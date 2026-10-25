https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/cinin-tibet-ozerk-bolgesinde-57-buyuklugunde-deprem-1109841601.html
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının ardından komşu bir bölgede 5.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T20:24+0300
2026-10-25T20:24+0300
2026-10-25T20:24+0300
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Çin Deprem Ağları Merkezinin (CENC) verilerine göre, 25 Ekim'de Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.İlk sarsıntıdan bir dakika sonra komşu Qinghai eyaletinde 5.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.Tibet'te 22 Ekim'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/son-dakika-haberleri-cinin-tibet-bolgesinde-7-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1109776456.html
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çin, tibet, tibet özerk bölgesi, deprem, can kaybı
çin, tibet, tibet özerk bölgesi, deprem, can kaybı
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının ardından komşu bir bölgede 5.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezinin (CENC) verilerine göre, 25 Ekim'de Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
İlk sarsıntıdan bir dakika sonra komşu Qinghai eyaletinde 5.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.
Tibet'te 22 Ekim'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.