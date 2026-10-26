https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/2026-yilinin-kelimesi-aciklandi-maxxing-1109867108.html

2026 yılının kelimesi açıklandı: Maxxing

2026 yılının kelimesi açıklandı: Maxxing

Sputnik Türkiye

Hayatın farklı alanlarını en üst düzeye çıkarma ve optimize etme çabasını ifade eden 'maxxing' kelimesi 2026 yılının kelimesi seçildi. Z kuşağı ve Alfa kuşağı... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T22:40+0300

2026-10-26T22:40+0300

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Dictionary.com, internet kültüründe giderek yaygınlaşan ve hayatın farklı alanlarını en üst düzeye çıkarma çabasını ifade eden 'maxxing' kelimesini 2026 yılının kelimesi seçti.Z kuşağı ve Alfa kuşağı arasında popülerlik kazanan 'maxxing', İngilizcede 'maksimize etmek' anlamına gelen 'maximizing' kelimesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Terim, bir şeyi mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak veya en verimli hale getirmek anlamını taşıyor.Kelime, farklı alanlarda çeşitli ifadelerle kullanılıyor. Egzersiz rutinlerini geliştirmek 'gymmaxxing', sağlık ve iyi yaşam alışkanlıklarını iyileştirmek 'healthmaxxing', uyku düzenini optimize etmek 'sleepmaxxing', yapay zekâ araçlarının kullanımını artırmak ise 'tokenmaxxing' olarak adlandırılıyor. 'Cozymaxxing' boş zaman ve konforu artırma çabalarını ifade ederken, 'homelandmaxxing' terimi siyasi mesajlarda da kullanılıyor.Dictionary.com'ı bünyesinde bulunduran Dictionary Media Group'un sözlük bilimi direktörü Steve Johnson, kelimenin bu yıl farklı alanlarda yaygın biçimde kullanılmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Johnson, “Maxxing bu yıl gerçekten öne çıktı. Çünkü yalnızca her yerde ve her türden makalede karşımıza çıkmakla kalmadı, aynı zamanda birçok farklı alana yayıldı” dedi.Dictionary.com, yılın kelimesini belirlerken arama verilerini, sosyal medya eğilimlerini, haber içeriklerini ve kelimelerin kültürel önemini değerlendirdi. Sözlük bilimciler, yıl boyunca kullanım sıklığı artan ve dönemin toplumsal eğilimlerini yansıtan kelimeleri takip etti.'Maxxing', 2025 yılının kelimesi seçilen ve sosyal medyada viral olan '67' ifadesinin ardından geldi. Önceki yılın kelimesi, yaygın biçimde kullanılmasına rağmen anlamının birçok kişi tarafından anlaşılamamasıyla gündeme gelmişti.2026 yılının diğer kelime adaylarıDictionary.com'ın değerlendirdiği diğer adaylar arasında, artan konut, gıda ve çocuk bakımı maliyetleriyle bağlantılı 'affordability' (karşılanabilirlik), yapay zekâ altyapısının büyümesini yansıtan 'data center' (veri merkezi), Z kuşağı ve Alfa kuşağının yaşlı veya modası geçmiş bulduğu kişiler için kullandığı 'unc' ve uzun, olaylarla dolu bir yolculuğu ifade eden 'odyssey' yer aldı.'Odyssey' kelimesi, Christopher Nolan'ın Homeros'un destanından uyarladığı filmin 2026'da gündeme gelmesiyle de öne çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/resmi-yazismalarda-en-cok-yapilan-kelime-hatalari-ortaya-cikti-orjinal-mi-orijinal-mi--1098692305.html

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