https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/zonguldaktaki-maden-ocagi-patlamasina-iliskin-3-kisi-tutuklandi-1109829551.html
Zonguldak'taki maden ocağı patlamasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
Zonguldak'taki maden ocağı patlamasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturmada işletme sahibi, iş sağlığı ve... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
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grizu patlaması
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 zanlı tutuklandı.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Ruhsatlı maden sahasındaki ocakta metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından işletme sahibi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. “Bilinçli taksirle öldürme” ve “yaralama” suçlarından tutuklanmaları talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, firari işletme müdürü hakkında yakalama emri çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/zonguldakta-maden-ocaginda-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1109791030.html
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türkiye, zonguldak, maden ocağı, patlama, grizu patlaması
türkiye, zonguldak, maden ocağı, patlama, grizu patlaması
Zonguldak'taki maden ocağı patlamasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
19:02 24.10.2026 (güncellendi: 19:03 24.10.2026)
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturmada işletme sahibi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi tutuklandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 zanlı tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Ruhsatlı maden sahasındaki ocakta metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından işletme sahibi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. “Bilinçli taksirle öldürme” ve “yaralama” suçlarından tutuklanmaları talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, firari işletme müdürü hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Grizu patlaması, kömür madenlerinde biriken metan gazının havadaki oksijenle belirli oranlarda karışması ve bir ateşleme kaynağıyla temas etmesi sonucu meydana gelen patlamadır. Grizu, temel olarak metan gazı ve havanın oluşturduğu patlayıcı karışımı ifade eder. Kömür damarlarından açığa çıkan metan gazı, yeterli havalandırma sağlanamadığında maden ocaklarında birikebilir.
Grizu patlamaları büyük ölçüde önlenebilir. Ancak bunun için maden ocağında metan gazı birikiminin önlenmesi, gaz seviyelerinin sürekli izlenmesi ve ateşleme kaynaklarının kontrol altında tutulması gerekir.