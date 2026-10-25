https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/zaharova-rusya-abd-ve-cin-liderlerinin-olasi-gorusmesi-istikrara-gecis-umudu-veriyor-1109833409.html
Zaharova: Rusya, ABD ve Çin liderlerinin olası görüşmesi istikrara geçiş umudu veriyor
Zaharova: Rusya, ABD ve Çin liderlerinin olası görüşmesi istikrara geçiş umudu veriyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin APEC Zirvesi kapsamında gerçekleştirebileceği görüşmenin, dünyaya kaostan... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T00:58+0300
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dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
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donald trump
çin devlet başkanı şi cinping
yuriy uşakov
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirebileceği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Olası görüşmenin dünya genelinde büyük ilgi uyandıracağını belirten Zaharova, “Elbette milyonların, hatta milyarların gözü bu görüşmede olacak. İnsanlar böyle bir görüşmeye büyük umut bağlıyor. Çünkü pek çok kişi, mutlak kaosa doğru sürüklenişten uzaklaşıp yeniden istikrara götürebilecek bir yola dönmek istiyor” ifadelerini kullandı.Zaharova, üç büyük gücün liderlerinin olası görüşmesinin, uluslararası ilişkiler açısından son derece zorlu ve tüm dünyanın sarsıldığı bir dönemde gerçekleşebileceğini vurguladı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, daha önce Çin’in, 18-19 Kasım’da Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşme için hazırlık yaptığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/trump-catisma-sona-erdiginde-rusya-ve-ukrayna-ile-ticaret-yapabiliriz-1109832200.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, abd, çin, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, yuriy uşakov, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, abd, çin, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, yuriy uşakov, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
Zaharova: Rusya, ABD ve Çin liderlerinin olası görüşmesi istikrara geçiş umudu veriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin APEC Zirvesi kapsamında gerçekleştirebileceği görüşmenin, dünyaya kaostan istikrara geçiş umudu verdiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirebileceği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Olası görüşmenin dünya genelinde büyük ilgi uyandıracağını belirten Zaharova, “Elbette milyonların, hatta milyarların gözü bu görüşmede olacak. İnsanlar böyle bir görüşmeye büyük umut bağlıyor. Çünkü pek çok kişi, mutlak kaosa doğru sürüklenişten uzaklaşıp yeniden istikrara götürebilecek bir yola dönmek istiyor” ifadelerini kullandı.
Zaharova, üç büyük gücün liderlerinin olası görüşmesinin, uluslararası ilişkiler açısından son derece zorlu ve tüm dünyanın sarsıldığı bir dönemde gerçekleşebileceğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, daha önce Çin’in, 18-19 Kasım’da Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşme için hazırlık yaptığını belirtmişti.