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Selvi anket sonuçlarını paylaştı: 'AK Parti birinci sırada, Yeni Parti ana muhalefet konumuna yerleşmiş durumda'
Selvi anket sonuçlarını paylaştı: 'AK Parti birinci sırada, Yeni Parti ana muhalefet konumuna yerleşmiş durumda'
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Betimar Araştırma'nın anket sonuçlarını paylaştı ve "AK Parti yüzde 31.7’lik oy oranı ile birinci sıradaki yerini korurken, Yeni Parti yüzde... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T10:34+0300
2026-10-23T10:34+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
ak parti
yeni parti
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ekonomi
anket
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Gürkan Duman’ın başkanı olduğu Betimar Araştırma’nın yeni anketinin sonuçlarını paylaştı."Bundan sonra anketleri daha sıkı takip edeceğim. Şu sıralarda en çok kararsızlarla ilgili veriler dikkatimi çekiyor. Henüz seçim kampanyası başlamadığı için kararsızlar yüksek çıkıyor. Bizim halkımız siyaseti seviyor. Seçim kampanyası başladığında kutuplaşma artıyor. Seçmen tercihleri netleşiyor ve kararsızların oranı azalıyor. Sadece anketleri değil aynı zamanda Tüketici Güven Endeksi’ni de düzenli olarak izliyorum." ifadelerini kullanan Selvi, anket sonuçlarını da paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/abdulkadir-selvi-erdogan-fon-krizini-basit-bir-mesele-olarak-gormuyor-1109724547.html
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abdulkadir selvi, ak parti, yeni parti, fon, ekonomi, anket, mhp
abdulkadir selvi, ak parti, yeni parti, fon, ekonomi, anket, mhp

Selvi anket sonuçlarını paylaştı: 'AK Parti birinci sırada, Yeni Parti ana muhalefet konumuna yerleşmiş durumda'

10:34 23.10.2026
© AA / Emin SansarAbdulkadir Selvi
Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AA / Emin Sansar
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Abdulkadir Selvi, Betimar Araştırma'nın anket sonuçlarını paylaştı ve "AK Parti yüzde 31.7’lik oy oranı ile birinci sıradaki yerini korurken, Yeni Parti yüzde 21.5’le ana muhalefet konumuna yerleşmiş durumda." dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Gürkan Duman’ın başkanı olduğu Betimar Araştırma’nın yeni anketinin sonuçlarını paylaştı.
"Bundan sonra anketleri daha sıkı takip edeceğim. Şu sıralarda en çok kararsızlarla ilgili veriler dikkatimi çekiyor. Henüz seçim kampanyası başlamadığı için kararsızlar yüksek çıkıyor. Bizim halkımız siyaseti seviyor. Seçim kampanyası başladığında kutuplaşma artıyor. Seçmen tercihleri netleşiyor ve kararsızların oranı azalıyor. Sadece anketleri değil aynı zamanda Tüketici Güven Endeksi’ni de düzenli olarak izliyorum." ifadelerini kullanan Selvi, anket sonuçlarını da paylaştı:
Anket yayınlayıp siyasi partilerin oy oranlarını vermemek olmaz. AK Parti yüzde 31.7’lik oy oranı ile birinci sıradaki yerini korurken, Yeni Parti yüzde 21.5’le ana muhalefet konumuna yerleşmiş durumda. DEM Parti yüzde 10 çıkarken, onu yüzde 8.4’le İYİ Parti takip ediyor. MHP’nin yüzde 7.7 olduğu ankette, CHP yüzde 4.8 çıkıyor. Anahtar Parti yüzde 4.7 olurken, Zafer Partisi yüzde 3.9’la onu takip ediyor. Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 3.1 çıktığı ankette, TİP yüzde 1.6 ile son sırada yer alıyor.
Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi: Erdoğan fon krizini basit bir mesele olarak görmüyor
21 Ekim, 09:17
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