https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/abdnin-stratejik-petrol-rezervleri-1982den-bu-yana-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1109863924.html
ABD'nin stratejik petrol rezervleri 1982'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
ABD'nin stratejik petrol rezervleri 1982'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'ndeki ham petrol stokları geçen hafta 282.6 milyon varile düştü. Böylece rezervler Ekim 1982'den bu yana en düşük seviyeyi... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T18:59+0300
2026-10-26T18:59+0300
2026-10-26T18:59+0300
ekonomi̇
abd
petrol
rezerv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108593128_0:352:1255:1057_1920x0_80_0_0_94f6671052749fa2b69fdc46b8a680c3.jpg
ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'ndeki ham petrol miktarı geçen hafta 282.6 milyon varile geriledi. Reuters'ın aktardığı verilere göre bu seviye, Ekim 1982'den bu yana kaydedilen en düşük miktar oldu.Öte yandan ABD Enerji Bakanlığı, geçen hafta Louisiana eyaletindeki Phillips 66'ya ait Lake Charles rafinerisini etkileyen arz kesintisine karşı acil bir takas işlemine izin verdi. Karar kapsamında Stratejik Petrol Rezervi'nden 400 bin varile kadar ham petrolün kullanılması onaylandı.Stratejik Petrol Rezervi, arz kesintileri ve acil durumlarda piyasaya petrol sağlayarak enerji arz güvenliğini desteklemek amacıyla tutuluyor. Stokların 1982'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi, ABD'nin acil durumlarda kullanabileceği petrol miktarını yeniden gündeme getiriyor.Wall Street'teki en büyük endişeHam petrol taşımacılığında tanker navlun ücretlerinin hızla yükselmesi, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Deniz taşımacılığındaki maliyet artışları, Ortadoğu'daki çatışmaların enerji piyasaları üzerindeki etkisini derinleştirirken küresel arzın kesintiye uğraması ihtimalini de gündemde tutuyor.MarketWatch’un analizine göre ise Wall Street'te yatırımcıların en büyük endişelerinden biri, yaklaşık sekiz aydır devam eden İran savaşının bölgesel çapta genişleyerek küresel enerji tedarikini daha da sekteye uğratması. Böyle bir senaryonun finans piyasalarında yeni bir dalgalanma yaratabileceği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/petrol-fiyatlari-abd-iran-savasinin-tirmanabilecegi-sinyalleriyle-zirvelere-yaklasti-brent-114-1109801368.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108593128_0:234:1255:1175_1920x0_80_0_0_766db2666fcc7a3541cf60314ec8429d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, petrol, rezerv
ABD'nin stratejik petrol rezervleri 1982'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'ndeki ham petrol stokları geçen hafta 282.6 milyon varile düştü. Böylece rezervler Ekim 1982'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'ndeki ham petrol miktarı geçen hafta 282.6 milyon varile geriledi. Reuters'ın aktardığı verilere göre bu seviye, Ekim 1982'den bu yana kaydedilen en düşük miktar oldu.
Rezervlerdeki son düşüşler, ABD'nin depolardaki stoklardan toplam 172 milyon varil petrolün piyasaya sunulmasını
öngören anlaşması kapsamında gerçekleşti.
Öte yandan ABD Enerji Bakanlığı, geçen hafta Louisiana eyaletindeki Phillips 66'ya ait Lake Charles rafinerisini etkileyen arz kesintisine karşı acil bir takas işlemine izin verdi. Karar kapsamında Stratejik Petrol Rezervi'nden 400 bin varile kadar ham petrolün kullanılması onaylandı.
Stratejik Petrol Rezervi, arz kesintileri ve acil durumlarda piyasaya petrol sağlayarak enerji arz güvenliğini desteklemek amacıyla tutuluyor. Stokların 1982'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi, ABD'nin acil durumlarda kullanabileceği petrol miktarını yeniden gündeme getiriyor.
Wall Street'teki en büyük endişe
Ham petrol taşımacılığında tanker navlun ücretlerinin hızla yükselmesi, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Deniz taşımacılığındaki maliyet artışları, Ortadoğu'daki çatışmaların enerji piyasaları üzerindeki etkisini derinleştirirken küresel arzın kesintiye uğraması ihtimalini de gündemde tutuyor.
MarketWatch’un analizine göre ise Wall Street'te yatırımcıların en büyük endişelerinden biri, yaklaşık sekiz aydır devam eden İran savaşının bölgesel çapta genişleyerek küresel enerji tedarikini daha da sekteye uğratması. Böyle bir senaryonun finans piyasalarında yeni bir dalgalanma yaratabileceği değerlendiriliyor.