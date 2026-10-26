Baydarol: Netanyahu gitse de İsrail’in politikası değişmeyebilir
© AP PhotoTrump ve Netanyahu
© AP Photo
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AB Uzmanı Can Baydarol, İsrail seçimleri hakkında konuştu. Netanyahu’nun seçimleri kaybetmesi durumunda önemli değişim getirmeyebileceğini aksine aşırı sağın güçlenebileceğini söyledi.
İsrail ve ABD’deki seçim süreçleri, Ortadoğu’daki dengelerden Türkiye-ABD ilişkilerine kadar birçok başlıkta belirleyici olabilir. AB Uzmanı Can Baydarol, Netanyahu’nun seçimleri kaybetmesinin İsrail politikasını değiştirmeyebileceğini, Trump’ın Kongre’de güç kaybetmesinin ise hem İsrail’e verilen desteği hem de Türkiye’nin savunma alanındaki beklentilerini etkileyebileceğini değerlendirdi.
‘Netanyahu’nun askeri yaklaşımlarını yeterince sert bulmayan daha aşırı sağ bir koalisyon iş başına gelebilir’
AB Uzmanı Can Baydarol, İsrail’de yapılacak seçimlerde Başbakan Benyamin Netanyahu’nun yenilgiye uğrama ihtimalinin bulunduğunu ancak bunun ülkenin politikalarında köklü bir değişim yaratmasının beklenmediğini belirtti:
İsrail’de seçimler yapılıyor. Önemli olasılıklardan bir tanesi Netenyahu’nun seçimden yenik ayrılacağı. Ancak beklentiler Netanyahu gitse de İsrail politikalarında çok fazla değişiklik olmayacağı, hatta Netanyahu’nun askeri yaklaşımlarını yeterince sert bulmayan daha aşırı sağ bir koalisyonun iş başına geleceği doğrultusunda. Zira İsrail seçimlerini belirleyen temel olgu güvenlik endişesi ve bu endişe özellikle gençler arasında çok yaygın. İlk kez oy kullanacak gençlerin yaklaşık yüzde 75’i aşırı sağı destekliyor. Peki değişim beklentisi ne? Sadece gelecek yeni hükümetin büyük olasılıkla yitireceği Trump rejiminin desteğinin etkisiyle uluslararası kamuoyunun tepkilerine biraz da olsa kulak verir mi? Şu anda bilemiyoruz. Umarız daha fazla soykırım suçu işlemekten frenlenen bir İsrail ile karşı karşıya geliriz.
‘Trump’ı ve Trump’a bel bağlayanları zor günler bekliyor’
ABD’de 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinin de uluslararası siyaseti etkileyebileceğini belirten Baydarol, seçimlerde Kongre’nin üçte birinin yenileneceğini hatırlattı. Anketlerde ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik memnuniyetsizliğin yüksek olduğunu ifade eden Baydarol, Demokratların Kongre’de çoğunluğu elde etmesinin Trump’ın kalan iki yıllık başkanlık dönemindeki hareket alanını daraltabileceğini söyledi:
3 Kasım ABD Kongresinin üçte birinin yenilenmesi seçimleri yapılacak. Yapılan anket sonuçlarına göre Trump’a duyulan memnuniyetsizlik had safhada ve büyük olasılıkla Kongre’de Demokratlar çoğunluğu ele geçirerek, Trump’ı kalan son 2 yıllık başkanlık sürecinde “topal ördek” haline getirecek. Kararları bu yolla frenlenen, hatta çoğunlukla engellenen Trump’ı ve Trump’a bel bağlayanları zor günlerin beklediğini düşünmek mümkün.
‘ABD İsrail politikalarında da kısmi bir değişim olacağı tahmin edilebilir’
ABD’de Demokratların Kongre’de çoğunluğu ele geçirmesinin Washington’ın İsrail politikasında köklü bir değişime yol açıp açmayacağının belirsiz olduğunu belirten Baydarol, ABD kamuoyunda İsrail’e verilen desteğe yönelik olumsuz yaklaşımın dikkate alınması gerektiğini vurguladı:
İsrail için değişen bir şey olur mu veya demokratların frenlemeleri ABD’nin İsrail politikalarında radikal değişimlere yol açar mı söylemek zor ancak ABD kamuoyunda da İsrail’e bu kadar destek olmanın olumsuz karşılandığı ve özellikle İran cephesindeki savaş çığırtkanlıklarının nelere mal olduğu dikkate alındığında, ABD İsrail politikalarında da kısmi de olsa bir değişim olacağı tahmin edilebilir.
‘Trump’ın olası seçim yenilgisi Türkiye için iyi sonuçlar doğurmayabilir’
Baydarol, Trump’ın ABD ara seçimlerinde yenilgiye uğramasının Türkiye açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Baydarol, Türkiye ile ABD arasındaki savunma ilişkilerinde gündemde olan CAATSA yaptırımları, F-35 savaş uçakları, F-16 tedariki ve Türkiye’nin kendi ürettiği uçaklar için ihtiyaç duyduğu motorların teslimatı gibi başlıklara dikkat çekti:
Son NATO Zirvesi sırasında Trump tarafından verilen (ama tutulamayan) sözlerin daha da açmaza girmesi kaçınılmaz. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, parası ödenen ama teslim edilmeyen F-35’ler meselesi, yeni F-16’lar ve yenileme kitleri, kendi ürettiğimiz uçaklar için motorların teslimi daha da imkansız hale gelebilir.