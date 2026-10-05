https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/yilin-9-ayinda-294-suclu-turkiyeye-iade-edildi-1109300464.html

Yılın 9 ayında 294 'suçlu' Türkiye'ye iade edildi

Yılın 9 ayında 294 'suçlu' Türkiye'ye iade edildi

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3'üncü çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T15:21+0300

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türki̇ye

ankara

suçlu

adalet bakanlığı

akın gürlek

suç örgütü

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Yılın 9 ayında 294 'suçlu' Türkiye'ye iade edildi.Bakan Gürlek açıkladıBakan Gürlek, NSosyal hesabından, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iade süreçlerine ilişkin 2026 yılı üçüncü çeyrek ve 9 aylık verilerle ilgili açıklama yaptı."Suçlular için kaçacak yer yoktur." ifadelerine yer veren Gürlek, Türk adaletinin er ya da geç gereğini yapacağını bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suç ve suçlularla mücadeleyi sınırların ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürdüklerine işaret eden Gürlek, yurt dışına kaçanların yakalanarak Türkiye'ye getirilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.294 suçlu iadesiSuçluların iade süreçlerini tavizsiz şekilde takip ettiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

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ankara, suçlu, adalet bakanlığı, akın gürlek, suç örgütü