https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/budonun-sali-gunu-8-seferi-iptal-edildi-1109867731.html

BUDO'nun salı günü 8 seferi iptal edildi

BUDO'nun salı günü 8 seferi iptal edildi

Sputnik Türkiye

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugünkü 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T23:45+0300

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türki̇ye

bursa deniz otobüsleri (budo)

bursa

mudanya

kabataş

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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre 27 Ekim Salı günü 8 seferi iptal edildi.İptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarındaki sabah ve öğle saatli seferler yer alıyor.İptal olan tüm seferler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/istanbul-valiliginden-saganak-uyarisi-sel-riski-var-5-ilceye-dikkat-1109858786.html

türki̇ye

bursa

mudanya

kabataş

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bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, mudanya, kabataş