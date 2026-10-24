Zonguldak'taki maden ocağı patlamasına ilişkin 3 kişi tutuklandı

Grizu patlaması, kömür madenlerinde biriken metan gazının havadaki oksijenle belirli oranlarda karışması ve bir ateşleme kaynağıyla temas etmesi sonucu meydana gelen patlamadır. Grizu, temel olarak metan gazı ve havanın oluşturduğu patlayıcı karışımı ifade eder. Kömür damarlarından açığa çıkan metan gazı, yeterli havalandırma sağlanamadığında maden ocaklarında birikebilir.

Grizu patlamaları büyük ölçüde önlenebilir. Ancak bunun için maden ocağında metan gazı birikiminin önlenmesi, gaz seviyelerinin sürekli izlenmesi ve ateşleme kaynaklarının kontrol altında tutulması gerekir.