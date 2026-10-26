https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/baydarol-netanyahu-gitse-de-israilin-politikasi-degismeyebilir-1109865710.html

Baydarol: Netanyahu gitse de İsrail’in politikası değişmeyebilir

Baydarol: Netanyahu gitse de İsrail’in politikası değişmeyebilir

Sputnik Türkiye

AB Uzmanı Can Baydarol, İsrail seçimleri hakkında konuştu. Netanyahu’nun seçimleri kaybetmesi durumunda önemli değişim getirmeyebileceğini aksine aşırı sağın... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

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İsrail ve ABD’deki seçim süreçleri, Ortadoğu’daki dengelerden Türkiye-ABD ilişkilerine kadar birçok başlıkta belirleyici olabilir. AB Uzmanı Can Baydarol, Netanyahu’nun seçimleri kaybetmesinin İsrail politikasını değiştirmeyebileceğini, Trump’ın Kongre’de güç kaybetmesinin ise hem İsrail’e verilen desteği hem de Türkiye’nin savunma alanındaki beklentilerini etkileyebileceğini değerlendirdi.‘Netanyahu’nun askeri yaklaşımlarını yeterince sert bulmayan daha aşırı sağ bir koalisyon iş başına gelebilir’AB Uzmanı Can Baydarol, İsrail’de yapılacak seçimlerde Başbakan Benyamin Netanyahu’nun yenilgiye uğrama ihtimalinin bulunduğunu ancak bunun ülkenin politikalarında köklü bir değişim yaratmasının beklenmediğini belirtti: ‘Trump’ı ve Trump’a bel bağlayanları zor günler bekliyor’ABD’de 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinin de uluslararası siyaseti etkileyebileceğini belirten Baydarol, seçimlerde Kongre’nin üçte birinin yenileneceğini hatırlattı. Anketlerde ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik memnuniyetsizliğin yüksek olduğunu ifade eden Baydarol, Demokratların Kongre’de çoğunluğu elde etmesinin Trump’ın kalan iki yıllık başkanlık dönemindeki hareket alanını daraltabileceğini söyledi: ‘ABD İsrail politikalarında da kısmi bir değişim olacağı tahmin edilebilir’ABD’de Demokratların Kongre’de çoğunluğu ele geçirmesinin Washington’ın İsrail politikasında köklü bir değişime yol açıp açmayacağının belirsiz olduğunu belirten Baydarol, ABD kamuoyunda İsrail’e verilen desteğe yönelik olumsuz yaklaşımın dikkate alınması gerektiğini vurguladı: ‘Trump’ın olası seçim yenilgisi Türkiye için iyi sonuçlar doğurmayabilir’Baydarol, Trump’ın ABD ara seçimlerinde yenilgiye uğramasının Türkiye açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Baydarol, Türkiye ile ABD arasındaki savunma ilişkilerinde gündemde olan CAATSA yaptırımları, F-35 savaş uçakları, F-16 tedariki ve Türkiye’nin kendi ürettiği uçaklar için ihtiyaç duyduğu motorların teslimatı gibi başlıklara dikkat çekti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/secimlerin-yapilacagi-israil-icin-trump-netanyahuya-oy-istedi-basladigimiz-isi-bitirelim-1109846492.html

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i̇srail, abd, nato, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa), f-35, f-16