Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/2026-yilinin-kelimesi-aciklandi-maxxing-1109867108.html
2026 yılının kelimesi açıklandı: Maxxing
2026 yılının kelimesi açıklandı: Maxxing
Sputnik Türkiye
Hayatın farklı alanlarını en üst düzeye çıkarma ve optimize etme çabasını ifade eden 'maxxing' kelimesi 2026 yılının kelimesi seçildi. Z kuşağı ve Alfa kuşağı... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T22:40+0300
2026-10-26T22:40+0300
yaşam
kelime
kelime dağarcığı
yabancı kelime
yılın kelimesi
kültür
kültür & sanat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1a/1109866939_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8ee7f713e6e4badd244b4b5f238a9b61.jpg
Dictionary.com, internet kültüründe giderek yaygınlaşan ve hayatın farklı alanlarını en üst düzeye çıkarma çabasını ifade eden 'maxxing' kelimesini 2026 yılının kelimesi seçti.Z kuşağı ve Alfa kuşağı arasında popülerlik kazanan 'maxxing', İngilizcede 'maksimize etmek' anlamına gelen 'maximizing' kelimesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Terim, bir şeyi mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak veya en verimli hale getirmek anlamını taşıyor.Kelime, farklı alanlarda çeşitli ifadelerle kullanılıyor. Egzersiz rutinlerini geliştirmek 'gymmaxxing', sağlık ve iyi yaşam alışkanlıklarını iyileştirmek 'healthmaxxing', uyku düzenini optimize etmek 'sleepmaxxing', yapay zekâ araçlarının kullanımını artırmak ise 'tokenmaxxing' olarak adlandırılıyor. 'Cozymaxxing' boş zaman ve konforu artırma çabalarını ifade ederken, 'homelandmaxxing' terimi siyasi mesajlarda da kullanılıyor.Dictionary.com'ı bünyesinde bulunduran Dictionary Media Group'un sözlük bilimi direktörü Steve Johnson, kelimenin bu yıl farklı alanlarda yaygın biçimde kullanılmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Johnson, “Maxxing bu yıl gerçekten öne çıktı. Çünkü yalnızca her yerde ve her türden makalede karşımıza çıkmakla kalmadı, aynı zamanda birçok farklı alana yayıldı” dedi.Dictionary.com, yılın kelimesini belirlerken arama verilerini, sosyal medya eğilimlerini, haber içeriklerini ve kelimelerin kültürel önemini değerlendirdi. Sözlük bilimciler, yıl boyunca kullanım sıklığı artan ve dönemin toplumsal eğilimlerini yansıtan kelimeleri takip etti.'Maxxing', 2025 yılının kelimesi seçilen ve sosyal medyada viral olan '67' ifadesinin ardından geldi. Önceki yılın kelimesi, yaygın biçimde kullanılmasına rağmen anlamının birçok kişi tarafından anlaşılamamasıyla gündeme gelmişti.2026 yılının diğer kelime adaylarıDictionary.com'ın değerlendirdiği diğer adaylar arasında, artan konut, gıda ve çocuk bakımı maliyetleriyle bağlantılı 'affordability' (karşılanabilirlik), yapay zekâ altyapısının büyümesini yansıtan 'data center' (veri merkezi), Z kuşağı ve Alfa kuşağının yaşlı veya modası geçmiş bulduğu kişiler için kullandığı 'unc' ve uzun, olaylarla dolu bir yolculuğu ifade eden 'odyssey' yer aldı.'Odyssey' kelimesi, Christopher Nolan'ın Homeros'un destanından uyarladığı filmin 2026'da gündeme gelmesiyle de öne çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/resmi-yazismalarda-en-cok-yapilan-kelime-hatalari-ortaya-cikti-orjinal-mi-orijinal-mi--1098692305.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1a/1109866939_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a6b1794eeb8798aeeb3b118cfa1761be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kelime, kelime dağarcığı, yabancı kelime, yılın kelimesi, kültür, kültür & sanat
kelime, kelime dağarcığı, yabancı kelime, yılın kelimesi, kültür, kültür & sanat

