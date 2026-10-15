https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bitcoin-82-bin-dolarin-altina-geriledi-fed-endisesi-buyuyor-1109557529.html

Bitcoin 82 bin doların altına geriledi: Fed endişesi büyüyor

Bitcoin 82 bin doların altına geriledi: Fed endişesi büyüyor

Sputnik Türkiye

ABD'de beklentileri aşan çekirdek enflasyon verilerinin ardından Bitcoin 82 bin doların altına geriledi. Fed'in ekim ayında faiz artırma olasılığı yüzde 37'ye... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T08:25+0300

2026-10-15T08:25+0300

2026-10-15T08:25+0300

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Bitcoin (BTC), ABD'de açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin ardından satış baskısıyla karşılaştı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, kripto para piyasasında risk iştahını zayıflatırken Bitcoin fiyatı 82 bin doların altına geriledi.Paylaşılan piyasa verilerine göre dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, çarşamba günü yüzde 1,9 değer kaybederek 81.931,2 dolara düştü. ABD'de beklentileri aşan çekirdek enflasyon, Fed'in ekim ayındaki toplantısında faiz artırabileceği ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.Kripto para piyasasının genelinde de satışlar hız kazandı. Ethereum, Solana, XRP ve Cardano gibi büyük kripto varlıklarda kayıplar görülürken, Orta Doğu'daki askeri gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi küresel piyasalardaki belirsizliği artırdı.ABD enflasyonu beklentileri aştı: Fed için yeni senaryoABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS) açıkladığı verilere göre, eylül ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise yüzde 0,3 yükseldi.Piyasalarda manşet enflasyonun yüzde 0,6, çekirdek enflasyonun ise yüzde 0,2 artması bekleniyordu. Böylece manşet veri beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek enflasyon tahminlerin üzerine çıktı.Yıllık bazda tüketici enflasyonu yüzde 3,7'ye, çekirdek enflasyon ise yüzde 2,6'ya yükseldi. Her iki göstergede de ağustos ayına kıyasla hızlanma kaydedildi.Benzin fiyatlarındaki yüzde 9,1'lik artış dikkat çektiEnflasyon verilerinin ayrıntılarında enerji fiyatlarındaki yükseliş öne çıktı. Benzin fiyatları eylül ayında yüzde 9,1 artarak manşet enflasyondaki aylık yükselişin yarısından fazlasını oluşturdu.Enerji fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 20,4 olarak hesaplandı. Orta Doğu'daki askeri gerilimlerle bağlantılı enerji arzı endişeleri, petrol fiyatları üzerinden enflasyon görünümünü etkilemeye devam ediyor.Enerji maliyetlerindeki artışın kalıcı hale gelmesi, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla yüksek faiz politikasını sürdürmesi veya yeni faiz artırımlarına yönelmesi ihtimalini güçlendirebilir.Fed'in faiz artırma ihtimali yüzde 22'den yüzde 37'ye çıktıABD enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların para politikasına ilişkin beklentileri değişti.CME FedWatch verilerine göre, Fed'in ekim ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma olasılığı, enflasyon rakamları öncesindeki yaklaşık yüzde 22 seviyesinden yüzde 37'ye yükseldi.Veriler öncesinde ABD ekonomisinin büyümesine, iş gücü piyasasına ve Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergelerine ilişkin gelişmeler, yakın dönemde faiz artırımı yapılacağı beklentilerini sınırlamıştı.Ancak çekirdek enflasyonun tahminleri aşması, Fed'in fiyat istikrarını sağlamak için daha sıkı bir para politikası izleyebileceği yönündeki değerlendirmeleri yeniden güçlendirdi.Güçlenen dolar Bitcoin üzerinde neden baskı oluşturuyor?ABD'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, dolar endeksi ve tahvil getirileri üzerinden kripto para piyasasını da etkiliyor.Yüksek faiz oranları, dolar cinsinden faiz getirisi sunan varlıkların görece cazibesini artırırken Bitcoin gibi riskli yatırım araçlarına yönelik talebi sınırlayabiliyor.