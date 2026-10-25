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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının ardından komşu bir bölgede 5.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
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Çin Deprem Ağları Merkezinin (CENC) verilerine göre, 25 Ekim'de Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.İlk sarsıntıdan bir dakika sonra komşu Qinghai eyaletinde 5.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.Tibet'te 22 Ekim'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/son-dakika-haberleri-cinin-tibet-bolgesinde-7-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1109776456.html
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çin, tibet, tibet özerk bölgesi, deprem, can kaybı
çin, tibet, tibet özerk bölgesi, deprem, can kaybı

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem

20:24 25.10.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© Fotoğraf
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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının ardından komşu bir bölgede 5.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezinin (CENC) verilerine göre, 25 Ekim'de Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
İlk sarsıntıdan bir dakika sonra komşu Qinghai eyaletinde 5.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.
Tibet'te 22 Ekim'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
SON DEPREMLER
Çin'in Tibet bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi: En az 16 ölü, 65 yaralı
23 Ekim, 04:06
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