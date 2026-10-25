https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/zaharova-rusya-abd-ve-cin-liderlerinin-olasi-gorusmesi-istikrara-gecis-umudu-veriyor-1109833409.html

Zaharova: Rusya, ABD ve Çin liderlerinin olası görüşmesi istikrara geçiş umudu veriyor

Zaharova: Rusya, ABD ve Çin liderlerinin olası görüşmesi istikrara geçiş umudu veriyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin APEC Zirvesi kapsamında gerçekleştirebileceği görüşmenin, dünyaya kaostan... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T00:58+0300

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dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

abd

çin

donald trump

çin devlet başkanı şi cinping

yuriy uşakov

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirebileceği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Olası görüşmenin dünya genelinde büyük ilgi uyandıracağını belirten Zaharova, “Elbette milyonların, hatta milyarların gözü bu görüşmede olacak. İnsanlar böyle bir görüşmeye büyük umut bağlıyor. Çünkü pek çok kişi, mutlak kaosa doğru sürüklenişten uzaklaşıp yeniden istikrara götürebilecek bir yola dönmek istiyor” ifadelerini kullandı.Zaharova, üç büyük gücün liderlerinin olası görüşmesinin, uluslararası ilişkiler açısından son derece zorlu ve tüm dünyanın sarsıldığı bir dönemde gerçekleşebileceğini vurguladı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, daha önce Çin’in, 18-19 Kasım’da Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşme için hazırlık yaptığını belirtmişti.

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, abd, çin, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, yuriy uşakov, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)