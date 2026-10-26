https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/budonun-sali-gunu-8-seferi-iptal-edildi-1109867731.html
BUDO'nun salı günü 8 seferi iptal edildi
BUDO'nun salı günü 8 seferi iptal edildi
Sputnik Türkiye
Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugünkü 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T23:45+0300
2026-10-26T23:45+0300
2026-10-26T23:46+0300
türki̇ye
bursa deniz otobüsleri (budo)
bursa
mudanya
kabataş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095758073_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_893142cd17f1c32881763f3fb8b0fc3c.jpg
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre 27 Ekim Salı günü 8 seferi iptal edildi.İptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarındaki sabah ve öğle saatli seferler yer alıyor.İptal olan tüm seferler şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/istanbul-valiliginden-saganak-uyarisi-sel-riski-var-5-ilceye-dikkat-1109858786.html
türki̇ye
bursa
mudanya
kabataş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095758073_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_5fc7d4336d3b1e000ff74a8b155c592f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, mudanya, kabataş
bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, mudanya, kabataş
BUDO'nun salı günü 8 seferi iptal edildi
23:45 26.10.2026 (güncellendi: 23:46 26.10.2026)
Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugünkü 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre 27 Ekim Salı günü 8 seferi iptal edildi.
İptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarındaki sabah ve öğle saatli seferler yer alıyor.
İptal olan tüm seferler şöyle:
Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş),
08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya),
09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş),
11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)
13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)