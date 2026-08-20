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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/bakanlik-duyurdu-aksesuar-konusunda-uyardi-4-farkli-bebek-giyim-urunu-toplatilacak-1108118394.html
Bakanlık duyurdu, aksesuar konusunda uyardı: 4 farklı bebek giyim ürünü toplatılacak
Bakanlık duyurdu, aksesuar konusunda uyardı: 4 farklı bebek giyim ürünü toplatılacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı 4 bebek giyim ürününü toplatma kararı aldı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T11:38+0300
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türki̇ye
ticaret bakanlığı
bebek
kıyafet
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Ticaret Bakanlığı 4 bebek giyim ürününü toplatma kararı aldı.Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin açıklaması şu şekilde:
türki̇ye
bebek
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ticaret bakanlığı, bebek, kıyafet
ticaret bakanlığı, bebek, kıyafet

Bakanlık duyurdu, aksesuar konusunda uyardı: 4 farklı bebek giyim ürünü toplatılacak

11:38 20.08.2026 (güncellendi: 11:51 20.08.2026)
Ticaret Bakanlığı 4 bebek giyim ürününü toplatma kararı aldı.
Ticaret Bakanlığı 4 bebek giyim ürününü toplatma kararı aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
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Ticaret Bakanlığı 4 bebek giyim ürününü toplatma kararı aldı.
Ticaret Bakanlığı 4 bebek giyim ürününü toplatma kararı aldı.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin açıklaması şu şekilde:
Çocuklarımızın güvenliği ve tüketicilerimizin korunması için piyasayı titizlikle takip ediyor, en küçük riske dahi göz yummuyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda, küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandı. Vatandaşlarımız, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabilir. Vatandaşımızın güvenliği için piyasayı yakından takip ediyor; güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
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