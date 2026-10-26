https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bulgaristanda-cumhurbaskanligi-secimi-ikinci-tura-kaldi-1109843995.html
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Sputnik Türkiye
Bulgaristan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılımın yüzde 23 seviyelerinde kalması ve adayların yüzde 50 barajını aşamaması nedeniyle süreç uzadı... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T02:58+0300
2026-10-26T02:58+0300
2026-10-26T02:58+0300
dünya
bulgaristan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1a/1109844102_0:407:2918:2048_1920x0_80_0_0_d56498293558d8d7c4a103f84196af2d.jpg
Bulgaristan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, seçmen katılımının yüzde 50 barajının altında kalması ve adayların hiçbirinin ilk turda salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle süreç ikinci tura uzadı.Bulgaristan Ulusal Televizyonu’nun (BNT) aktardığı Alpha Research şirketinin kesinleşmemiş verilerine göre; mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile yardımcısı adayı Kiril Valchev yüzde 34.6 oy alırken, eski Başbakan Andrey Gyurov ile yardımcısı adayı Georgi Kandev yüzde 32.7'de kaldı. Bu araştırmada sandığa gitme oranı yüzde 22.5 olarak kaydedildi. Bir diğer kamuoyu araştırma firması Myara’nın paylaştığı sandık sonuçlarına göre ise Yotova yüzde 35, Gyurov yüzde 31.9 oy oranına ulaştı. Myara, seçime katılımı yüzde 22.2 olarak açıkladı.Bu tabloda en yüksek oyu alan Yotova ve Gyurov, 1 Kasım’da düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için karşı karşıya gelecek.Düşük katılım endişesi ve tartışma davetiSandıkların kapanmasının ardından kameraların karşısına geçen İliyana Yotova, sandığa giderek oy veren vatandaşlara teşekkür ederken, katılım oranının düşüklüğünden duyduğu rahatsızlığı paylaştı. Oy kullanmadan ülkede bir şeylerin değişmesini beklemenin bir yanılgı olduğunu vurgulayan Yotova, yeni dönemde halkla daha güçlü bir bağ kuracaklarını belirtti. Yotova ayrıca, Bulgaristan’ın siyasi parti ittifaklarıyla değil, kalıcı ve istikrarlı bir hükümet yapısıyla yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.İkinci turdaki rakibi Andrey Gyurov ise seçimin ardından Yotova’ya canlı yayın tartışması çağrısında bulundu. Bulgaristan'ın kutuplaştırıcı değil, birleştirici bir lidere ihtiyacı olduğunu söyleyen Gyurov, "Yotova'yı açık, dürüst ve medeni bir tartışmaya davet ediyorum. Bu sayede yetkilerimizi nasıl kullanacağımızı ve Bulgaristan'ın kritik dönemeçlerde nasıl kararlar alması gerektiğine dair vizyonumuzu halka sunabiliriz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/vucic-parlamento-secimlerinde-yenilgiyi-kabul-etti-1109843270.html
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1a/1109844102_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_9f354088c40c3fffb650f6e353f2474c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bulgaristan
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Bulgaristan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılımın yüzde 23 seviyelerinde kalması ve adayların yüzde 50 barajını aşamaması nedeniyle süreç uzadı. Mevcut Cumhurbaşkanı Yotova ve eski Başbakan Gyurov 1 Kasım'da kozlarını paylaşacak.
Bulgaristan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, seçmen katılımının yüzde 50 barajının altında kalması ve adayların hiçbirinin ilk turda salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle süreç ikinci tura uzadı.
Bulgaristan Ulusal Televizyonu’nun (BNT) aktardığı Alpha Research şirketinin kesinleşmemiş verilerine göre; mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile yardımcısı adayı Kiril Valchev yüzde 34.6 oy alırken, eski Başbakan Andrey Gyurov ile yardımcısı adayı Georgi Kandev yüzde 32.7'de kaldı. Bu araştırmada sandığa gitme oranı yüzde 22.5 olarak kaydedildi. Bir diğer kamuoyu araştırma firması Myara’nın paylaştığı sandık sonuçlarına göre ise Yotova yüzde 35, Gyurov yüzde 31.9 oy oranına ulaştı. Myara, seçime katılımı yüzde 22.2 olarak açıkladı.
Bu tabloda en yüksek oyu alan Yotova ve Gyurov, 1 Kasım’da düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için karşı karşıya gelecek.
Düşük katılım endişesi ve tartışma daveti
Sandıkların kapanmasının ardından kameraların karşısına geçen İliyana Yotova, sandığa giderek oy veren vatandaşlara teşekkür ederken, katılım oranının düşüklüğünden duyduğu rahatsızlığı paylaştı. Oy kullanmadan ülkede bir şeylerin değişmesini beklemenin bir yanılgı olduğunu vurgulayan Yotova, yeni dönemde halkla daha güçlü bir bağ kuracaklarını belirtti. Yotova ayrıca, Bulgaristan’ın siyasi parti ittifaklarıyla değil, kalıcı ve istikrarlı bir hükümet yapısıyla yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.
İkinci turdaki rakibi Andrey Gyurov ise seçimin ardından Yotova’ya canlı yayın tartışması çağrısında bulundu.
Bulgaristan'ın kutuplaştırıcı değil, birleştirici bir lidere ihtiyacı olduğunu söyleyen Gyurov, "Yotova'yı açık, dürüst ve medeni bir tartışmaya davet ediyorum. Bu sayede yetkilerimizi nasıl kullanacağımızı ve Bulgaristan'ın kritik dönemeçlerde nasıl kararlar alması gerektiğine dair vizyonumuzu halka sunabiliriz" ifadelerini kullandı.