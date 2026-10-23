https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/petrol-fiyatlari-abd-iran-savasinin-tirmanabilecegi-sinyalleriyle-zirvelere-yaklasti-brent-114-1109801368.html

Petrol fiyatları ABD-İran savaşının tırmanabileceği sinyalleriyle zirvelere yaklaştı: Brent 114 doları aştı

Petrol fiyatları ABD-İran savaşının tırmanabileceği sinyalleriyle zirvelere yaklaştı: Brent 114 doları aştı

Sputnik Türkiye

İran savaşının tırmanabileceğine ilişkin endişeler ve tanker taşımacılığındaki maliyet artışları petrol fiyatlarını yükseltiyor. Brent petrolün varil fiyatı... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T14:32+0300

2026-10-23T14:32+0300

2026-10-23T14:32+0300

dünya

donald trump

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

marketwatch

brent petrol

wti petrolü

wall street

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108773288_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_280d4188f986a8f3f58dd3b3952f854b.png

Petrol fiyatları, Ortadoğu'da çatışmaların genişleyebileceğine ilişkin endişeler ve küresel enerji arzına yönelik risklerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.Brent petrol vadeli işlemleri haftalık bazda yüzde 3.3 yükselişe hazırlanırken böylece üst üste üçüncü haftayı da kazançla kapatma yolunda ilerledi. Fiyatlar mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. WTI ise haftalık bazda yüzde 1.1 düşüşle son iki haftadaki yükselişini sonlandırmaya hazırlanıyor.Wall Street'teki en büyük endişeHam petrol taşımacılığında tanker navlun ücretlerinin hızla yükselmesi, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Deniz taşımacılığındaki maliyet artışları, Ortadoğu'daki çatışmaların enerji piyasaları üzerindeki etkisini derinleştirirken küresel arzın kesintiye uğraması ihtimalini de gündemde tutuyor.Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı suçlamalar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/son-dakika-haberleri-trump-iran-ara-secimler-oncesi-petrol-fiyatlarini-yukseltmek-icin-elinden-gelen-her-seyi-yapiyor-1109777455.html

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, marketwatch, brent petrol, wti petrolü, wall street