Çarşamba günü açıklanan enflasyon verilerinin ardından dolar endeksinde yükseliş görülürken, ABD tahvil getirileri de ilk aşamada arttı. Wall Street'te satış baskısı yaşanırken tahvil piyasasındaki hareketlilik ilerleyen saatlerde yavaşladı.Yatırımcıların odağı şimdi, Fed'in para politikasına ilişkin yeni ipuçları verebilecek üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.Sygnum Bank stratejistinden Bitcoin uyarısıSygnum Bank yatırım stratejisti Can-Luca Köymen, çekirdek enflasyonun beklentileri aşmasının Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimalini yeniden gündeme taşıdığını belirtti.Köymen, değerlendirmesinde faizlerin sabit tutulmasının hâlâ temel senaryoları olduğunu ancak yeni ekonomik verilerin para politikası açısından öneminin arttığını ifade etti.Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin, ekim ayındaki toplantıdan bir gün sonra açıklanacak olmasına dikkat çeken Köymen, ileriye dönük yönlendirmelerin sınırlı olduğu ortamda her ekonomik verinin piyasa beklentilerini değiştirebileceğini vurguladı.Bitcoin açısından ise yüksek tahvil getirileri ve güçlenen doların kısa vadeli olumsuz etkilerine işaret etti. Köymen'e göre bu makroekonomik faktörler, tek bir günde Bitcoin ETF'lerine giren veya bu fonlardan çıkan sermayeden daha belirleyici olabiliyor.Bitcoin ETF'lerinde dikkat çeken hareket: 175 milyon dolarlık girişKripto para piyasasında satış baskısı sürerken, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik sermaye hareketlerinde kısmi toparlanma görüldü.SoSoValue verilerine göre, salı günü spot Bitcoin ETF'lerine 175,6 milyon dolarlık net para girişi gerçekleşti. Bu rakam yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine işaret etti.Bir önceki hafta söz konusu fonlardan 681 milyon dolarlık net çıkış yaşanmıştı. Son sermaye girişi, kurumsal yatırım araçları üzerinden Bitcoin'e yönelik talebin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.Bununla birlikte ETF girişlerindeki toparlanma, makroekonomik gelişmelerin oluşturduğu satış baskısını ortadan kaldırmaya yetmedi.Ethereum, Solana ve XRP'de düşüş: Altcoinler de etkilendiABD enflasyon verilerinin ardından satış baskısı yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Altcoin piyasasında da değer kayıpları yaşandı.Paylaşılan piyasa verilerine göre önde gelen kripto varlıklardaki değişimler şöyle:Özellikle Ethereum'un yüzde 3,4, Cardano'nun yüzde 3,2 ve Dogecoin'in yüzde 3 değer kaybetmesi, satışların kripto para piyasasının farklı segmentlerine yayıldığını gösterdi.Bitcoin'de bundan sonra ne bekleniyor?Bitcoin'in kısa vadeli görünümünde Fed'in faiz politikası, ABD tahvil getirileri, dolar endeksi ve ETF sermaye akışları öne çıkıyor.Enflasyonun yüksek seyretmesi ve Fed'in faiz artırımlarına yönelmesi, riskli varlıklara yönelik talebi sınırlayabilir. Buna karşılık enflasyon baskısının hafiflemesi veya faiz beklentilerinin yeniden gevşemesi, kripto para piyasasında risk iştahını destekleyebilir.82 bin dolar seviyesinin altına gerileyen Bitcoin açısından fiyat hareketlerinin kalıcılığı, yalnızca teknik seviyelere değil, küresel finansal koşulların nasıl değişeceğine de bağlı olacak.Piyasalarda gözler, açıklanacak yeni ABD ekonomik verileri ve Fed'in ekim ayındaki para politikası toplantısına çevrilmiş durumda.

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