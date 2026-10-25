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Zonguldak'taki maden faciası: Firari işletme müdürü tutuklandı
Zonguldak'taki maden faciası: Firari işletme müdürü tutuklandı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturmada firari işletme... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanan firari işletme müdürü M.K, SEGBİS aracılığıyla savcılığa ifade verdi. Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen M.K, Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Gelik beldesindeki ruhsatlı maden sahasında meydana gelen patlamanın ardından işletme sahibi M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç. de gözaltına alınmıştı. 'Bilinçli taksirle öldürme' ve 'yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanmıştı.Son tutuklamayla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/zonguldaktaki-maden-ocagi-patlamasina-iliskin-3-kisi-tutuklandi-1109829551.html
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Zonguldak'taki maden faciası: Firari işletme müdürü tutuklandı

21:33 25.10.2026
© Gökhan YılmazZonguldak'ta maden ocağında grizu patlamasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlamasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© Gökhan Yılmaz
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturmada firari işletme müdürü M.K. tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanan firari işletme müdürü M.K, SEGBİS aracılığıyla savcılığa ifade verdi.
Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen M.K, Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Gelik beldesindeki ruhsatlı maden sahasında meydana gelen patlamanın ardından işletme sahibi M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç. de gözaltına alınmıştı.
'Bilinçli taksirle öldürme' ve 'yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanmıştı.
Son tutuklamayla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.
Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlamasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
TÜRKİYE
Zonguldak'taki maden ocağı patlamasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
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