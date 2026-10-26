https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/boya-setinde-kimyasal-risk-bulundu-bakanlik-harekete-gecti-piyasadan-toplatilacak-1109847594.html
Boya setinde kimyasal risk bulundu, bakanlık harekete geçti: Piyasadan toplatılacak
Boya setinde kimyasal risk bulundu, bakanlık harekete geçti: Piyasadan toplatılacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen çocuklar için "Tablo fırça ve sulu boya seti"nin toplatıldığını duyurdu. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T09:09+0300
2026-10-26T09:09+0300
2026-10-26T09:40+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
boya
çocuk
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Ticaret Bakanlığı'nın piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelenin devam ettiği belirtildi.Piyasadan toplatılacakSon yapılan incelemeler sonucunda zincir mağazaları olan bir markanın sattığı “Tablo fırça ve sulu boya seti” kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle güvensiz bulundu. Ürünün satışı yasaklanırken, piyasadaki ürünlerin de toplatılmasına karar verildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/bakanlik-duyurdu-aksesuar-konusunda-uyardi-4-farkli-bebek-giyim-urunu-toplatilacak-1108118394.html
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ticaret bakanlığı, boya, çocuk
ticaret bakanlığı, boya, çocuk
Boya setinde kimyasal risk bulundu, bakanlık harekete geçti: Piyasadan toplatılacak
09:09 26.10.2026 (güncellendi: 09:40 26.10.2026)
Ticaret Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen çocuklar için "Tablo fırça ve sulu boya seti"nin toplatıldığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı'nın piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelenin devam ettiği belirtildi.
Son yapılan incelemeler sonucunda zincir mağazaları olan bir markanın sattığı “Tablo fırça ve sulu boya seti” kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle güvensiz bulundu. Ürünün satışı yasaklanırken, piyasadaki ürünlerin de toplatılmasına karar verildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, zincir mağazaları olan bir markanın 'Tablo fırça ve sulu boya seti' kimyasal risk taşıması nedeniyle güvensiz bulunmuştur. Ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve toplatılmasına karar verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz olarak tespit edilen ürünlere, 'https://guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresimizden erişebilir" denildi.