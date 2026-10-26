https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bakan-ciftci-hangi-ulkeye-kacarsaniz-kacin-diyerek-duyurdu-1-ayda-aranan-63-suclu-turkiyeye-1109852860.html

Bakan Çiftçi 'hangi ülkeye kaçarsanız kaçın' diyerek duyurdu: 1 ayda aranan 63 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakan Çiftçi 'hangi ülkeye kaçarsanız kaçın' diyerek duyurdu: 1 ayda aranan 63 suçlu Türkiye'ye getirildi

Sputnik Türkiye

Son 1 ayda kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlu Türkiye'ye getirildi. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T11:50+0300

2026-10-26T11:50+0300

2026-10-26T11:50+0300

türki̇ye

mustafa çiftçi

kırmızı bülten

adalet bakanlığı

i̇çişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı, son 1 ayda kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yurt dışına kaçmayı kurtuluş sanan suç şebekelerinin elebaşları, zehir tacirleri ve haklarında arama kararı bulunan firariler şunu iyi bilmeli, Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz" dedi. Gürcistan'dan 49, Almanya'dan 5 suçlu iade edildiBakanlıktan yapılan açıklamada, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları, siber, asayiş ve TEM daire başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunanların izini titizlikle sürdüklerini belirtti.Bu kapsamda 23 Eylül-23 Ekim'de kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.T, C.Y, İ.E, H.A, A.K, S.A, G.Y, A.U, S.B, A.T, O.P, M.Y, A.O.E, S.K, B.D, Y.A, İ.K, O.M, M.T, M.E, Y.I, A.S.P, İ.Y, O.T, Ö.Y, E.S, O.F, Ö.İ, R.R.Ç, Ç.Ö, H.İ.E, E.İ. ve Ö.O.T. ile ulusal seviyede aranan K.E, M.İ, B.D, S.K, A.K, B.A, H.Ç, D.K, A.B, Ö.Ü, M.A, T.Y, İ.Ç, U.Y, H.H.A, K.E, S.U, H.P, Ş.B, F.S, M.K, H.İ.Ö, Y.Y, F.K, K.A, İ.K.D, H.Ö, O.K, U.Ç. ve H.D'nin yakalandığı ve ülkeye iadelerinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, Gürcistan'dan 49, Almanya'dan 5, Yunanistan'dan 3, Kırgızistan'dan 2, Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'dan birer suçlunun ülkeye geri getirildikleri bilgisi paylaşıldı.Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmazİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Güvenlik diplomasisiyle kurduğu güçlü işbirliği ağının sahada sonuçlarını verdiğini aktaran Çiftçi, son bir ayda, 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ulusal seviyede aranan 63 kişinin 8 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini belirtti.Çiftçi, şunları kaydetti:"Haklarında arama kararı bulunan firariler, yurt dışına kaçarak izlerini kaybettireceklerini sanıyorlar. Sınırları kendilerine siper, mesafeleri güvence görüyorlar. Yurt dışına kaçmayı kurtuluş sanan suç şebekelerinin elebaşları, zehir tacirleri ve haklarında arama kararı bulunan firariler şunu iyi bilmeli, Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz. Sınırı geçmeniz, yalnızca sizi bulacağımız adresi değiştirir. Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın suç ağlarınızı çökertecek, kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız. Ne kara paranız ne kirli bağlantılarınız ne de binlerce kilometre mesafe sizi kurtaracak."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/yilin-9-ayinda-294-suclu-turkiyeye-iade-edildi-1109300464.html

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mustafa çiftçi, kırmızı bülten, adalet bakanlığı, i̇çişleri bakanlığı