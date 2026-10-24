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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/trump-catisma-sona-erdiginde-rusya-ve-ukrayna-ile-ticaret-yapabiliriz-1109832200.html
Trump: Çatışma sona erdiğinde Rusya ve Ukrayna ile ticaret yapabiliriz
Trump: Çatışma sona erdiğinde Rusya ve Ukrayna ile ticaret yapabiliriz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma sağlanmasının ardından her iki ülkeyle de ticari ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi. 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T23:40+0300
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dünya
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ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona ermesi halinde Washington’ın iki ülkeyle de ticaret yapabileceğini belirtti.Trump, “Rusya ile Ukrayna’nın bir anlaşmaya vardığı bir hayata dönmek istiyoruz. Böylece her iki ülkeyle de ticaret yapabiliriz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/peskov-rusya-ile-abd-arasinda-calisma-duzeyindeki-temaslar-suruyor-1109831867.html
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donald trump, abd, rusya, ukrayna, washington
donald trump, abd, rusya, ukrayna, washington

Trump: Çatışma sona erdiğinde Rusya ve Ukrayna ile ticaret yapabiliriz

23:40 24.10.2026
© Binnur Ege Gürün KoçakDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© Binnur Ege Gürün Koçak
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma sağlanmasının ardından her iki ülkeyle de ticari ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona ermesi halinde Washington’ın iki ülkeyle de ticaret yapabileceğini belirtti.
Trump, “Rusya ile Ukrayna’nın bir anlaşmaya vardığı bir hayata dönmek istiyoruz. Böylece her iki ülkeyle de ticaret yapabiliriz” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
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