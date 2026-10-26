https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/abdnin-stratejik-petrol-rezervleri-1982den-bu-yana-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1109863924.html

ABD'nin stratejik petrol rezervleri 1982'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

ABD'nin stratejik petrol rezervleri 1982'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'ndeki ham petrol stokları geçen hafta 282.6 milyon varile düştü. Böylece rezervler Ekim 1982'den bu yana en düşük seviyeyi... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T18:59+0300

2026-10-26T18:59+0300

2026-10-26T18:59+0300

ekonomi̇

abd

petrol

rezerv

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108593128_0:352:1255:1057_1920x0_80_0_0_94f6671052749fa2b69fdc46b8a680c3.jpg

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'ndeki ham petrol miktarı geçen hafta 282.6 milyon varile geriledi. Reuters'ın aktardığı verilere göre bu seviye, Ekim 1982'den bu yana kaydedilen en düşük miktar oldu.Öte yandan ABD Enerji Bakanlığı, geçen hafta Louisiana eyaletindeki Phillips 66'ya ait Lake Charles rafinerisini etkileyen arz kesintisine karşı acil bir takas işlemine izin verdi. Karar kapsamında Stratejik Petrol Rezervi'nden 400 bin varile kadar ham petrolün kullanılması onaylandı.Stratejik Petrol Rezervi, arz kesintileri ve acil durumlarda piyasaya petrol sağlayarak enerji arz güvenliğini desteklemek amacıyla tutuluyor. Stokların 1982'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi, ABD'nin acil durumlarda kullanabileceği petrol miktarını yeniden gündeme getiriyor.Wall Street'teki en büyük endişeHam petrol taşımacılığında tanker navlun ücretlerinin hızla yükselmesi, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Deniz taşımacılığındaki maliyet artışları, Ortadoğu'daki çatışmaların enerji piyasaları üzerindeki etkisini derinleştirirken küresel arzın kesintiye uğraması ihtimalini de gündemde tutuyor.MarketWatch’un analizine göre ise Wall Street'te yatırımcıların en büyük endişelerinden biri, yaklaşık sekiz aydır devam eden İran savaşının bölgesel çapta genişleyerek küresel enerji tedarikini daha da sekteye uğratması. Böyle bir senaryonun finans piyasalarında yeni bir dalgalanma yaratabileceği değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/petrol-fiyatlari-abd-iran-savasinin-tirmanabilecegi-sinyalleriyle-zirvelere-yaklasti-brent-114-1109801368.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, petrol, rezerv