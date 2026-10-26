https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/benzin-ve-motorine-otv-zammi-tarih-belli-oldu-1109856705.html
Benzin ve motorine ÖTV zammı: Tarih belli oldu
Benzin ve motorine ÖTV zammı: Tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Eşel mobil sisteminden kademeli çıkış kapsamında 1 Kasım Pazar günü benzin ve motorine ÖTV kaynaklı zam bekleniyor. Peki benzin ve motorinin litresi ne kadar... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T13:47+0300
2026-10-26T13:47+0300
2026-10-26T13:47+0300
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Eşel mobil sistemden kademeli çıkış kapsamında, 1 Kasım Pazar günü akaryakıta çifte zam göründü. Benzin ve motorinin ÖTV tutarlarında artış öngörülüyor.Benzine ve motorine zamDüzenlemeye göre benzinin litre başına ÖTV tutarı 3 lira 46 kuruş, motorinin litre başına ÖTV tutarı ise 3 lira artacak. Bu tutarlara yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle birlikte pompa fiyatlarında benzinde 4 lira 15 kuruş, motorinde ise 3 lira 60 kuruş artış hesaplanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/petrol-fiyatlari-abd-iran-savasinin-tirmanabilecegi-sinyalleriyle-zirvelere-yaklasti-brent-114-1109801368.html
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benzin, benzin fiyatları, benzin pompası
benzin, benzin fiyatları, benzin pompası
Benzin ve motorine ÖTV zammı: Tarih belli oldu
Eşel mobil sisteminden kademeli çıkış kapsamında 1 Kasım Pazar günü benzin ve motorine ÖTV kaynaklı zam bekleniyor. Peki benzin ve motorinin litresi ne kadar artacak?
Eşel mobil sistemden kademeli çıkış kapsamında, 1 Kasım Pazar günü akaryakıta çifte zam göründü. Benzin ve motorinin ÖTV tutarlarında artış öngörülüyor.
Düzenlemeye göre benzinin litre başına ÖTV tutarı 3 lira 46 kuruş, motorinin litre başına ÖTV tutarı ise 3 lira artacak. Bu tutarlara yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle birlikte pompa fiyatlarında benzinde 4 lira 15 kuruş, motorinde ise 3 lira 60 kuruş artış hesaplanıyor.