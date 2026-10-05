Yılın 9 ayında 294 'suçlu' Türkiye'ye iade edildi
suçluların iadesi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, "1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3'üncü çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı." ifadelerini kullandı.
Yılın 9 ayında 294 'suçlu' Türkiye'ye iade edildi.
Bakan Gürlek açıkladı
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iade süreçlerine ilişkin 2026 yılı üçüncü çeyrek ve 9 aylık verilerle ilgili açıklama yaptı.
"Suçlular için kaçacak yer yoktur." ifadelerine yer veren Gürlek, Türk adaletinin er ya da geç gereğini yapacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suç ve suçlularla mücadeleyi sınırların ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürdüklerine işaret eden Gürlek, yurt dışına kaçanların yakalanarak Türkiye'ye getirilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.
294 suçlu iadesi
Suçluların iade süreçlerini tavizsiz şekilde takip ettiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:
"Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarla yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip ediyoruz. 1 Temmuz'da, 'Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler.' demiştik. Aradan geçen üç ayda da bu kararlılığımızdan taviz vermedik. 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3'üncü çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bunların 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan, 3'ü ise İngiltere'den ülkemize getirildi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken, Almanya'dan 67, Yunanistan'dan 19, Karadağ'dan 9, Bulgaristan'dan 8 ve İngiltere'den 5 kişi getirildi."