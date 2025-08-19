https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/resmi-yazismalarda-en-cok-yapilan-kelime-hatalari-ortaya-cikti-orjinal-mi-orijinal-mi--1098692305.html

Resmi yazışmalarda en çok yapılan kelime hataları ortaya çıktı: Orjinal mi orijinal mi?

Resmi yazışmalarda en çok yapılan kelime hataları ortaya çıktı: Orjinal mi orijinal mi?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, resmi yazışmalarda sıkça rastlanılan kelime hatalarını derledi. Bir kılavuz halinde yayımlanan listede 105 kelime yer... 19.08.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kurumların resmi yazışmalarında en çok rastlanan 105 kelime hatasını derledi. 'Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu'nda yer alan çalışmaya göre kurum yazışmalarında en çok karıştırılan kelimeler arasında 'acenta - acente', 'alt yapı - altyapı', 'askari - asgari' ve 'asvalt-asfalt' gibi örnekler yer alıyor.Birleşik ve ayrı yazım hataları da listeye girdiYanlış kullanımların başında birleşik ve ayrı yazım hataları gelirken, yabancı kökenli kelimelerin Türkçe'deki doğru karşılıklarında da sıkça yanlışlara rastlandığı görüldü. Örneğin, 'proğram' yerine 'program', 'orjinal' yerine 'orijinal', 'seyahat' yerine yanlışlıkla 'seyehat' yazıldığı gözlemlendi. Bazı kelimelerin yanlış formları ise yıllardır gündelik dilde de sıkça kullanılıyor. 'Herşey' yerine 'her şey', 'bir çok' yerine 'birçok', 'bir kaç' yerine 'birkaç', 'şöför' yerine 'şoför' doğru kabul ediliyor.Kılavuzda yanlış yazımlara örnek olarak şunlar da yer aldı:

