya canlı yayın tartışması çağrısında bulundu. Bulgaristan'ın kutuplaştırıcı değil, birleştirici bir lidere ihtiyacı olduğunu söyleyen Gyurov, "Yotova'yı açık, dürüst ve medeni bir tartışmaya davet ediyorum. Bu sayede yetkilerimizi nasıl kullanacağımızı ve Bulgaristan'ın kritik dönemeçlerde nasıl kararlar alması gerektiğine dair vizyonumuzu halka sunabiliriz" ifadelerini kullandı.

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