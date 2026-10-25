https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/zaharova-fransa-ic-islerine-karisilmamasi-talebiyle-rusyaya-nota-verdi-1109833152.html

Zaharova: Fransa, iç işlerine karışılmaması talebiyle Rusya’ya nota verdi

Zaharova: Fransa, iç işlerine karışılmaması talebiyle Rusya’ya nota verdi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’nın Moskova Büyükelçiliğinin, ülkenin iç işlerine müdahale edilmemesini talep eden bir notayı Rusya... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

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mariya zaharova

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elysee sarayı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Fransa’nın Moskova Büyükelçiliğinin kısa süre önce bakanlığa bir nota gönderdiğini belirtti.Notanın yalnızca büyükelçiliğin değil, Elysee Sarayı’nın da görüşünü yansıttığını belirten Zaharova, belgenin başka adreslere gönderilip gönderilmediğini bilmediğini ifade etti.Zaharova, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un temsilcileri, tehditkar biçimde parmak sallayıp yumruk göstererek Rusya’nın ve görünüşe göre bu yazının gönderildiği diğer ülkelerin, iç işlerine karışmamasını talep etti” dedi.Fransız tarafının çağrısında uluslararası hukuki anlaşmalara atıfta bulunduğunu kaydeden Zaharova, özellikle bu nedenle notaya inanmakta güçlük çektiğini söyledi.İç işlerine müdahale etmeme ilkesinin karşılıklı olduğunu vurgulayan Zaharova, “Aynı uluslararası hukuki anlaşmalarda bunun karşılıklı bir süreç olduğunun yazılı olduğunu belirtmeyi unuttular. Nasıl bazı devletler diğer devletlerin işlerine karışamazsa, bu devletler de hiçbir devletin işlerine karışamaz” ifadelerini kullandı.

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