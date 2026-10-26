https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bitcoinde-sert-dusus-80-bin-dolarin-altina-geriledi-1109849214.html
Bitcoin'de sert düşüş: 80 bin doların altına geriledi
Bitcoin'de sert düşüş: 80 bin doların altına geriledi
Sputnik Türkiye
Küresel kripto para piyasasının toplam değeri, TSİ 08:10 itibarıyla son 24 saatte yüzde 4,47 azalarak 2,68 trilyon dolara geriledi. Aynı dönemde Bitcoin (BTC)... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T09:56+0300
2026-10-26T09:56+0300
2026-10-26T09:56+0300
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Bitcoin , hafta sonu yaşanan satış dalgasının kripto para birimi üzerindeki baskıyı artırmasının ardından yaklaşık 79 bin dolara gerileyerek Eylül ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.Düşüş, kurumsal talebin zayıflamasıyla tetiklendi; ABD spot Bitcoin ETF'leri 22 Ekim'de 635,6 milyon dolarlık net çıkış kaydetti ve bu, Haziran ayından bu yana en büyük tek günlük çekilme oldu.Ayrıca, çoğunlukla uzun pozisyonlar olmak üzere yaklaşık 815 milyon dolarlık kaldıraçlı kripto pozisyonu 24 saat içinde tasfiye edildi. Artan jeopolitik gerilimler ve Brent petrol fiyatlarının varil başına 110 doların üzerinde kalması da risk iştahını olumsuz etkiledi; ayrıca sürekli enflasyon ve para politikası görünümüne ilişkin endişeler de etkili oldu.Yatırımcılar şimdi dikkatlerini 27-28 Ekim'deki Fed toplantısına ve 29 Ekim'de açıklanacak ABD Eylül ayı PCE enflasyon raporuna çeviriyor; bu raporlar faiz oranları ve risk varlıklarının yönüne ilişkin beklentileri etkileyebilir.Fed'in faiz kararı Bitcoin'in yönünü belirleyebilirFed'in faiz oranlarına ilişkin vereceği karar ve para politikasının geleceğine yönelik mesajlarının kripto para piyasasında fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor. Yatırımcılar, bankanın mevcut faiz seviyelerini koruyup korumayacağını ve yeni bir parasal sıkılaşma sinyali verip vermeyeceğini yakından takip ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bitcoin-82-bin-dolarin-altina-geriledi-fed-endisesi-buyuyor-1109557529.html
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abd, bitcoin, fed
Bitcoin'de sert düşüş: 80 bin doların altına geriledi
Küresel kripto para piyasasının toplam değeri, TSİ 08:10 itibarıyla son 24 saatte yüzde 4,47 azalarak 2,68 trilyon dolara geriledi. Aynı dönemde Bitcoin (BTC), yüzde 1,01 değer kaybederek 80.098 dolara düştü.
Bitcoin , hafta sonu yaşanan satış dalgasının kripto para birimi üzerindeki baskıyı artırmasının ardından yaklaşık 79 bin dolara gerileyerek Eylül ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.
Düşüş, kurumsal talebin zayıflamasıyla tetiklendi; ABD spot Bitcoin ETF'leri 22 Ekim'de 635,6 milyon dolarlık net çıkış kaydetti ve bu, Haziran ayından bu yana en büyük tek günlük çekilme oldu.
Ayrıca, çoğunlukla uzun pozisyonlar olmak üzere yaklaşık 815 milyon dolarlık kaldıraçlı kripto pozisyonu 24 saat içinde tasfiye edildi. Artan jeopolitik gerilimler ve Brent petrol fiyatlarının varil başına 110 doların üzerinde kalması da risk iştahını olumsuz etkiledi; ayrıca sürekli enflasyon ve para politikası görünümüne ilişkin endişeler de etkili oldu.
Yatırımcılar şimdi dikkatlerini 27-28 Ekim'deki Fed toplantısına ve 29 Ekim'de açıklanacak ABD Eylül ayı PCE enflasyon raporuna çeviriyor; bu raporlar faiz oranları ve risk varlıklarının yönüne ilişkin beklentileri etkileyebilir.
Fed'in faiz kararı Bitcoin'in yönünü belirleyebilir
Fed'in faiz oranlarına ilişkin vereceği karar ve para politikasının geleceğine yönelik mesajlarının kripto para piyasasında fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor. Yatırımcılar, bankanın mevcut faiz seviyelerini koruyup korumayacağını ve yeni bir parasal sıkılaşma sinyali verip vermeyeceğini yakından takip ediyor.