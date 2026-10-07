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Hatay'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Hatay'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi, ekiplerce yaralı olarak çıkarıldı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
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arsuz
arsuz belediyesi
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kaza tespit tutanağı
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Tülek Mahallesi'ndeki altyapı çalışmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçi A.A. için 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri alana sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/somada-5-iscinin-hayatini-kaybettigi-maden-gocugu-sorusturmasinda-9-supheli-tutuklandi-1109311386.html
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hatay
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hatay, arsuz, arsuz belediyesi, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, göçük
hatay, arsuz, arsuz belediyesi, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, göçük

Hatay'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

20:37 07.10.2026
© AA / Hatay Büyükşehir BelediyesiHatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© AA / Hatay Büyükşehir Belediyesi
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi, ekiplerce yaralı olarak çıkarıldı.
Tülek Mahallesi'ndeki altyapı çalışmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.
Toprak altında kalan işçi A.A. için 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri alana sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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