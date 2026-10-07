https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/hatayda-altyapi-calismasinda-gocuk-1-isci-toprak-altinda-kaldi-1109371004.html

Hatay'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Hatay'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi, ekiplerce yaralı olarak çıkarıldı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

hatay

arsuz

arsuz belediyesi

kaza

kaza sebebi

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göçük

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Tülek Mahallesi'ndeki altyapı çalışmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçi A.A. için 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri alana sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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türki̇ye

hatay

arsuz

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Sputnik Türkiye

hatay, arsuz, arsuz belediyesi, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, göçük