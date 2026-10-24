Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/zonguldaktaki-maden-ocagi-patlamasina-iliskin-3-kisi-tutuklandi-1109829551.html
Zonguldak'taki maden ocağı patlamasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
Zonguldak'taki maden ocağı patlamasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturmada işletme sahibi, iş sağlığı ve... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T19:02+0300
2026-10-24T19:03+0300
türki̇ye
türkiye
zonguldak
maden ocağı
patlama
grizu patlaması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109792601_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_28dc2747454ed1cf38a41516b76869d8.jpg
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 zanlı tutuklandı.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Ruhsatlı maden sahasındaki ocakta metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından işletme sahibi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. “Bilinçli taksirle öldürme” ve “yaralama” suçlarından tutuklanmaları talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, firari işletme müdürü hakkında yakalama emri çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/zonguldakta-maden-ocaginda-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1109791030.html
türki̇ye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109792601_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_51dd2e8f34bf3ced3a09a0bba3eebc78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, zonguldak, maden ocağı, patlama, grizu patlaması
türkiye, zonguldak, maden ocağı, patlama, grizu patlaması

Zonguldak'taki maden ocağı patlamasına ilişkin 3 kişi tutuklandı

19:02 24.10.2026 (güncellendi: 19:03 24.10.2026)
© Gökhan YılmazZonguldak'ta maden ocağında grizu patlamasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlamasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© Gökhan Yılmaz
Abone ol
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturmada işletme sahibi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi tutuklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 zanlı tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Ruhsatlı maden sahasındaki ocakta metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından işletme sahibi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. “Bilinçli taksirle öldürme” ve “yaralama” suçlarından tutuklanmaları talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, firari işletme müdürü hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Grizu patlaması, kömür madenlerinde biriken metan gazının havadaki oksijenle belirli oranlarda karışması ve bir ateşleme kaynağıyla temas etmesi sonucu meydana gelen patlamadır. Grizu, temel olarak metan gazı ve havanın oluşturduğu patlayıcı karışımı ifade eder. Kömür damarlarından açığa çıkan metan gazı, yeterli havalandırma sağlanamadığında maden ocaklarında birikebilir.

Grizu patlamaları büyük ölçüde önlenebilir. Ancak bunun için maden ocağında metan gazı birikiminin önlenmesi, gaz seviyelerinin sürekli izlenmesi ve ateşleme kaynaklarının kontrol altında tutulması gerekir.

Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlamasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
TÜRKİYE
Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 3 madenci hayatını kaybetti, 5 madenci yaralandı
Dün, 11:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала