https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/resmi-yazismalarda-en-cok-yapilan-kelime-hatalari-ortaya-cikti-orjinal-mi-orijinal-mi--1098692305.html
Resmi yazışmalarda en çok yapılan kelime hataları ortaya çıktı: Orjinal mi orijinal mi?
Resmi yazışmalarda en çok yapılan kelime hataları ortaya çıktı: Orjinal mi orijinal mi?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, resmi yazışmalarda sıkça rastlanılan kelime hatalarını derledi. Bir kılavuz halinde yayımlanan listede 105 kelime yer... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T13:54+0300
2025-08-19T13:54+0300
2025-08-19T13:54+0300
yaşam
türkçe
imla hatası
imla klavuzu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104077/85/1040778589_0:1:1023:576_1920x0_80_0_0_a470d12bff9f4a3c031799e4e1c64278.jpg
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kurumların resmi yazışmalarında en çok rastlanan 105 kelime hatasını derledi. 'Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu'nda yer alan çalışmaya göre kurum yazışmalarında en çok karıştırılan kelimeler arasında 'acenta - acente', 'alt yapı - altyapı', 'askari - asgari' ve 'asvalt-asfalt' gibi örnekler yer alıyor.Birleşik ve ayrı yazım hataları da listeye girdiYanlış kullanımların başında birleşik ve ayrı yazım hataları gelirken, yabancı kökenli kelimelerin Türkçe'deki doğru karşılıklarında da sıkça yanlışlara rastlandığı görüldü. Örneğin, 'proğram' yerine 'program', 'orjinal' yerine 'orijinal', 'seyahat' yerine yanlışlıkla 'seyehat' yazıldığı gözlemlendi. Bazı kelimelerin yanlış formları ise yıllardır gündelik dilde de sıkça kullanılıyor. 'Herşey' yerine 'her şey', 'bir çok' yerine 'birçok', 'bir kaç' yerine 'birkaç', 'şöför' yerine 'şoför' doğru kabul ediliyor.Kılavuzda yanlış yazımlara örnek olarak şunlar da yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/yargitaydan-emsal-karar-baskasinin-fotografini-paylasmayi-suc-saydi-1098690548.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104077/85/1040778589_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_fc11bc4e1cb8a6fbb6020b86050ba8ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkçe, imla hatası, imla klavuzu
türkçe, imla hatası, imla klavuzu
Resmi yazışmalarda en çok yapılan kelime hataları ortaya çıktı: Orjinal mi orijinal mi?
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, resmi yazışmalarda sıkça rastlanılan kelime hatalarını derledi. Bir kılavuz halinde yayımlanan listede 105 kelime yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kurumların resmi yazışmalarında en çok rastlanan 105 kelime hatasını derledi. 'Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu'nda yer alan çalışmaya göre kurum yazışmalarında en çok karıştırılan kelimeler arasında 'acenta - acente', 'alt yapı - altyapı', 'askari - asgari' ve 'asvalt-asfalt' gibi örnekler yer alıyor.
Birleşik ve ayrı yazım hataları da listeye girdi
Yanlış kullanımların başında birleşik ve ayrı yazım hataları gelirken, yabancı kökenli kelimelerin Türkçe'deki doğru karşılıklarında da sıkça yanlışlara rastlandığı görüldü.
Örneğin, 'proğram' yerine 'program', 'orjinal' yerine 'orijinal', 'seyahat' yerine yanlışlıkla 'seyehat' yazıldığı gözlemlendi. Bazı kelimelerin yanlış formları ise yıllardır gündelik dilde de sıkça kullanılıyor. 'Herşey' yerine 'her şey', 'bir çok' yerine 'birçok', 'bir kaç' yerine 'birkaç', 'şöför' yerine 'şoför' doğru kabul ediliyor.
Kılavuzda yanlış yazımlara örnek olarak şunlar da yer aldı:
'Mütevazi' yerine mütevazı
'Orjinal' yerine orijinal
'Provakasyon' yerine provokasyon
'Ünüverste' yerine üniversite