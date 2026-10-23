https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/selvi-anket-sonuclarini-paylasti-ak-parti-birinci-sirada-yeni-parti-ana-muhalefet-konumuna-1109789547.html

Selvi anket sonuçlarını paylaştı: 'AK Parti birinci sırada, Yeni Parti ana muhalefet konumuna yerleşmiş durumda'

Selvi anket sonuçlarını paylaştı: 'AK Parti birinci sırada, Yeni Parti ana muhalefet konumuna yerleşmiş durumda'

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi, Betimar Araştırma'nın anket sonuçlarını paylaştı ve "AK Parti yüzde 31.7’lik oy oranı ile birinci sıradaki yerini korurken, Yeni Parti yüzde... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T10:34+0300

2026-10-23T10:34+0300

2026-10-23T10:34+0300

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Gürkan Duman’ın başkanı olduğu Betimar Araştırma’nın yeni anketinin sonuçlarını paylaştı."Bundan sonra anketleri daha sıkı takip edeceğim. Şu sıralarda en çok kararsızlarla ilgili veriler dikkatimi çekiyor. Henüz seçim kampanyası başlamadığı için kararsızlar yüksek çıkıyor. Bizim halkımız siyaseti seviyor. Seçim kampanyası başladığında kutuplaşma artıyor. Seçmen tercihleri netleşiyor ve kararsızların oranı azalıyor. Sadece anketleri değil aynı zamanda Tüketici Güven Endeksi’ni de düzenli olarak izliyorum." ifadelerini kullanan Selvi, anket sonuçlarını da paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/abdulkadir-selvi-erdogan-fon-krizini-basit-bir-mesele-olarak-gormuyor-1109724547.html

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abdulkadir selvi, ak parti, yeni parti, fon, ekonomi, anket, mhp