2026 yılının kelimesi açıklandı: Maxxing

22:40 26.10.2026
© AA2026 yılının kelimesi Maxxing oldu
2026 yılının kelimesi Maxxing oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© AA
Abone ol
Hayatın farklı alanlarını en üst düzeye çıkarma ve optimize etme çabasını ifade eden 'maxxing' kelimesi 2026 yılının kelimesi seçildi. Z kuşağı ve Alfa kuşağı arasında yaygınlaşan terim, egzersizden sağlığa, uykudan yapay zekâ kullanımına kadar birçok alanda daha fazlasını yapma veya verimliliği artırma eğilimini yansıtıyor.
Dictionary.com, internet kültüründe giderek yaygınlaşan ve hayatın farklı alanlarını en üst düzeye çıkarma çabasını ifade eden 'maxxing' kelimesini 2026 yılının kelimesi seçti.
Z kuşağı ve Alfa kuşağı arasında popülerlik kazanan 'maxxing', İngilizcede 'maksimize etmek' anlamına gelen 'maximizing' kelimesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Terim, bir şeyi mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak veya en verimli hale getirmek anlamını taşıyor.
Kelime, farklı alanlarda çeşitli ifadelerle kullanılıyor. Egzersiz rutinlerini geliştirmek 'gymmaxxing', sağlık ve iyi yaşam alışkanlıklarını iyileştirmek 'healthmaxxing', uyku düzenini optimize etmek 'sleepmaxxing', yapay zekâ araçlarının kullanımını artırmak ise 'tokenmaxxing' olarak adlandırılıyor. 'Cozymaxxing' boş zaman ve konforu artırma çabalarını ifade ederken, 'homelandmaxxing' terimi siyasi mesajlarda da kullanılıyor.
Dictionary.com'ı bünyesinde bulunduran Dictionary Media Group'un sözlük bilimi direktörü Steve Johnson, kelimenin bu yıl farklı alanlarda yaygın biçimde kullanılmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Johnson, “Maxxing bu yıl gerçekten öne çıktı. Çünkü yalnızca her yerde ve her türden makalede karşımıza çıkmakla kalmadı, aynı zamanda birçok farklı alana yayıldı” dedi.
Dictionary.com, yılın kelimesini belirlerken arama verilerini, sosyal medya eğilimlerini, haber içeriklerini ve kelimelerin kültürel önemini değerlendirdi. Sözlük bilimciler, yıl boyunca kullanım sıklığı artan ve dönemin toplumsal eğilimlerini yansıtan kelimeleri takip etti.
'Maxxing', 2025 yılının kelimesi seçilen ve sosyal medyada viral olan '67' ifadesinin ardından geldi. Önceki yılın kelimesi, yaygın biçimde kullanılmasına rağmen anlamının birçok kişi tarafından anlaşılamamasıyla gündeme gelmişti.

2026 yılının diğer kelime adayları

Dictionary.com'ın değerlendirdiği diğer adaylar arasında, artan konut, gıda ve çocuk bakımı maliyetleriyle bağlantılı 'affordability' (karşılanabilirlik), yapay zekâ altyapısının büyümesini yansıtan 'data center' (veri merkezi), Z kuşağı ve Alfa kuşağının yaşlı veya modası geçmiş bulduğu kişiler için kullandığı 'unc' ve uzun, olaylarla dolu bir yolculuğu ifade eden 'odyssey' yer aldı.
'Odyssey' kelimesi, Christopher Nolan'ın Homeros'un destanından uyarladığı filmin 2026'da gündeme gelmesiyle de öne çıktı.
TDK Büyük Türkçe Sözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
YAŞAM
Resmi yazışmalarda en çok yapılan kelime hataları ortaya çıktı: Orjinal mi orijinal mi?
19 Ağustos 2025, 13:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала