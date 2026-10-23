Petrol fiyatları ABD-İran savaşının tırmanabileceği sinyalleriyle zirvelere yaklaştı: Brent 114 doları aştı
Petrol Fiyatları
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İran savaşının tırmanabileceğine ilişkin endişeler ve tanker taşımacılığındaki maliyet artışları petrol fiyatlarını yükseltiyor. Brent petrolün varil fiyatı beş ayın zirvesine çıkarken ABD ham petrolü 100 doların üzerinde işlem görüyor.
Petrol fiyatları, Ortadoğu'da çatışmaların genişleyebileceğine ilişkin endişeler ve küresel enerji arzına yönelik risklerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.
ABD tipi Batı Teksas petrolünün (WTI) vadeli varil fiyatı yüzde 1.6 artışla 101.04 dolara, uluslararası gösterge Brent petrolün fiyatı ise yüzde 1.1 yükselişle 114.49 dolara ulaştı.
Brent petrol vadeli işlemleri haftalık bazda yüzde 3.3 yükselişe hazırlanırken böylece üst üste üçüncü haftayı da kazançla kapatma yolunda ilerledi. Fiyatlar mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. WTI ise haftalık bazda yüzde 1.1 düşüşle son iki haftadaki yükselişini sonlandırmaya hazırlanıyor.
Wall Street'teki en büyük endişe
Ham petrol taşımacılığında tanker navlun ücretlerinin hızla yükselmesi, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Deniz taşımacılığındaki maliyet artışları, Ortadoğu'daki çatışmaların enerji piyasaları üzerindeki etkisini derinleştirirken küresel arzın kesintiye uğraması ihtimalini de gündemde tutuyor.
MarketWatch’un analizine göre ise Wall Street'te yatırımcıların en büyük endişelerinden biri, yaklaşık sekiz aydır devam eden İran savaşının bölgesel çapta genişleyerek küresel enerji tedarikini daha da sekteye uğratması. Böyle bir senaryonun finans piyasalarında yeni bir dalgalanma yaratabileceği değerlendiriliyor.
Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı suçlamalar
ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'ı, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışmakla suçladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırılar ve mayınlarla ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Tasnim haber ajansına göre, perşembe günü Basra Körfezi'nde dört geminin saldırıya uğrayarak alev aldığını, üç geminin de Hürmüz Boğazı'nda mayınlara çarptığını bildirdi.
Bölgedeki gerilim Suudi Arabistan'ın enerji sektörünü de etkiliyor. Reuters'ın haberine göre, Suudi petrol devi Saudi Aramco, İran destekli Husilerin son dönemde düzenlediği saldırıların ardından çalışanlarından Dahran'daki genel merkezlerini boşaltmalarını ve uzaktan çalışmalarını istedi.
Husilerin son haftalarda Suudi Arabistan'daki havalimanlarını ve Aramco'nun bazı ofislerini hedef alan saldırılar düzenlediği bildirilmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı da Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliğinde görev yapan zorunlu olmayan personelin bir bölümünün ülkeden ayrılmasını istemişti.