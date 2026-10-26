Abdulkadir Selvi: Kararsızları kim yanına çekerse seçimi kazanır

Bunları neden verdim? Kararsızların oranında bir katılaşma var. İktidarın da muhalefetin de bu veriyi dikkate alması gerekiyor. Çünkü ikna edilmesi gereken önemli bir kitle var. Kararsızları kim yanına çekerse seçimi kazanır. Özellikle de AK Parti’nin bu veriyi masaya yatırmasında fayda var. Çünkü kararsızların yüksek olduğu durumlar her türlü sürprize açık demektir. Bunlar henüz seçim olmadığı için kararsız mı yoksa oy vereceği partiyi söylemek istemiyor mu? Ya da bir dip dalga mı?