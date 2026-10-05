Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/yilin-9-ayinda-294-suclu-turkiyeye-iade-edildi-1109300464.html
Yılın 9 ayında 294 'suçlu' Türkiye'ye iade edildi
Yılın 9 ayında 294 'suçlu' Türkiye'ye iade edildi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3'üncü çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T15:21+0300
2026-10-05T15:21+0300
türki̇ye
ankara
suçlu
adalet bakanlığı
akın gürlek
suç örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109300581_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f35196bc75783a8cf7e6f9ea10bda343.jpg
Yılın 9 ayında 294 'suçlu' Türkiye'ye iade edildi.Bakan Gürlek açıkladıBakan Gürlek, NSosyal hesabından, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iade süreçlerine ilişkin 2026 yılı üçüncü çeyrek ve 9 aylık verilerle ilgili açıklama yaptı."Suçlular için kaçacak yer yoktur." ifadelerine yer veren Gürlek, Türk adaletinin er ya da geç gereğini yapacağını bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suç ve suçlularla mücadeleyi sınırların ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürdüklerine işaret eden Gürlek, yurt dışına kaçanların yakalanarak Türkiye'ye getirilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.294 suçlu iadesiSuçluların iade süreçlerini tavizsiz şekilde takip ettiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/icisleri-bakanligindan-8-ulkede-operasyon-kirmizi-bulten-ve-ulusal-seviyede-aranan-76-kisi-1108960325.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109300581_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_d9c6458f0500c1de44e1efcf786e2292.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, suçlu, adalet bakanlığı, akın gürlek, suç örgütü
ankara, suçlu, adalet bakanlığı, akın gürlek, suç örgütü

Yılın 9 ayında 294 'suçlu' Türkiye'ye iade edildi

15:21 05.10.2026
suçluların iadesi
suçluların iadesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
Abone ol
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3'üncü çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı." ifadelerini kullandı.
Yılın 9 ayında 294 'suçlu' Türkiye'ye iade edildi.

Bakan Gürlek açıkladı

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iade süreçlerine ilişkin 2026 yılı üçüncü çeyrek ve 9 aylık verilerle ilgili açıklama yaptı.
"Suçlular için kaçacak yer yoktur." ifadelerine yer veren Gürlek, Türk adaletinin er ya da geç gereğini yapacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suç ve suçlularla mücadeleyi sınırların ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürdüklerine işaret eden Gürlek, yurt dışına kaçanların yakalanarak Türkiye'ye getirilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

294 suçlu iadesi

Suçluların iade süreçlerini tavizsiz şekilde takip ettiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:
"Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarla yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip ediyoruz. 1 Temmuz'da, 'Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler.' demiştik. Aradan geçen üç ayda da bu kararlılığımızdan taviz vermedik. 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3'üncü çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bunların 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan, 3'ü ise İngiltere'den ülkemize getirildi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken, Almanya'dan 67, Yunanistan'dan 19, Karadağ'dan 9, Bulgaristan'dan 8 ve İngiltere'den 5 kişi getirildi."
Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan firari örgüt yöneticisi Zafer Boyun ise yakalanarak gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
TÜRKİYE
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ülkede operasyon: Kırmızı Bülten ve ulusal seviyede aranan 76 kişi Türkiye’ye getirildi
23 Eylül, 11:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала