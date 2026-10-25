https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/zonguldaktaki-maden-faciasi-firari-isletme-muduru-tutuklandi-1109842519.html

Zonguldak'taki maden faciası: Firari işletme müdürü tutuklandı

Zonguldak'taki maden faciası: Firari işletme müdürü tutuklandı

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturmada firari işletme... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanan firari işletme müdürü M.K, SEGBİS aracılığıyla savcılığa ifade verdi. Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen M.K, Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Gelik beldesindeki ruhsatlı maden sahasında meydana gelen patlamanın ardından işletme sahibi M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç. de gözaltına alınmıştı. 'Bilinçli taksirle öldürme' ve 'yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanmıştı.Son tutuklamayla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/zonguldaktaki-maden-ocagi-patlamasina-iliskin-3-kisi-tutuklandi-1109829551.html

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