https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/zaharova-fransa-ic-islerine-karisilmamasi-talebiyle-rusyaya-nota-verdi-1109833152.html
Zaharova: Fransa, iç işlerine karışılmaması talebiyle Rusya’ya nota verdi
Zaharova: Fransa, iç işlerine karışılmaması talebiyle Rusya’ya nota verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’nın Moskova Büyükelçiliğinin, ülkenin iç işlerine müdahale edilmemesini talep eden bir notayı Rusya... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T00:12+0300
2026-10-25T00:12+0300
2026-10-25T00:12+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
fransa
rusya
elysee sarayı
nota
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Fransa’nın Moskova Büyükelçiliğinin kısa süre önce bakanlığa bir nota gönderdiğini belirtti.Notanın yalnızca büyükelçiliğin değil, Elysee Sarayı’nın da görüşünü yansıttığını belirten Zaharova, belgenin başka adreslere gönderilip gönderilmediğini bilmediğini ifade etti.Zaharova, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un temsilcileri, tehditkar biçimde parmak sallayıp yumruk göstererek Rusya’nın ve görünüşe göre bu yazının gönderildiği diğer ülkelerin, iç işlerine karışmamasını talep etti” dedi.Fransız tarafının çağrısında uluslararası hukuki anlaşmalara atıfta bulunduğunu kaydeden Zaharova, özellikle bu nedenle notaya inanmakta güçlük çektiğini söyledi.İç işlerine müdahale etmeme ilkesinin karşılıklı olduğunu vurgulayan Zaharova, “Aynı uluslararası hukuki anlaşmalarda bunun karşılıklı bir süreç olduğunun yazılı olduğunu belirtmeyi unuttular. Nasıl bazı devletler diğer devletlerin işlerine karışamazsa, bu devletler de hiçbir devletin işlerine karışamaz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/fransada-protestolar-oncesi-guvenlik-onlemleri-artirildi-70-bin-polis-gorevlendirildi-1109823209.html
fransa
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_587f9561c0289ae3db0195efe779f246.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, fransa, rusya, elysee sarayı, nota
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, fransa, rusya, elysee sarayı, nota
Zaharova: Fransa, iç işlerine karışılmaması talebiyle Rusya’ya nota verdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’nın Moskova Büyükelçiliğinin, ülkenin iç işlerine müdahale edilmemesini talep eden bir notayı Rusya Dışişleri Bakanlığına ilettiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Fransa’nın Moskova Büyükelçiliğinin kısa süre önce bakanlığa bir nota gönderdiğini belirtti.
Notanın yalnızca büyükelçiliğin değil, Elysee Sarayı’nın da görüşünü yansıttığını belirten Zaharova, belgenin başka adreslere gönderilip gönderilmediğini bilmediğini ifade etti.
Zaharova, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un temsilcileri, tehditkar biçimde parmak sallayıp yumruk göstererek Rusya’nın ve görünüşe göre bu yazının gönderildiği diğer ülkelerin, iç işlerine karışmamasını talep etti” dedi.
Fransız tarafının çağrısında uluslararası hukuki anlaşmalara atıfta bulunduğunu kaydeden Zaharova, özellikle bu nedenle notaya inanmakta güçlük çektiğini söyledi.
İç işlerine müdahale etmeme ilkesinin karşılıklı olduğunu vurgulayan Zaharova, “Aynı uluslararası hukuki anlaşmalarda bunun karşılıklı bir süreç olduğunun yazılı olduğunu belirtmeyi unuttular. Nasıl bazı devletler diğer devletlerin işlerine karışamazsa, bu devletler de hiçbir devletin işlerine karışamaz” ifadelerini kullandı.