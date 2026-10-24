https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/trump-catisma-sona-erdiginde-rusya-ve-ukrayna-ile-ticaret-yapabiliriz-1109832200.html

Trump: Çatışma sona erdiğinde Rusya ve Ukrayna ile ticaret yapabiliriz

Trump: Çatışma sona erdiğinde Rusya ve Ukrayna ile ticaret yapabiliriz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma sağlanmasının ardından her iki ülkeyle de ticari ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi. 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T23:40+0300

2026-10-24T23:40+0300

2026-10-24T23:40+0300

dünya

donald trump

abd

rusya

ukrayna

washington

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ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona ermesi halinde Washington’ın iki ülkeyle de ticaret yapabileceğini belirtti.Trump, “Rusya ile Ukrayna’nın bir anlaşmaya vardığı bir hayata dönmek istiyoruz. Böylece her iki ülkeyle de ticaret yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/peskov-rusya-ile-abd-arasinda-calisma-duzeyindeki-temaslar-suruyor-1109831867.html

rusya

ukrayna

washington

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donald trump, abd, rusya, ukrayna, washington