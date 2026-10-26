https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/abdulkadir-selvi-kararsizlari-kim-yanina-cekerse-secimi-kazanir-1109848161.html
Abdulkadir Selvi: Kararsızları kim yanına çekerse seçimi kazanır
Abdulkadir Selvi: Kararsızları kim yanına çekerse seçimi kazanır
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, anket sonuçlarında kararsızların oranına dikkat çekti. Selvi "Kararsızları kim yanına çekerse seçimi kazanır" dedi. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T09:27+0300
2026-10-26T09:27+0300
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poli̇ti̇ka
seçim
kararsız
ak parti
yeni parti
abdulkadir selvi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Kamuoyu araştırmalarında bir süredir kararsızların oranındaki tırmanış dikkatimi çekiyor." dedi ve bugünkü yazısında anket sonuçlarını değerlendirdi."Sadece verilere bakmıyorum, zaman zaman kamuoyu araştırma şirketinin başkanları ile bu sonuçları konuşuyorum. Kararsızlarla ilgili verinin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyorum. Daha önce seçim dönemi değil o nedenle normal diyorlardı. Hatta kararsızların oranının yüksek gösterilmesini, anket firmalarının kaçış rampası olarak gösterenler olurdu. Biz de zaman zaman ‘kararsızlar partisi en büyük parti oldu’ diye manşetler atardık. Ama bu kez durum farklı." ifadelerini kullanan Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında 3 ayrı anket şirketinin sonuçlarını paylaştı:'Tehlike var'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/selvi-anket-sonuclarini-paylasti-ak-parti-birinci-sirada-yeni-parti-ana-muhalefet-konumuna-1109789547.html
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seçim, kararsız, ak parti, yeni parti, abdulkadir selvi
seçim, kararsız, ak parti, yeni parti, abdulkadir selvi
Abdulkadir Selvi: Kararsızları kim yanına çekerse seçimi kazanır
Abdulkadir Selvi, anket sonuçlarında kararsızların oranına dikkat çekti. Selvi "Kararsızları kim yanına çekerse seçimi kazanır" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Kamuoyu araştırmalarında bir süredir kararsızların oranındaki tırmanış dikkatimi çekiyor." dedi ve bugünkü yazısında anket sonuçlarını değerlendirdi.
"Sadece verilere bakmıyorum, zaman zaman kamuoyu araştırma şirketinin başkanları ile bu sonuçları konuşuyorum. Kararsızlarla ilgili verinin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyorum. Daha önce seçim dönemi değil o nedenle normal diyorlardı. Hatta kararsızların oranının yüksek gösterilmesini, anket firmalarının kaçış rampası olarak gösterenler olurdu. Biz de zaman zaman ‘kararsızlar partisi en büyük parti oldu’ diye manşetler atardık. Ama bu kez durum farklı."
ifadelerini kullanan Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında 3 ayrı anket şirketinin sonuçlarını paylaştı
:
1- GENAR- Kararsızların oranı yüzde 13.4. Oy kullanmayacağım diyenler yüzde 12.3, cevap yok diyenler ise yüzde 2.6 çıkıyor. Üçünü topladığımızda yüzde 28.3 çıkıyor. GENAR’da kararsızlar ana muhalefet partisi konumunda. 2- BETİMAR- Kararsızım yüzde 9.4, oy kullanmayacağım yüzde 4.2, geçersiz oy atacağım yüzde 1.1, cevap yok yüzde 3.5 çıkıyor. Topladığımızda yüzde 18.2’ye ulaşıyor. Bu oran Betimar’da daha düşük çıkıyor. 3- ASAL- Kararsızım yüzde 18.8, oy kullanmayacağım yüzde 15.4, cevap yok yüzde 3.6 çıkıyor. Yüzde 37.8’e ulaşıyor. ASAL Araştırma’da ise iktidara aday gözüküyor.
Bunları neden verdim? Kararsızların oranında bir katılaşma var. İktidarın da muhalefetin de bu veriyi dikkate alması gerekiyor. Çünkü ikna edilmesi gereken önemli bir kitle var. Kararsızları kim yanına çekerse seçimi kazanır. Özellikle de AK Parti’nin bu veriyi masaya yatırmasında fayda var. Çünkü kararsızların yüksek olduğu durumlar her türlü sürprize açık demektir. Bunlar henüz seçim olmadığı için kararsız mı yoksa oy vereceği partiyi söylemek istemiyor mu? Ya da bir dip dalga mı?