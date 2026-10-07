https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/hatayda-altyapi-calismasinda-gocuk-1-isci-toprak-altinda-kaldi-1109371004.html
Hatay'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Hatay'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi, ekiplerce yaralı olarak çıkarıldı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T20:37+0300
2026-10-07T20:37+0300
2026-10-07T20:37+0300
türki̇ye
hatay
arsuz
arsuz belediyesi
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
göçük
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Tülek Mahallesi'ndeki altyapı çalışmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçi A.A. için 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri alana sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/somada-5-iscinin-hayatini-kaybettigi-maden-gocugu-sorusturmasinda-9-supheli-tutuklandi-1109311386.html
türki̇ye
hatay
arsuz
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hatay, arsuz, arsuz belediyesi, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, göçük
hatay, arsuz, arsuz belediyesi, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, göçük
Hatay'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi, ekiplerce yaralı olarak çıkarıldı.
Tülek Mahallesi'ndeki altyapı çalışmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.
Toprak altında kalan işçi A.A. için 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri alana sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.