https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/trump-catisma-sona-erdiginde-rusya-ve-ukrayna-ile-ticaret-yapabiliriz-1109832200.html
Trump: Çatışma sona erdiğinde Rusya ve Ukrayna ile ticaret yapabiliriz
Trump: Çatışma sona erdiğinde Rusya ve Ukrayna ile ticaret yapabiliriz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma sağlanmasının ardından her iki ülkeyle de ticari ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi. 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T23:40+0300
2026-10-24T23:40+0300
2026-10-24T23:40+0300
dünya
donald trump
abd
rusya
ukrayna
washington
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107117426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e781e289320efcda0d44fba07c95aced.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona ermesi halinde Washington’ın iki ülkeyle de ticaret yapabileceğini belirtti.Trump, “Rusya ile Ukrayna’nın bir anlaşmaya vardığı bir hayata dönmek istiyoruz. Böylece her iki ülkeyle de ticaret yapabiliriz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/peskov-rusya-ile-abd-arasinda-calisma-duzeyindeki-temaslar-suruyor-1109831867.html
rusya
ukrayna
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107117426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbec557d6481c021d4985a63041acd54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, rusya, ukrayna, washington
donald trump, abd, rusya, ukrayna, washington
Trump: Çatışma sona erdiğinde Rusya ve Ukrayna ile ticaret yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma sağlanmasının ardından her iki ülkeyle de ticari ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona ermesi halinde Washington’ın iki ülkeyle de ticaret yapabileceğini belirtti.
Trump, “Rusya ile Ukrayna’nın bir anlaşmaya vardığı bir hayata dönmek istiyoruz. Böylece her iki ülkeyle de ticaret yapabiliriz” ifadelerini kullandı.